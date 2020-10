Erfolgreicher Marktstart: CLARK verwaltet über 4 Mio. Euro Prämienvolumen in Österreich

CLARK

Ein halbes Jahr nach seiner Expansion nach Österreich gibt der digitale Versicherungsmanager CLARK erste Geschäftszahlen bekannt: Bereits jetzt verwaltet das Insurtech über vier Millionen Euro Versicherungs-Prämienvolumen für seine österreichischen Kunden. Trotz der anhaltenden Corona-Krise konnte das junge Unternehmen damit einen erfolgreichen Marktstart verzeichnen. Besonders erfreulich ist dabei die Verbreitung der CLARK-Nutzer: Der Kundenstamm verteilt sich gleichermaßen auf ländliche wie urbane Regionen Österreichs.

Im April dieses Jahres hat das Frankfurter Insturtech CLARK seine App in Österreich gelauncht. Trotz der unsicheren Marktlage aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie blickt Dr. Philip Steiner, Geschäftsführer von CLARK Österreich, auf ein erfolgreiches erstes Geschäftshalbjahr zurück: "Unser Geschäftsmodell hat keine Abhängigkeiten von physischem Kundenkontakt. Das erlaubt uns maximale Flexibilität und wir können unseren Kunden auch in der aktuellen Situation den gleichen Service gewährleisten. Und bereits jetzt übertrifft die positive Annahme von CLARK im österreichischen Markt unsere Erwartungen. Für uns ist dies das klare Zeichen, dass Österreich bereit für eine digitale Versicherungsexperience ist."

Kooperationspartner und Serviceinnovationen stärken Marktpräsenz

Bereits im Juni 2020 konnte CLARK in Österreich mit N26 einen namhaften Kooperationspartner gewinnen, der seine Kunden zum Versicherungswallet des Insurtechs weiterleitet. Mit dem Launch des Pensionscockpits im August erweiterte CLARK das Serviceangebot für Österreicher in puncto Altersvorsorge. Über das Pensionscockpit können Kunden direkt in der CLARK App neben ihren Versicherungen nun auch ihre individuelle Pensionssituation einsehen und ihre Altersvorsorge digital verbessern. "Mit diesem Service wollen wir den Österreichern zeigen, wie sie ihre Altersvorsorge modern und selbstständig planen können: nämlich digital und papierlos, ohne dabei auf eine persönliche Beratung verzichten zu müssen", so Steiner. "Wir werden unsere App kontinuierlich weiterentwickeln, um die Bedürfnisse unserer österreichischen Kunden bestmöglich adressieren zu können."

Ganz Österreich versichert sich digital

"Unsere Kundenstatistik zeigt, dass nicht nur die 'Digital Natives' in den großen Städten ihre Versicherungen mit CLARK managen, sondern gerade auch Menschen in ländlichen Gegenden an unserer App interessiert sind", so Steiner. Neben Großstädten wie Wien, Graz und Linz hat Clark auch Kunden in vielen kleineren Gemeinden wie Feldkirchen, Maria Enzersdorf oder Schwarzach. Sogar in Rattenberg, das mit 0,11 km² flächenmäßig die kleinste Gemeinde Österreichs ist, managen bereits Kunden ihre Versicherungen digital über die CLARK App.

