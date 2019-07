Flughafen Köln/Bonn GmbH

Regenbogenfarben am Köln Bonn Airport

Bild-Infos

Download

Köln/Bonn (ots)

Wer in diesen Tagen in Köln/Bonn aus dem Flugzeug steigt, merkt sofort, dass er in einer weltoffenen Stadt gelandet ist: Bunte Banner, Leuchtreklamen und Video-Botschaften weisen Passagiere und Gäste des Flughafens auf den anstehenden Christopher Street Day am Sonntag, 7. Juli, hin. Bereits zum sechsten Mal in Folge hat die internationale Aufklärungsinitiative Jugend gegen AIDS e.V. die Willkommenskampagne am Flughafen Köln/Bonn auf die Beine gestellt - auch in diesem Jahr wieder unter der Schirmherrschaft der Landesregierung Nordrhein-Westfalens. Am heutigen Freitag wurde die Kampagne im Terminal feierlich eröffnet.

Staatssekretär Andreas Bothe betonte die Nachhaltigkeit der Zusammenarbeit, die schon seit sechs Jahren besteht: "Das Land Nordrhein-Westfalen ist vielfältig und weltoffen. Dies wird auch durch den seit Jahren anhaltend großen Erfolg des Christopher Street Day deutlich, der als wichtige politische Demonstration Menschen weit über die LSBTI*-Community hinaus anzieht. Mit der Kampagne #DOWHATYOUWANT tragen der Verein Jugend gegen AIDS und der Köln Bonn Airport diese Message in die Welt."

"Mithilfe der CSD-Willkommenskampagne werden alle Gäste mit Toleranz und Respekt empfangen. Zugleich wird ein wichtiges Zeichen im Kampf gegen AIDS gesetzt.", sagte Kölns Erste Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes.

Auch Flughafen-Geschäftsführer Torsten Schrank war bei der Auftaktveranstaltung dabei und begrüßte die Gäste im Terminal: "Der Köln Bonn Airport steht in diesen Tagen wieder symbolisch für eine tolerante und weltoffene Stadt Köln. Wir freuen uns sehr, Gäste aus aller Welt, die zum CSD anreisen, auf diese bunte Art und Weise willkommen zu heißen und so einen Beitrag für eine offene, diverse Gesellschaft leisten zu können."

Vorstandsmitglied von Jugend gegen AIDS e.V. Marlon Jost: "Mit der gemeinsamen Aktion zum CSD setzen wir ein starkes Zeichen für eine vielfältige und aufgeklärte Gesellschaft. Gemeinsam zeigen wir, dass jeder Mensch in Köln herzlich willkommen ist, egal wen man liebt. Wir tragen unsere Werte vom Flughafen bis zur Parade und in die ganze Stadt: Do what you want. Do it with love, respect and condoms."

Auch bei der CSD-Parade am Sonntag, 7. Juli, ist der Köln Bonn Airport vertreten - mit dem Truck von Jugend gegen AIDS e.V. geht es als Teil der Parade durch die Innenstadt.

Hintergrund:

Seit 2014 kooperiert der Köln Bonn Airport mit der Aufklärungsinitiative Jugend gegen AIDS e.V. (www.jugend-gegen-aids.de). Jedes Jahr entsteht daraus eine Willkommenskampagne für die Gäste des Christopher-Street-Day in Köln. Neben der großflächigen Kampagne gibt es zudem wieder einen Paradetruck auf der CSD-Demonstration am 7. Juli, der eigens für die Kampagne gestaltet wurde.

Im Flughafen werden auf Bannern, Säulen, Leuchtreklametafeln und Video-Leinwänden Fluggäste zwei Wochen lang unter dem Motto "Do what you want. Do it with love, respect and condoms" begrüßt. Die Mitglieder des Vereins Jugend gegen AIDS e.V. verteilen in den Terminals Postkarten und machen so auf die Aktion aufmerksam.

Die Premiere der Willkommenskampagne wurde 2014 mit dem Airport Media Award ausgezeichnet. Die Aktion steht zum sechsten Mal unter der Schirmherrschaft der Landesregierung.

Pressekontakt:

Flughafen Köln/Bonn GmbH

Postfach 98 01 20

D - 51129 Köln

T + 49 (0) 22 03 - 40-33 33

F + 49 (0) 22 03 - 40-27 45

presse@koeln-bonn-airport.de

www.koeln-bonn-airport.de

Original-Content von: Flughafen Köln/Bonn GmbH, übermittelt durch news aktuell