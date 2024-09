Clark Germany GmbH

"Wir sind beide ein bisschen verrückt" Regina Halmich und Stefan Raab bereit für den Showdown - das verrät sie CLARK im Interview

Frankfurt am Main (ots)

Der Countdown läuft: TV-Entertainer Stefan Raab und Box-Legende Regina Halmich stehen kurz vor ihrem dritten Aufeinandertreffen im Boxring. Mit Spannung wird das große TV-Ereignis "DER CLARK FINAL FIGHT" am 14. September erwartet, gesponsert vom exklusiven Titelpartner CLARK, dem führenden digitalen Versicherungsmanager. Neben dem Boxkampf, der für reichlich Unterhaltung sorgen wird, steht die eine Botschaft für CLARK im Vordergrund: K.O. für dein Versicherungschaos. Doch wie gut ist Regina eigentlich abgesichert? Und welche Deckung braucht Stefan Raab, um mit einem blauen Auge davonzukommen?

Im exklusiven Interview mit CLARK gibt Regina Halmich einen Einblick in ihre Trainingsvorbereitung, warum sie davon überzeugt ist, den Kampf gegen Stefan Raab zu gewinnen und erklärt, warum Versicherungen keine Männersache sind - ebenso wenig wie das Boxen.

CLARK: Regina, du steigst nach längerer Pause nun das dritte Mal in den Ring mit Stefan Raab und DER CLARK FINAL FIGHT steht kurz bevor - wie fühlst du dich?

Regina: Ich habe die letzten vier Monate intensiv trainiert und muss sagen, ich fühle mich fit und bereit für den Kampf.

CLARK: Wie bereitest du dich auf DER CLARK FINAL FIGHT vor und was tust du, um an dem Tag mental und physisch optimal in Form zu sein?

Regina: Da ich viele Jahre nicht mehr geboxt habe, musste ich schon viel tun. Die Koordination, das Distanzgefühl, die Schnelligkeit und das Timing. Von alleine kommt das nicht. Aber ich war schon immer traininingsfleißig, das kommt mir zugute. Mental bin ich auch sehr gefestigt. Ich glaube an mich. Das ist enorm wichtig.

CLARK: Hättest du nach der letzten Revanche jemals gedacht, dass es noch einen Kampf geben wird und was war deine Hauptmotivation, wieder mit Stefan in den Ring zu steigen?

Regina: Niemals hätte ich gedacht, dass Stefan mich zum dritten Duell herausfordert. Aber meine Zusage zeigt: Wir sind beide ein bisschen verrückt...

Das vollständige Interview gibt es jetzt exklusiv in CLARK's Newsroom.

CLARK feiert Comeback im TV

Während des lang ersehnten Boxkampfs wird CLARK Millionen Zuschauer:innen näher bringen, wie einfach und digital Versicherungen heute mit einer App gemanagt werden können. Dabei hat das führende Insurtech in den letzten Jahren erheblich in den Ausbau seiner Marke investiert und sich zu einem Vorreiter in modernen Marketingkanälen wie Podcasts und Influencer:innen-Kooperationen entwickelt.

DER CLARK FINAL FIGHT ist auch für CLARK sein eigenes Comeback im TV Medium. Das exklusive Event-Sponsoring und die damit verbundene Kampagne sind Teil der strategischen Ausrichtung zur Stärkung der Marke und der Vertiefung des Engagements mit Kund:innen und Entertainment-Enthusiast:innen.

Über CLARK

Der führende Versicherungsmanager CLARK bietet seinen Kund:innen die Möglichkeit, ihre Versicherungen digital zu verwalten, zu vergleichen und zu verbessern. Mehr als 700.000 Kund:innen nutzen bereits die intelligenten Algorithmen und die individuelle Expert:innen-Beratung von CLARK. Die CLARK App ist im App Store und Google Play kostenfrei erhältlich.

Das Insurtech wurde im Juni 2015 gegründet und beschäftigt in Deutschland an den drei Unternehmensstandorten Frankfurt am Main, Berlin und Saarbrücken insgesamt über 400 Mitarbeitende.

Original-Content von: Clark Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell