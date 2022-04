TripActions

TripActions gewinnt The Weir Group PLC als Kunden

TripActions, die moderne All-in-One-Lösung für Reise-, Firmenkarten- und Spesenmanagement, gab heute bekannt, dass sie von The Weir Group PLC, einem der weltweit führenden Ingenieurunternehmen für Bergbau und Infrastruktur, als globaler Reisepartner ausgewählt wurde. Die Gruppe ist mit der Schauenburg MAB GmbH und der Weir Minerals Germany GmbH auch in Deutschland vertreten.

Weir hat sich für TripActions entschieden, um eine einheitliche, globale Benutzererfahrung für seine 11.000 Mitarbeitern zu schaffen. Das Unternehmen, das in mehr als 60 Ländern tätig ist, hat einen Schwerpunkt in den Bereichen Sicherheit, Nachhaltigkeit und Entwicklung innovativer Bergbautechnologien, die überall auf der Welt eingesetzt werden.

Weir hat sich an TripActions gewandt, um die unterschiedlichen Bedürfnisse seiner Geschäftsreisenden zu unterstützen. Dazu zählen datengestützte Einblicke auf globaler Ebene, eine verbesserte Transparenz von Geschäftsreisen und Ausgaben sowie Risikomanagement. Das Unternehmen wird von mehr als 15 verschiedenen Anbietern auf eine einzige cloudbasierte, benutzerorientierte Plattform umsteigen, die den Anforderungen der heutigen Generation an Mitarbeitenden gerecht wird.

"Wir haben die Gelegenheit während der Pandemie genutzt, als es weniger Reisen gab, unser Reiseprogramm neu zu bewerten. Es war unser Ziel, eine konsistente und rationalisierte Reiselösung für das gesamte Unternehmen anzubieten. In erster Linie war es wichtig, dass wir uns auf die Sicherheit der Mitarbeiter und die Vorteile der Nachhaltigkeit konzentrieren, aber auch Einsparungen, Qualität und Service sowie die Einhaltung von Vorschriften mit einer einzigen Lösung optimieren", sagte Betty Grogan, Global Travel Manager bei Weir.

Die neue Partnerschaft ist das Ergebnis eines beträchtlichen Wachstums von TripActions in Europa, zu dem mehrere hochkarätige Kunden wie Springer Nature, Primark, Heineken und Informa gehören, die zu der Liste von mehr als 8.800 Unternehmen hinzukommen, die weltweit betreut werden.

Im vergangenen Jahr hat TripActions rund 400 Millionen Dollar in Europa investiert und im Mai 2021 Reed & Mackay, im Februar 2022 das Berliner Unternehmen Comtravo und im März 2022 das skandinavische Reisemanagementunternehmen Resia übernommen. Darüber hinaus eröffnete das Unternehmen Niederlassungen in Portugal, Israel, Frankreich, Deutschland und Irland und verfügt nun über insgesamt 64 eigene Büros und Partnerbüros in 94 Ländern weltweit.

"Die Pandemie beschleunigte die Notwendigkeit für Unternehmen, auf benutzerfreundlichere Lösungen umzusteigen, um die Erwartungen ihrer Mitarbeitenden zu erfüllen. Die führende anwenderorientierte Technologie von TripActions führt zu einer durchschnittlichen Akzeptanz von 95 Prozent, wodurch die Streuverluste erheblich reduziert und Kosteneinsparungen erzielt werden, was wir der Weir Group demonstrieren konnten", sagt Michael Riegel, General Manager Europa bei TripActions. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit The Weir Group und darauf, unseren Kunden ein erstklassiges Nutzererlebnis und einen erstklassigen Service zu bieten."

TripActions' hauseigene, weltweit verteilte Support-Agenten werden die Reisenden von The Weir Group mit einem 24/7/365-Service über Chat, E-Mail und Telefon von mehreren Büros aus und in lokalen Sprachen unterstützen. Die Implementierung wird weltweit erfolgen, wobei zunächst mehr als 20 Weir-Standorte unterstützt werden.

