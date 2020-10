vyble

KI in der Personalverwaltung: Mit Digitalisierung und künstlicher Intelligenz steigert BDO Effizienzen im Personalmanagement und schafft echten Mehrwert für Personalverantwortliche und Arbeitnehmer

Hamburg (ots)

Ab sofort bietet die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Zusammenarbeit mit der vyble AG bundesweit ein intelligentes HR-Portal an. Die Personalverwaltung wird vollkommen digital, die Abläufe transparent und die Zusammenarbeit effizient.

Die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (BDO) hatte sich zum Ziel gesetzt, die von ihr angebotenen Services im Bereich der Personalverwaltung und Personalabrechnung auszubauen, um ihre Mandanten noch intensiver zu betreuen und weitere Leistungen anbieten zu können. Es ging darum, die mit der Entgeltabrechnung betrauten Mitarbeiter von zeitraubenden und redundanten Tätigkeiten zu befreien und mehr Zeit für beratende und serviceorientierte Leistungen zu schaffen. Hierfür suchte BDO einen geeigneten Digitalisierungspartner und wurde mit dem Rostocker Unternehmen vyble AG fündig.

Über 10 Monate haben sie gemeinsam die Plattform weiterentwickelt und an die Bedürfnisse von BDO und ihren Mandanten angepasst. Das Ergebnis ist ein intelligentes und vollkommen digitales HR-Portal, welches dem Unternehmen die eigene Personalverwaltung ermöglicht und gleichzeitig sämtliche Informationen mit hoher Qualität für die Entgeltabrechnung bereitstellt.

Arbeitgeber profitieren von kompakten und visualisierten Ergebnissen, einem Manager Self-Service, der digitalen Personalakte, onboarding Routinen und einem papierlosen Vertragsmanagement. Arbeitnehmer erhalten in einem Employee Self-Service Zugriff auf ihre persönlichen Daten und empfangen Entgeltabrechnungen und persönliche Dokumente elektronisch. Urlaub, Abwesenheiten und Reisekosten können im Portal erstellt, beantragt und genehmigt werden. Digital und in Echtzeit.

Lars Buschmeier, Senior Manager und Leiter des Projekts bei BDO über das HR-Portal und die Zusammenarbeit mit vyble: "vyble bietet ideale Voraussetzungen, um das Personalmanagement und die Abrechnungsprozesse deutlich effizienter und stabiler abzubilden. Personalverwaltung ist so viel mehr als eine Abrechnung. Wir möchten dem Wort "Human Resources" gerecht werden und unsere Mandanten und uns in die Lage versetzen, diese wertvolle Ressource effizient einzusetzen. Ausgebildete Fachmitarbeiter sollen keine Zeiten für administrative oder systembedingte Tätigkeiten aufwenden müssen. Mit unserer neuen Lösung können wir unseren Mandanten ein vollwertiges und integriertes HR-Portal zur Verfügung stellen und gemeinsam profitieren. Hierbei war es uns wichtig, die hohe Qualität unserer Dienstleistung mit der Digitalisierung zu vereinen. Ein kompromissbehaftetes entweder oder kam für uns nicht in Frage. Die letzten 10 Monate haben uns gezeigt, dass wir mit vyble den richtigen Partner gefunden haben, um noch weitere Ideen umzusetzen und unsere Mandanten bei der unternehmenseigenen Personalverwaltung noch mehr unterstützen zu können. Wir möchten für unsere Mandanten ein starker Partner in HR sein, kein Abrechner."

Frank Biermann, Partner bei BDO und zudem verantwortlich für das Business Services Outsourcing, ergänzt: "In allen Bereichen des Unternehmens hat die Digitalisierung Fahrt aufgenommen - in der Wirtschaftsprüfung konnten wir spannende Ergebnisse in Kooperation mit der Universität Osnabrück im Rahmen eines Digitales Kompetenzzentrums erzielen, in der Beratung hinsichtlich Digitalisierung und Cybersicherheit sind wir mit unseren Gesellschaften BDO DIGITAL und BDO Cybersecurity weit vorne. Auch in der Steuerabteilung haben wir uns weiterentwickelt und bieten ein erstklassiges Mandantenportal an. Der nächste Baustein war für uns nun, die Services rund um die Lohn- und Gehaltsabrechnung auszubauen und das klassische Geschäft für unsere Mandanten weiterentwickeln zu können. National wie international. Ich freue mich, unseren Mandanten diese Plattform anbieten zu können, mit der wirkliche Vorteile geschaffen werden und die in dieser Form absolut einzigartig am Markt ist."

Über BDO

BDO zählt mit über 1.900 Mitarbeitern an 27 Offices zu den führenden Gesellschaften für Wirtschaftsprüfung und prüfungsnahe Dienstleistungen, Steuerberatung und wirtschaftsrechtliche Beratung sowie Advisory Services in Deutschland.

Die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist Gründungsmitglied von BDO International (1963), der mit heute mehr als 88.000 Mitarbeitern in 167 Ländern einzigen weltweit tätigen Prüfungs- und Beratungsorganisation mit europäischen Wurzeln.

Über vyble - www.vyble.io

reinventing payroll: vyble ist die Zukunft der Lohn- und Gehaltsabrechnung in Deutschland. vyble ersetzt manuelle Routinen durch Digitalisierung, Automatisierung und Künstliche Intelligenz. Dadurch werden signifikante Vorteile für Unternehmen und deren Mitarbeiter erzeugt.

Neben dem Hauptsitz am Gründungsort Rostock betreibt die vyble AG eine Niederlassung in Hamburg und ist mit verschiedenen lizenzierten Vertriebspartnern in Deutschland vertreten. Zu den Kunden der vyble AG zählen hunderte von Unternehmen aus allen Branchen und unterschiedlichster Größen vom Startup bis zum DAX-Konzern. Den Kern des vyble Teams bilden Informatiker, Mathematiker und Experten für die Entgeltabrechnung. Eigentümer sind die beiden Vorstände Rico Wiese und Dr. Alexander Tiedtke sowie eine renommierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Deutschland.

Pressekontakt:

Rebecca Poppe, M.A.

Pressesprecherin

BDO Business Services

Telefon: +49 40 30293-694

Mobil: +49 176 21402553

rebecca.poppe@bdo.de



BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Fuhlentwiete 12

20355 Hamburg

DEUTSCHLAND

www.bdo.de

Original-Content von: vyble, übermittelt durch news aktuell