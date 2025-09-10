BlackLine Systems GmbH

BlackLine bringt Verity auf den Markt, eine vertrauenswürdige KI, die speziell für das Büro des CFO entwickelt wurde

Verity bietet eine Reihe bewährter KI-Funktionen – von agentenbasierten Erfahrungen bis hin zu intelligenten Erkenntnissen –, um eine neue digitale Belegschaft für das Büro des Finanzvorstands zu schaffen.

BlackLine, Inc. (Nasdaq: BL) gab heute die Einführung von Verity bekannt, einer umfassenden Suite von KI-Funktionen, die Finanz- und Buchhaltungsteams eine neue digitale Belegschaft aus integrierter, überprüfbarer KI zur Verfügung stellt. Aufbauend auf der bewährten Grundlage der Studio360-Plattform von BlackLine und ihrer einheitlichen Datenschicht gewährleistet Verity Prozessintegrität, beschleunigt die Problemlösung und liefert intelligente Erkenntnisse für die Finanzabteilung.

„Viele fragen sich, wie sich generative KI auf Unternehmenssoftware auswirken wird. Unsere Antwort ist eindeutig: Ihr Potenzial kann nur dann voll ausgeschöpft werden, wenn sie auf einer kompromisslosen Grundlage von Datenintegrität und Vertrauen aufgebaut ist", so Owen Ryan, Co-CEO und Vorstandsvorsitzender von BlackLine. „Was BlackLine wirklich auszeichnet, ist unser unerschütterliches Bekenntnis zu diesem Grundsatz, der uns in eine einzigartige Position versetzt, um die KI-Revolution im Finanzwesen anzuführen. Mit Verity bieten wir Finanzfachleuten eine KI, der sie vertrauen können – leistungsstark, transparent, überprüfbar und speziell auf die Anforderungen des CFO-Büros zugeschnitten."

Die Grundlage für vertrauenswürdige KI

Verity – vom lateinischen Wort für „Wahrheit" – zeichnet sich durch drei grundlegende Säulen aus:

Die Steuerungsebene für KI: BlackLine bietet die zentralisierte Governance, Überprüfbarkeit und Transparenz, die Unternehmen für den sicheren Betrieb von KI-Modellen benötigen – eine entscheidende Funktion für Finanzgeschäfte. Eine einheitliche Plattform als einzige Quelle für KI-Wahrheit: Im Gegensatz zu isolierten Punktlösungen dienen die Studio360-Plattform von BlackLine und ihre einheitliche Datenebene, die von Snowflake unterstützt wird, als einzige Quelle für KI-Wahrheit. Dadurch erhält Verity einen umfassenden Überblick über die gesamte F&A-Landschaft und kann so sicherere und intelligentere Entscheidungen treffen. Jahrzehntelanges Prozesswissen als Blaupause für KI: BlackLine hat mehr als zwei Jahrzehnte Führungserfahrung und Best Practices von über 4.400 Kunden in der Kernlogik seiner KI kodifiziert . Diese Blaupausen dienen als Referenzmodell der Branche für Finanzgeschäfte und verleihen der KI von BlackLine eine unübertroffene Intelligenz, die ihre Automatisierung intelligenter und effektiver macht als jedes allgemeine Tool.

Die neue digitale Belegschaft für das Finanzwesen

Verity steht für die umfassende Palette an KI-Funktionen von BlackLine, die in die Studio360-Plattform sowie in die Lösungen „Record-to-Report" und „Invoice-to-Cash" integriert sind. Verity wurde entwickelt, um praktische, zuverlässige und überprüfbare KI zu liefern. Es automatisiert komplexe Prozesse, liefert tiefgreifende analytische Erkenntnisse und entlastet Finanz- und Buchhaltungsexperten von sich wiederholenden Aufgaben.

Das Herzstück dieser neuen digitalen Arbeitskräfte ist Vera, die Leiterin des KI-Teams, die ein Team von spezialisierten Agenten leitet und koordiniert. Vera fungiert als zentrale Anlaufstelle für Finanz- und Buchhaltungsexperten und ermöglicht ihnen, komplexe Arbeitsabläufe zu koordinieren, Aufgaben zuzuweisen und die Arbeit ihres gesamten Agententeams zu überprüfen. Vera ist mehr als nur eine Schnittstelle, sie ist der Supervisor für Ihre digitale Belegschaft und macht die Zusammenarbeit zwischen Menschen und KI nahtlos, strategisch und vollständig überprüfbar.

Verity bietet eine umfassende Suite von Funktionen, die eine neue digitale Belegschaft für das Büro des CFOs schafft.

Agentic Experiences – Setzt eine agentenbasierte Belegschaft ein, um komplexe End-to-End-Workflows zu verwalten, und fungiert dabei als Erweiterung des Finanzteams. Diese digitalen Mitarbeiter werden über Vera gesteuert und verwaltet, wobei die Benutzer die vollständige Übersicht und Kontrolle behalten.

– Setzt eine agentenbasierte Belegschaft ein, um komplexe End-to-End-Workflows zu verwalten, und fungiert dabei als Erweiterung des Finanzteams. Diese digitalen Mitarbeiter werden über Vera gesteuert und verwaltet, wobei die Benutzer die vollständige Übersicht und Kontrolle behalten. Intelligente Einblicke und proaktive Analysen – Wandelt rohe Finanzdaten in zukunftsorientierte Leitlinien um, von prädiktiven Prognosen bis hin zur proaktiven Risikoerkennung.

– Wandelt rohe Finanzdaten in zukunftsorientierte Leitlinien um, von prädiktiven Prognosen bis hin zur proaktiven Risikoerkennung. Prozessautomatisierung der nächsten Generation – Erweitert die Kernlösungen von BlackLine um eine neue Intelligenzebene, um umfangreiche, komplexe Prozesse mit höherer Geschwindigkeit und Genauigkeit zu bewältigen, beispielsweise durch KI-gestütztes Abgleichen und intelligente Datenerfassung.

– Erweitert die Kernlösungen von BlackLine um eine neue Intelligenzebene, um umfangreiche, komplexe Prozesse mit höherer Geschwindigkeit und Genauigkeit zu bewältigen, beispielsweise durch KI-gestütztes Abgleichen und intelligente Datenerfassung. Automatisierte Inhaltserstellung und -zusammenfassung – Optimiert manuelle Arbeitsschritte durch die Erstellung von Berichten und die Aufbereitung großer Mengen an Finanzdaten und Dokumenten zu übersichtlichen, umsetzbaren Ergebnissen.

„BlackLine unterscheidet sich dadurch, dass es die unverzichtbare Anwendungs- und Kontrollschicht bereitstellt, die leistungsstarke KI überprüfbar, vertrauenswürdig und für Unternehmen unverzichtbar macht", so Jeremy Ung, Chief Technology Officer bei BlackLine. „Unsere Vision ist es, zukunftsfähige Finanzgeschäfte durch agentenbasierte KI zu ermöglichen, die über die Automatisierung hinausgeht und Kunden in die Lage versetzt, schneller zu antizipieren, zu entscheiden und zu handeln. Mit vertrauenswürdigen Partnern wie Google Cloud kombinieren wir die führenden Gemini-Modelle von Google mit unserer unübertroffenen Governance- und Prozesskompetenz."

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit BlackLine, um Innovationen mit der generativen KI von Google Cloud voranzutreiben", so Rodrigo Rocha, Managing Director für globale ISV-Partnerschaften bei Google Cloud. „Durch die Integration der KI-Funktionen von Google in die Plattform von BlackLine können gemeinsame Kunden ihre Bücher schneller und mit größerer Sicherheit abschließen und strategische Erkenntnisse aus ihren Finanzdaten gewinnen."

Führend in der Zukunft der vertrauenswürdigen KI

BlackLine schafft eine neue Arbeitswelt, in der Menschen und KI als ein einziges, einheitliches Team arbeiten. Das kompromisslose Engagement von BlackLine für Datenintegrität bildet die vertrauenswürdige Grundlage für diese neue digitale Belegschaft und stellt sicher, dass sie mit derselben Strenge wie jedes Teammitglied koordiniert und geprüft wird. Dies ermöglicht Finanz- und Buchhaltungsexperten, ihre Finanzgeschäfte mit strategischem Weitblick zu steuern und eine Zukunft mit beispielloser Genauigkeit und Kontrolle zu gestalten.

Um mehr über die KI-Funktionen von BlackLine zu erfahren und darüber, wie sie zukunftsfähige Finanzprozesse unterstützen, besuchen Sie https://www.blackline.com/why-blackline/blackline-ai/.

Informationen zu BlackLine

BlackLine (Nasdaq: BL), die zukunftsfähige Plattform für das Büro des CFO, treibt die digitale Transformation im Finanzwesen voran, indem sie Unternehmen mit präzisen, effizienten und intelligenten Finanzabläufen unterstützt.

Die umfassende Studio360-Plattform von BlackLine deckt geschäftskritische Prozesse ab, darunter Record-to-Report und Invoice-to-Cash. Sie ermöglicht einheitliche und genaue Daten, optimierte Prozesse und Echtzeit-Einblicke durch Transparenz, Automatisierung und KI. Der bewährte, kollaborative Ansatz von BlackLine sorgt für eine kontinuierliche Transformation, die unmittelbare Auswirkungen und nachhaltigen Nutzen bringt. Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz in Sachen Innovation, branchenführenden Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie erstklassigen Sicherheitsmaßnahmen arbeiten mehr als 4.400 Kunden aus verschiedenen Branchen mit BlackLine zusammen, um ihre Unternehmen in die Zukunft zu führen.

Weitere Informationen finden Sie unter blackline.com.

