Deutsche Gesellschaft für Medizinische Rehabilitation (DEGEMED) e.V.

Reha-Zukunftsstaffel 2021 der DEGEMED im Superwahljahr

Reha-Einrichtungen übergeben ihren Wahlkreispolitiker_innen den Staffelstab mit zentralen Botschaften der Branche.

Berlin

Ende April startete die "Reha-Zukunftsstaffel 2021", die eine Aktion der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Rehabilitation (DEGEMED) e.V. ist. Im Superwahljahr will sie Politiker_innen vermitteln, was Reha-Einrichtungen brauchen, um gut für die Zukunft aufgestellt zu sein.

Nach der Auftaktveranstaltung mit dem Parlamentarischen Staatssekretär Stefan Zierke (SPD) folgen in der kommenden Woche gleich zwei weitere Staffelübergaben an Mitglieder des Deutschen Bundestages: Heike Baehrens (SPD), Berichterstatterin für Rehabilitation und Pflegebeauftragte ihrer Fraktion im Deutschen Bundestag und Alexander Krauß (CDU/CSU), Berichterstatter seiner Fraktion im Ausschuss für Gesundheit im Deutschen Bundestag.

Die Termine

Di., 1. Juni 2021, 12.00 Uhr: Thermalbad Wiesenbad (Sachsen), Wahlkreis Erzgebirgskreis

Mi., 2. Juni 2021, 10.00 Uhr: Rehaklinik Bad Boll (Baden-Württemberg), Wahlkreis Göppingen

Die Botschaften

- "Reha braucht Dich!" Ihr Einsatz hilft den Beschäftigten in unserer Branche, ihren Job gut zu erledigen und sich für andere einzusetzen. Setzen Sie sich als Politiker_in für faire und gute Bedingungen in unserer Branche ein. - In der laufenden Pandemie-Situation brauchen die Reha-Kliniken langfristig planbare finanzielle Unterstützung, die die tatsächlich entstehenden Mehrkosten durch die Hygienemaßnahmen und Mindereinnahmen ausgleichen. - Der Reha-Bedarf von Long Covid Patient_innen steigt in und nach der Pandemie stark an. Geeignete Reha-Plätzen werden langsam knapp. Wir brauchen eine bedarfsgerechte Weiterentwicklung unserer Reha-Angebote und Kostenträger, die das aktiv unterstützen.

