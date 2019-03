Jetzt auf NetDoktor: Der interaktive Laborwert-Checker

NetDoktor.de GmbH

LDL, GPT, TSH, HBA1 - den meisten Nichtmedizinern sagen solche Laborwerte wenig. Dabei geben sie unter anderem Aufschluss darüber, ob im Körper alles in Ordnung ist oder ob möglicherweise im Verborgenen Krankheitsprozesse ablaufen. Was bedeuten meine Werte ganz konkret und wofür stehen sie? Der interaktive Laborwert-Checker von NetDoktor verrät es. Mit mehr als 40.000 Abfragen in der ersten Woche seit seinem Start ist er bereits jetzt eines der erfolgreichsten Tools innerhalb des Gesundheitsportals.

Befunde in wenigen Minuten verstehen

Das Problem kennt jeder Patient: Er bekommt seinen medizinischen Laborbericht zwar in die Hand und kann ihn meist auch mit nach Hause nehmen. Aber die darin aufgelisteten Ergebnisse sagen ihm wenig. Allenfalls sind von der Norm abweichende Werte im Schriftbild hervorgehoben, doch eine Erklärung dazu enthält der Bericht nicht. Da stellen sich schnell Fragen, für die in der Arztpraxis oftmals die Zeit fehlt: Warum hat mein Arzt diese Werte überhaupt bestimmen lassen und was sagen sie über meine Gesundheit aus? Mit dem interaktiven Laborwert-Checker bekommt der Nutzer jetzt bei NetDoktor innerhalb weniger Minuten die Antwort.

Die 90 wichtigsten Laborwerte

Das von NetDoktor neu entwickelte Programm kennt bereits die 90 gängigsten Laborwerte und wird stetig erweitert. Um seinen Laborbefund zu verstehen, gibt der Nutzer einfach den medizinischen Begriff ein, den er auf seinem Ausdruck findet und trägt anschließend den dazugehörigen Messwert ein. Falls erforderlich, erfragt das Tool noch weitere Informationen zum Alter und Geschlecht und berechnet dann das Ergebnis.

Weicht dieses vom medizinisch definierten Normalbereich ab, erfährt der Nutzer sofort, welche Ursachen dahinterstecken könnten. Und auch, welche Laborwerte in diesem Zusammenhang noch von Bedeutung sein könnten. "Unser Laborwert-Checker erkennt aber nicht nur, ob ein Wert innerhalb oder außerhalb des Normbereiches liegt, sondern auch, wie gravierend die Abweichung ist. Werden die Normwerte nur geringfügig über- oder unterschritten, schlägt er nicht gleich Alarm, empfiehlt aber immer die Rücksprache mit dem Arzt", erläutert Jens Richter, Chief Medical Officer bei NetDoktor.

Wer noch mehr zu den möglichen Ursachen für von der Norm abweichende Laborwerte erfahren möchte, gelangt mit einem Mausklick zu der dazugehörigen Krankheitsbeschreibung bei NetDoktor. Auch ausführliche Informationen über den Laborwert sind mit einem Klick verfügbar

Gesundheitskompetenz digital stärken

Entwickelt und getestet wurden die umfangreiche Datenbank und der Algorithmus des Laborwert-Checkers von erfahrenen Medizinern und den Digital-Experten bei NetDoktor. "Der NetDoktor-Laborwert-Checker ist Teil unserer Strategie, medizinische Informationen zunehmend auch über innovative Tools zugänglich zu machen", erklärt Miriam Rosin, COO von NetDoktor. "Nach dem erfolgreichen Symptom-Checker, der Verdachtsdiagnosen auf Basis von Krankheitsanzeichen liefert, und seiner Chatbot-Version Sapia ist der Laborwert-Checker ein weiteres digitales Angebot für Menschen, die ihre eigene Gesundheit besser verstehen wollen."

Den NetDoktor-Laborwert-Checker finden Interessierte ab sofort unter https://www.netdoktor.de/laborwert-checker/

NetDoktor.de ist der Pionier unter den deutschen Gesundheitsportalen. Seit 1999 finden User auf www.netdoktor.de (https://www.netdoktor.de) laienverständliche medizinische Informationen zu den wichtigsten Krankheiten, Symptomen, Untersuchungen und Medikamenten. Die NetDoktor-Redaktion besteht aus erfahrenen Fachjournalisten, Biologen und Ärzten. Sie berichten unabhängig und neutral über aktuelle Erkenntnisse aus Forschung, Medizin und Ge¬sundheit. Außerdem bietet NetDoktor umfassende Specials zu wichtigen Themen wie Alternativmedizin, Allergien, Ernährung, Rückenschmerzen, Stress oder Sport und Fitness. NetDoktor zählt mit 7,94 Millionen Unique Usern (AGOF, Januar, 2019) zu den führenden Gesundheitsportalen im deutschsprachigen Raum. Die NetDoktor.de GmbH gehört zur Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck.

