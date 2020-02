M-CONCEPT Real Estate

M-CONCEPT Real Estate verkauft und vermietet Büroneubau in Pasinger Quartier "Paseo Carré"

München/Hamburg (ots)

- Warburg-HIH Invest erwirbt komplettes Office-Gebäude - 20-jähriger Mietvertrag mit der Landeshauptstadt München unterzeichnet - Einzug des Sozialbürgerhauses Pasing geplant

Der Bauträger und Projektentwickler M-CONCEPT Real Estate (M-CONCEPT) hat das in seinem neuen Wohn- und Geschäftsquartier "Paseo Carré" im Münchner Stadtteil Pasing geplante Bürogebäude an Warburg-HIH Invest Real Estate (Warburg-HIH Invest) verkauft. Die Transaktion wurde im Rahmen eines Forward Fundings abgeschlossen. Über den Kaufpreis haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart. Colliers International war für M-CONCEPT bei der Käufersuche vermittelnd und beratend tätig. Die Rechtsberatung für den Verkäufer leistete die Kanzlei LPA-GGV, der Käufer wurde von der Ashurst LLP Frankfurt betreut. Das siebengeschossige Objekt verfügt über eine Fläche von etwa 7.600 Quadratmeter sowie eine zweigeschossige Tiefgarage mit 87 Stellplätzen und wird in den Individualfonds der Rheinischen Versorgungskassen (RVK) eingebracht. Den Neubau hat M-CONCEPT bereits für 20 Jahre an die Landeshauptstadt München vermietet, die hier den Einzug des Sozialbürgerhauses Pasing plant.

"Wir freuen uns, dass wir den markanten Bürokomplex noch vor Baustart unseres neuen Wohn- und Geschäftsquartiers 'Paseo Carré' an Warburg-HIH Invest verkauft und an die Landeshauptstadt München vermietet haben. Mit dem seitens der Landeshauptstadt geplanten Einzug des Sozialbürgerhauses wird das zur Offenbachstraße und zur Landsberger Straße ausgerichtete Gebäude künftig eine wichtige Anlaufstelle für die Pasinger Bürger sein. Zugleich bedeutet diese langfristige Vermietung, dass der Publikumsverkehr im Gewerbeteil des Quartiers ausschließlich tagsüber und zu festen Zeiten stattfindet", sagt Stefan Mayr, Geschäftsführer von M-CONCEPT. Die Angebote des Sozialbürgerhauses sollen ab Anfang 2022 an einem, statt wie bisher an verschiedenen Standorten ansässig sein.

Hans-Joachim Lehmann, Geschäftsführer der Warburg-HIH Invest: "Mit dem Ankauf des Bürogebäudes im 'Paseo Carré' haben wir die Chance ergriffen, uns ein qualitativ sehr hochwertiges Investment in einem aufstrebenden Münchner Stadtteil zu sichern. Der Neubau zeichnet sich durch eine funktionale Gebäudestruktur aus, die flexible Grundrisse für Open Spaces, Einzel- und Kombibüros sowie Kommunikationsflächen ermöglichen. Die schnelle und vor allem langfristige Vermietung an einen bonitätsstarken Mieter spricht für den Standort und das von M-CONCEPT entwickelte Gebäude."

Nähe zum ICE-Bahnhof und urbanes Quartierskonzept

"Paseo Carré" befindet sich wenige Gehminuten entfernt vom ICE- und S-Bahnhof Pasing und direkt an einer neuen öffentlichen Promenade sowie einer großzügigen öffentlichen Parkanlage. Neben dem Büroneubau plant M-CONCEPT auf dem rund 8.500 Quadratmeter großen Grundstück sechs weitere Gebäude mit 96 Eigentumswohnungen - davon drei Penthouses - und 100 Apartments für Eigennutzer und Kapitalanleger sowie eine circa 140 Quadratmeter große Ladenfläche. Rund 65 Prozent der Apartments sind bereits verkauft.

Die Baugenehmigung für das "Paseo Carré" hat die Lokalbaukommission der Landeshauptstadt München Ende September 2019 erteilt. Die Umsetzung erfolgt in vier Bauabschnitten und startet im ersten Quartal 2020 mit dem Aushub und dem Verbau der Baugrube. Im dritten Quartal 2020 beginnen die Hochbauarbeiten. Die Fertigstellung des Bürogebäudes ist für das erste Quartal 2022, die des Gesamtensembles für Ende 2022 vorgesehen.

