denkstatt GmbH

Mit Weitblick in eine nachhaltige Zukunft – Soil & More Impacts wird Teil von sustainable AG und der denkstatt Gruppe

Wien (ots)

Mit dem erfolgreichen Zusammenschluss von Soil & More Impacts und sustainable AG hat die denkstatt Gruppe – ein international agierendes Beratungsunternehmen im Bereich Nachhaltigkeit, Umwelt und Klimaschutz – nicht nur am deutschen Markt ihren Fußabdruck erweitert, sondern auch 14 zusätzliche Expert*innen dazu gewonnen, die zukünftig ihr Wissen in den Bereichen Klimastrategie, Sustainability Accounting, nachhaltige Landwirtschaft, Materialitätsanalyse, LCA und CO2-Footprinting beisteuern werden. Das Beraterteam von Soil & More wurde mit der abgeschlossenen Firmenübernahme am 24.03.2022 vollständig in die sustainable AG integriert mit dem Plan, es in der Zukunft weiter auszubauen.

Wachstum in Deutschland und Stärkung der Position in den Kern-Märkten

Der Fokus des Zusammenschlusses liegt auf Wachstum und neuen Beratungsangeboten für den Lebensmittel- und Agrarsektor – und somit auch auf nachwachsenden Rohstoffen. Ziel dabei ist es, die Kompetenzen zu bündeln und Soil & More bestmöglich in die denkstatt Gruppe zu integrieren, um Synergien nutzen zu können und langfristig nachhaltigen Mehrwert zu schaffen. Von einem "wichtigen Meilenstein für die Weiterentwicklung der Gruppe" sprachen die Geschäftsführer Tobias Bandel (Soil & More Impacts) und Jan-Marten Krebs (sustainable AG) bei der Übernahme. „Das Portfolio von Soil & More passt perfekt in das Portfolio der sustainable AG und in das der gesamten denkstatt Gruppe. Der Zusammenschluss stärkt daher einerseits unsere Position in Deutschland und darüber hinaus in all unseren Kern-Märkten.“

Das Wachstum ermöglicht der Gruppe, auf dem globalen und dynamischen Markt noch effizienter zu agieren und internationale Unternehmen auf ihrer Reise in eine nachhaltige Zukunft bestmöglich zu begleiten.

„Mehr denn je ist es heute wichtig zu zeigen, dass regenerative, nachhaltige Landwirtschaft die ökologisch, sozial und ökonomisch sinnvollste Option für Mensch und Umwelt ist. Ich freue mich, dass Soil & More mit sustainable in der denkstatt Gruppe einen starken Partner gefunden hat, um ambitioniert, pragmatisch und professionell weiter an diesem Ziel zu arbeiten.“, so Bandel.

„Wir freuen uns über die dazugewonnenen Kolleg*innen und ihre Kompetenzen für die gesamte Gruppe und darüber, ein erweitertes Leistungsportfolio anbieten zu können.“, berichtet Jan-Marten Krebs.

Über Soil & More Impacts:

Soil & More Impacts ist eine Hamburger Nachhaltigkeitsberatung für die Lebensmittel- und Agrarbranche mit den Themenschwerpunkten Klima, Boden und True Cost Accounting auf Landwirtschafts- und Lieferkettenebene. Seit 2007 betreut Soil & More weltweit führende Unternehmen der Lebensmittel- und Agrarbranche bei der Entwicklung, Umsetzung und Dokumentation von Nachhaltigkeitsprojekten zum Anbau verschiedenster Rohstoffe, mit Klein- und Großbauern, bio und konventionell.

Über sustainable AG: Zukunft nachhaltig gestalten

Die sustainable AG ist eine Unternehmensberatung, die ihre Kunden ausschließlich bei den Themen unternehmerische Verantwortung und nachhaltige Entwicklung unterstützt. 2008 im Herzen Münchens gegründet, arbeitet ein Team von mehr als 40 Berater*innen an der nachhaltigen Entwicklung und Zukunftsfähigkeit von Unternehmen. sustainable begleitet seine Kunden dabei, die Veränderungen, die sich aus globalen Herausforderungen wie dem Klimawandel oder dem Verlust von Biodiversität für Unternehmen ergeben, besser zu verstehen. Gemeinsam mit den Kunden erarbeitet sustainable Antworten, die einen langfristigen Geschäftserfolg sicherstellen und gleichzeitig einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung leisten.

Die ganzheitliche Betrachtung von Nachhaltigkeitsthemen spiegelt sich im breiten Portfolio von sustainable: Von Nachhaltigkeitsstrategien und Klimastrategien über Sustainable Finance bis hin zu Circularity und nachhaltigen Lieferketten unterstützen die Expert*innen aus München Kunden aus ganz Europa, vom Mittelständler bis zum börsennotierten Konzern.

Über die denkstatt Gruppe:

Seit 1993 steht die denkstatt Gruppe für einen ganzheitlichen Denkansatz, innovative Lösungen, Kreativität und Leidenschaft. Mit über 180 Expert*innen, verteilt auf 9 Standorte und 6 Länder, bietet sie maßgeschneiderte Lösungen für praktisch alle Fragestellungen in den Bereichen Nachhaltigkeit, Umwelt und Klimaschutz - stets mit dem Ziel, die Gesellschaft zum Umdenken zu bewegen. Sie entwickelt mit ihren Kunden aus der Finanzwirtschaft, der Industrie, dem Handel, den Interessensvertretungen und dem öffentlichen Bereich Lösungen die sicherstellen, dass die heutigen Entscheidungen in der Welt von morgen bestehen können.

Ihre Dienstleistungen beziehen sich unter anderem auf folgende Bereiche: EU Taxonomie und Sustainable Finance, Energieeffizienz und -management, Net-Zero & Klimastrategie, SBTi, CDP-Berichterstattung, Szenario Analyse (TCFD), Kreislaufwirtschaft & Supply-Chain Management, ESG & Nachhaltigkeitsstrategie und – management, sowie Nachhaltigkeitsberichte & CSRD, EHS Management & Legal Compliance Services und nachhaltige Stadtplanung und -entwicklung & nachhaltige Mobilität

Original-Content von: denkstatt GmbH, übermittelt durch news aktuell