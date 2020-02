roadsurfer GmbH

Die große roadsurfer Campervan-Rallye

50 bunte Campervans ziehen im Frühling in den Süden

Freiheit und Roadtrip-Feeling pur gibt es mit roadsurfer bei der großen Campervan-Rallye 2020. Zwischen dem 4. und 23. Mai 2020 haben 50 glückliche #Vanlife-Fans die Möglichkeit, eine Woche lang in einem VW T6 California Ocean gen Süden zu cruisen - immer der Sonne entgegen. Als Startpunkt der Reise stehen die 13 roadsurfer-Standorte in Deutschland zur freien Auswahl. Ziel der siebentägigen Rallye sind die neuen roadsurfer-Standorte in Frankreich und Spanien. Ob ein romantischer Roadtrip nach Paris oder eine wilde Tour nach Madrid, ob zusammen im Camper-Korso oder bei einem gemütlichen Solo-Roadtrip - Art und Ziel der Reise können ganz individuell bestimmt werden. Für noch mehr Spaß unterwegs gibt es ein paar kleine Aufgaben zu erfüllen: Landschaftsfotos, ein Reisetagebuch oder ein Selfie aus dem Campervan - der Kreativität sind bei der roadsurfer Rallye keine Grenzen gesetzt.

Anmeldung für die roadsurfer Campervan-Rallye

Jeder, der Lust auf einen Roadtrip hat, kann sich unter www.roadsurfer.com/de/roadsurfer-campervan-rallye anmelden und mit ein bisschen Glück an der Rallye teilnehmen. Für nur fünf Euro pro Nacht, statt der regulären 95 Euro, steht dafür ein voll ausgestatteter VW T6 California Ocean mit 150 PS und Schlafplätzen für vier Personen zur Verfügung. Jede/r Fahrer/in kann außerdem bis zu drei Personen mit auf die Reise nehmen. Mit dem elektrischen Aufstelldach, der Küchenzeile und der Außendusche ist die Surfer Suite bestens gerüstet für die einwöchige Rallye. Zur Zielauswahl stehen in Spanien Barcelona, Madrid und Málaga sowie in Frankreich Aix-Marseille, Paris, Bordeaux und Lyon. Der Roadtrip ist eine One-Way-Fahrt und die Rückreise muss eigenständig organisiert werden.

#roadsurfing für alle!

Susanne Dickhardt, geschäftsführende Gesellschafterin von roadsurfer: "Den Roadtrip-Traum leben, das wünschen sich auch viele junge Leute, zum Beispiel Studenten, die in ihrer Reiseplanung besonders flexibel und spontan sein wollen. Mit der roadsurfer Rallye wollen wir diese neue Zielgruppe ansprechen und eine besonders günstige Möglichkeit anbieten, das Vanlife-Gefühl eine ganze Woche lang voll auszukosten."

Auch alle anderen Vanlife-Fans können sich freuen: roadsurfer bietet ab April 2020 an den neuen Standorten regulär die Möglichkeit, einen Camper zu mieten. Insgesamt acht verschiedene Campervan-Modelle stehen in Deutschland, Frankreich, Spanien und Portugal für unvergessliche Roadtrips bereit.

Mit insgesamt 22 Standorten ist roadsurfer die größte Campervan-Vermietung in Europa und erfüllt als Lifestyle-Reisemarke im stetig wachsenden Camping-Markt Urlaubern den Traum vom individuellen und flexiblen Reisen. Von der bequemen Online-Buchung bis zur individuellen Fahrzeugeinweisung vor der Tour stehen bei roadsurfer persönlicher Service und kompetente Kundenbetreung an erster Stelle. Das zeigen auch die zahlreichen Fünf-Sterne-Bewertungen bei Google.

Weitere Infos unter https://roadsurfer.com und unter https://roadsurfer.com/de/roadsurfer-camper-rallye

