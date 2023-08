Presse für Bücher und Autoren - Hauke Wagner

Wie finde ich meinen eigenen Weg im Leben? Wird dabei die Insel der Erkenntnis helfen? Ein neues Buch von Jonas Pöltl gibt dazu Antworten.

Gelnhausen (ots)

Im neuen Buch "Die Insel der Erkenntnis 2 - Zeit für Entscheidungen" von Jonas Pöltl geht es um die Frage, die uns alle schon einmal beschäftigt hat: Wie finde ich meinen eigenen Weg im Leben?

In diesem Buch geht es um eine anstehende Entscheidung über einen Start ins Berufsleben, dieser Start bereitet dem 24-jährigen Scott schlaflose Nächte:

Soll er den Weg der Sicherheit in einem Großkonzern gehen? Oder doch lieber seinem Herzen folgen und das Startup mit seinem besten Freund gründen?

Nachdem Scott bei einem Fahrradunfall fast ertrunken wäre, erwacht er auf einer ihm unbekannten Insel. Von den Inselbewohnern lernt Scott viel über die Geheimnisse des Glücklichseins und der eigenen Bestimmung. So bekommt er einen gänzlich neuen Blickwinkel auf sein Leben.

Ob sie ihm wohl auch mit seiner inneren Zerrissenheit weiterhelfen können?

Zum Buch:

Die Insel der Erkenntnis 2 - Zeit für Entscheidungen von Jonas Pöltl, 208 Seiten, ISBN 9783744835916

Der Autor über sich:

Im Alter von 15 Jahren habe ich selbst ein Startup gegründet. Da ich damals minderjährig war, mussten meine Eltern anfangs noch für mich Verträge unterschreiben. Durch meine Leidenschaft zum Funsport (ich war in meiner Jugend jeden Tag skaten) und meine Passion für Design habe ich ein Streetwearlabel ins Leben gerufen.

Das habe ich knappe 16 Jahre lang als leidenschaftliche Beschäftigung neben Schule, Studium und Arbeit betrieben. Mein Label war für mich eine absolute Herzensangelegenheit, da ich durch mein Label ein eigenes Team an Nachwuchstalenten fördern konnte (die Arbeit mit Menschen hat mir schon immer sehr viel Spaß bereitet).

Beendet habe ich dieses Kapitel meines Lebens als ein ganz neuer Abschnitt in meinem Leben begonnen hatte: Meine Rolle als Vater mit der Geburt meines ersten Sohnes.

Und damit hat mein Kapitel als Autor begonnen...

Zum Autor:

Ein Studium in Germanistik, Linguistik und Philosophie, danach jahrelange Berufserfahrung in diversen Redaktionen, bis er damit begonnen hat, seine eigenen Bücher zu schreiben und zu veröffentlichen. So könnte man sich gut vorstellen, wie man Autor wird. Und so kam Jonas definitiv nicht zum Schreiben.

Es waren die Geschichten, die nur das Leben selbst schreiben kann und die erzählt werden wollen, die Jonas zum Schreiben brachten. Kombiniert mit der Passion Menschen dabei zu helfen, einen ganz bewussten Blick auf das eigene Leben und auf die Kostbarkeit der eigenen Lebenszeit zu werfen, um sich ein erfüllendes Leben zu erschaffen.

Denn mal ganz ehrlich: "Wer, wenn nicht wir selbst, lebt schon unser Leben für uns?" Die ein oder andere eigene Lebensstation (Startup-Gründer in Jugendjahren, Fellfreund und allen voran Papa zweier wundervoller Söhne) hat dabei genauso ihren Beitrag zu seinen Büchern geleistet wie alle Irrungen und Wirrungen in seinem bisherigen Leben.

"Warum lässt du deinen Kopf ans Steuer deines Lebens, wenn dieser Platz doch für dein Herz reserviert ist?"

Sie wollen mehr zum Buch erfahren?

