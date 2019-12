DKS Investment Holding AG

Neupositionierung der DKS Investment Holding AG

Frankfurt a. M. (ots)

Mit Rohstoffen, Beteiligungen an Unternehmen und im Bereich des innovativen Bauens erschließt sich die DKS Investment Holding AG nun mehrere neue Märkte.

Neues Geschäftsmodell für Wachstum und Profit Mit der neuen Ausrichtung möchte die DKS Investment Holding AG neue Märkte erschließen, um so Innovation und Wachstum voranzutreiben. Mit den Investitionen in Rohstoffe und den Beteiligungen an Unternehmen sollen innovative Methoden vorangetrieben werden. Schon jetzt laufen erste Verhandlungen. Die DKS Investment Holding AG beabsichtigt derzeit die Übernahme des schweizer Unternehmens Introfoods AG. Weitere Informationen zu den Verhandlungen folgen in Kürze.

Neues Team im Management

Um die Herausforderung der neuen Tätigkeitsfelder und Aufgabengebiete zu meistern, hat die DKS Investment Holding AG ein neues Management-Team etabliert. Es soll gewährleisten, dass die neuen Prozesse optimal ablaufen und das Unternehmen marktgerecht aufgestellt ist. Mit der neuen Führungsstruktur soll das Unternehmen den Anforderungen auf den neuen Märkten gerecht werden und das geplante Wachstum steuern und optimieren.

Vom klassischen Immobilienmarkt zu Handel und Innovation Die Deutsche Kapital und Sachwerte Investment Holding AG, vorher bekannt unter dem Namen GRUNDAG AG, ist ein Zusammenschluss aus mehreren Unternehmen. Sie haben es sich zum Ziel gemacht, ihre Kompetenzen gemeinsam für innovative Bauvorhaben einzusetzen. Das Unternehmen war damit bisher im klassischen Immobiliengeschäft tätig. Der Fokus des Unternehmens lag auf dem Erwerb, der Verwaltung und Verwertung von Grundstücken. Dabei handelte es sich sowohl um bebaute als auch um unbebaute Grundstücke. Das Team möchte nun sein Tätigkeitsfeld mit dem neuen Fokus auf den Rohstoffmarkt sowie die Beteiligungen an anderen Unternehmen erweitern und mit der Neuausrichtung mehr Innovation und Wachstum fördern.

Weitere Informationen zum Unternehmen sind auf der Webseite deutsche-kapital-sachwerte.de zu finden.

Pressekontakt:

DKS Investment Holding AG

Thomas Stübe

Tel: +49 69 505 060 4493

Fax: +49 69 505 060 4150

Email: pr@deutsche-kapital-sachwerte.de

Original-Content von: DKS Investment Holding AG, übermittelt durch news aktuell