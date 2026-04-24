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Erster Regionaler Ökologischer Gipfel (RES-2026) in Astana: Zentralasien rückt bei Klima- und Wasserpolitik enger zusammen

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Berlin/Astana (ots)

Der Regionale Ökologische Gipfel (RES-2026) geht heute in Astana zu Ende. Das erstmals auf höchster politischer Ebene ausgerichtete Treffen markiert einen wichtigen Schritt hin zu einer stärker koordinierten Umwelt- und Klimapolitik in Zentralasien. Vertreter aus Regierungen, internationalen Organisationen und Wirtschaft verständigten sich darauf, die Zusammenarbeit insbesondere beim Management knapper Wasserressourcen, bei der Anpassung an den Klimawandel und beim Ausbau nachhaltiger Energieprojekte zu vertiefen.

An dem Gipfel nahmen Staats- und Regierungsvertreter aus Zentralasien sowie hochrangige internationale Gäste teil. Dazu zählten Vertreter der Vereinten Nationen und internationaler Organisationen, darunter der UN-Untergeneralsekretär Li Junhua, WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus, UNEP-Exekutivdirektorin Inger Andersen, UNECE-Exekutivsekretärin Tatiana Molcean sowie OSZE-Generalsekretär Feridun Sinirlioglu.

Im Mittelpunkt der Beratungen standen Herausforderungen, die die Region unmittelbar betreffen: steigende Temperaturen, Gletscherschmelze und zunehmende Wasserknappheit. Da zentrale Flusssysteme mehrere Staaten verbinden, wächst der Druck zu grenzüberschreitender Abstimmung. Der Gipfel zielte darauf ab, Umweltpolitik erstmals systematisch als gemeinsame regionale Aufgabe zu verankern.

Kasachstans Präsident Kassym Schomart-Tokajew machte in seiner Grundsatzrede die strategische Tragweite deutlich. Die ökologischen Herausforderungen seien längst mehr als ein Fachthema: "Umweltsicherheit und nachhaltige Entwicklung sind keine isolierten Themen, sondern grundlegende Voraussetzungen für Stabilität und Wohlstand." Besondere Bedeutung maß Tokajew der Wasserfrage zu, die als zentrales Konflikt- und Kooperationsfeld in Zentralasien gilt. "Die Wassersicherheit ist von herausragender Bedeutung für die gesamte zentralasiatische Region", so Tokajew.

Er sprach sich zudem für ein "rationales und faires Management gemeinsamer Wasserressourcen" aus und bekräftigte seine Initiative zur Schaffung einer internationalen Wasserkooperation unter Einbindung multilateraler Strukturen.

Der Gipfel markiert damit den Beginn eines längerfristigen Prozesses: Umweltpolitik soll in Zentralasien künftig stärker koordiniert, institutionell verankert und mit wirtschaftlicher Entwicklung verknüpft werden. Beobachter sehen darin einen wichtigen Schritt, um ökologische Risiken zu begrenzen und zugleich neue Kooperationsfelder innerhalb der Region zu eröffnen.

Mit dem Abschluss des ersten Regionalen Ökologischen Gipfels (RES-2026) gewinnt Zentralasien als Kooperationsraum in Klima- und Ressourcenfragen deutlich an Profil. Für europäische Partner dürfte die Region damit auch über energiepolitische Fragen hinaus an strategischer Bedeutung gewinnen.

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