Presse für Bücher und Autoren - Hauke Wagner

Herausforderungen der Wirtschaftspolitik

Gelnhausen (ots)

Umbrüche werden in unserer Zeit gerade ausgelöst, da wieder einmal in unserer Geschichte wissenschaftliche und technologische Entwicklungen den natürlichen und gesellschaftlichen Verhältnissen so stürmisch vorauseilen, dass nicht nur viele Menschen, sondern auch Staaten und die Natur außer Atem geraten.

Das hier vorliegende Buch "Herausforderungen der Wirtschaftspolitik" von Dirk Linowski fordert uns dazu auf, die eingefahrenen Denkpfade der Einzelwissenschaften für wenige Stunden zu verlassen und uns wieder bewusst zu werden, dass Alles mit Allem zusammenhängt. Der Autor lädt uns ein zu einer Weltreise, die vor unserer Haustür beginnt und dort wieder endet.

Wie sieht es bei uns und in der Welt aus? Bei Demografie, Bildung, Arbeit, und Migration, die die Wirtschaft beeinflussen? Wie sind die Staaten in der Welt verfasst, wie werden sie regiert, droht ein Rückfall in die Welt der Konfrontationen, gar ein Ende der Demokratien?

Der Autor macht uns auf dieser Reise Mut, die fälligen Veränderungen mit zu gestalten und liefert uns beunruhigt, also klüger, vor unserer Haustür wieder ab.

Prof. Dr. em. rer. nat. Jörn Manz. FU Berlin. Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina schreibt zum Buch:

Ich empfehle das Buch "Herausforderungen der Wirtschaftspolitik" von Dirk Linowski als "gebildeter Laie". Ich habe es verschlungen wie einen Kriminalroman. Es öffnet einem die Augen für international komplex vernetzte Herausforderungen, die unsere Wirtschaftspolitiker*innen interdisziplinär zu meistern haben. Sie ergeben sich aus dem steigenden mittleren Lebensalter, aus Migrationsströmen, aus der Entwertung der Nichthochschulbildung, aus der Abhängigkeit unserer Wirtschaft vom Ex- und Import und von der internationalen Zinspolitik, aus dem Klimawandel, aus den rasanten technologischen Entwicklungen der Digitalisierung, der Energieversorgung, des Verkehrs, der Medizin u.a.m. Linowski diskutiert die Herausforderungen im Kontext historischer Entwicklungen und der Konzepte wichtiger Denker (Keynes, Marx, ... , Konfuzius, Lao-Tse, ...). Er wirbt für ein pragmatisch-konstruktives Miteinander mit China. Er untermauert alles durch enzyklopädische Literaturzitate. Als Antwort erarbeitet Linowski eine ermutigende politische Botschaft: Allein werden wir das nicht meistern können - aber gemeinsam als Europäer.

Und Dr. Jacob Kleinow, Management Consultant. Altenbach bei Leipzig äußert sich wie folgt zum Buch:

Das Buch gibt neue Antworten auf die großen wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Herausforderungen (Demografie, Bildung, Arbeit, Staat, technologischer Wandel). Linowski setzt da an, wo die bisherigen wirtschaftspolitischen Modelle und viele gängige Rezepte an ihre Grenzen stoßen. Die 400 Seiten sind durch die eingestreuten Anekdoten, sehr interessante Literaturempfehlungen und bisweilen witzige Kommentare / "Seitenhiebe" besonders lesenswert. Linowski rückt die wirtschaftspolitischen Fragestellungen in den Kontext von Geschichte und Philosophie. Dadurch nimmt man als Leser eine Vogelperspektive ein und kann die gezeichneten Zukunftspfade unserer Gesellschaft besser überblicken. Auch scheut Linowski nicht von einer klaren (politischen) Positionierung, sondern vertritt die dargelegten Argumentationskette. Die Monographie hat ein gutes wissenschaftliches, didaktisches Fundament, hebt sich aber von "trockenen" Lehrbüchern für Studenten der Wirtschaftswissenschaften maßgeblich ab.

Zum Buch: Herausforderungen der Wirtschaftspolitik, 2. vollst. überarb. Aufl., von Dirk Linowski, Umfang: 426 S., 45 Abb., 10 Tab., Einband: kartoniert, Verlag: UVK Verlag, ISBN: 9783825257910, eISBN: 9783838557915

Zum Autor: Prof. Dr. Dr. h.c. Dirk Linowski ist Direktor des Institutes für International Business Studies und Inhaber des Lehrstuhls für Asset Management an der Steinbeis-Hochschule Berlin.

Sie wollen mehr zum Buch erfahren? Auf der Seite https://www.utb.de/doi/book/10.36198/9783838557915 finden Sie weitere Informationen.

