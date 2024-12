Open Compute Project Foundation

Conapto ist der erste Rechenzentrumsanbieter in Europa, der die OCP Ready™ for Hyperscale-Zertifizierung erhält

STOCKHOLM, 4. Dezember 2024 /PRNewswire/ – Conapto gibt mit Stolz bekannt, dass es der erste Rechenzentrumsanbieter in Europa ist, der die renommierte OCP Ready™ for Hyperscale-Zertifizierung erhalten hat. Diese Anerkennung stellt einen bedeutenden Meilenstein für das Unternehmen dar und festigt seine Position als führender Anbieter von nachhaltiger und innovativer Rechenzentrums-Colocation, die auf die sich entwickelnden Anforderungen von Hyperscale-Betreibern zugeschnitten ist.

Conapto, ein stolzes OCP-Community-Mitglied, wird für seinen bahnbrechenden Ansatz in Bezug auf Innovation, betriebliche Effizienz, Skalierbarkeit und sein unermüdliches Engagement für Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Die von der Open Compute Project Foundation (OCP) verliehene Zertifizierung bescheinigt dem Rechenzentrum Stockholm 4 South, dass es die strengen Standards der OCP Ready™ V2 for Hyperscale-Bewertung erfüllt oder übertrifft und ein optimales Design für Hyperscale-Implementierungen darstellt. Dieser umfassende Prozess bewertet sieben Funktionsbereiche wie Standortzugang, technischer IT-Raum, Telekommunikation, Service, Effizienz, Offenheit und Zertifizierungen, um sicherzustellen, dass die anspruchsvollen Anforderungen von Hyperscale-Workloads, einschließlich Anwendungen für künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML), erfüllt werden.

„Wir sind begeistert, dass wir als erster Rechenzentrumsanbieter in Europa die OCP Ready™ for Hyperscale-Zertifizierung erhalten haben", sagte Håkan Björklund, CEO von Conapto. „Durch die Anpassung an die höchsten Standards des OCP ready™-Programms ermöglichen wir Hyperscale-Betreibern die nahtlose Bereitstellung von Kapazitäten in Stockholm, die ihre spezifischen Leistungs- und Stabilitätsanforderungen erfüllen. Sie spiegelt unsere kontinuierlichen Investitionen in operative Exzellenz und Nachhaltigkeit wider und gewährleistet, dass unsere Kunden in einem sich schnell entwickelnden Markt mit Zuversicht skalieren können."

Als zertifizierter OCP Ready™ for Hyperscale-Anbieter ist das Rechenzentrum von Conapto in Stockholm 4 South einzigartig positioniert, um flüssigkeitsgekühlte Workloads mit hoher Dichte zu unterstützen. Diese Zertifizierung vereinfacht den Auswahlprozess von Rechenzentren für Hyperscale-Unternehmen, da sie eine verifizierte Zusicherung bietet, dass die Rechenzentren von Conapto die höchsten Standards für Kompatibilität und Bereitschaft erfüllen.

Das OCP Ready™ for Hyperscale-Programm wurde im Rahmen des OCP Data Center Facilities-Projekts entwickelt und nutzt das kollektive Fachwissen der Hyperscale-Community, um standardisierte Best Practices für Colocation-Anbieter zu etablieren und Hyperscalern dabei zu helfen, Rechenzentren zu finden, die ihren individuellen Bereitstellungsanforderungen gerecht werden. Mit dem Erhalt dieser Zertifizierung beweist Conapto nicht nur sein Engagement für Innovation, sondern stärkt auch seine Rolle als strategischer Partner für Hyperscaler, die eine effiziente, sichere und nachhaltige Colocation von Rechenzentren in Europa anstreben.

„Wir freuen uns, dass Conapto ein neues OCP-Mitglied in Schweden und das erste Rechenzentrum in Europa ist, das die OCP Ready™ for Hyperscale-Zertifizierung erhalten hat. Durch die Befolgung einer von der Community erstellten Checkliste und den erfolgreichen Abschluss des Genehmigungsverfahrens hat Conapto bewiesen, dass es in der Lage ist, Hyperscale-Wholesale-Implementierungen mit einer Vielzahl von Kriterien zu unterstützen. Das Team von Conapto weiß, wie sich Offenheit auf sein Geschäft auswirken kann, und es zeigt seine Bereitschaft, in diesem Bereich eine Vorreiterrolle zu übernehmen", sagt Mark Dansie, OCP Ready™ Project Lead für die OCP.

Das zertifizierte Rechenzentrum von Conapto, Stockholm 4 South, ist jetzt auf dem OCP Marketplace gelistet, was die Sichtbarkeit und Zugänglichkeit für Hyperscale-Betreiber weiter erhöht.

Informationen zu Conapto

Conapto bietet skalierbare, sichere und nachhaltige Colocation-Rechenzentren für physische Hardware sowie marktführenden Zugang zu Kommunikations- und Konnektivitätsdiensten für öffentliche Cloud-Dienste. Conapto hat vier Rechenzentren und seinen Hauptsitz in Stockholm. Weitere Informationen finden Sie unter www.conapto.com.

Informationen zur Open Compute Project Foundation:

Das Open Compute Project (OCP) ist eine globale Gemeinschaft von Betreibern von Hyperscale-Rechenzentren, Telekommunikationsanbietern, Colocation-Anbietern und IT-Anwendern in Unternehmen, die mit dem Ökosystem von Produkt- und Lösungsanbietern zusammenarbeitet, um offene Innovationen zu entwickeln, die von der Cloud bis zum Edge eingesetzt werden können. Die OCP Foundation hat die Aufgabe, die OCP Community zu fördern und zu unterstützen, um den Markt zu bedienen und die Zukunft zu gestalten, indem sie hyperskalige Innovationen für alle zugänglich macht. Um den Markt zu bedienen, werden schwierige Markthindernisse mit offenen Spezifikationen, Designs und neuen Marktprogrammen angegangen, die die von der OCP anerkannten Best Practices für IT-Ausrüstung und Rechenzentrumseinrichtungen präsentieren. Zur Gestaltung der Zukunft gehören Investitionen in strategische Initiativen und Programme, die das IT-Ökosystem auf wichtige technologische Veränderungen vorbereiten, z. B. KI und ML, Optik, fortschrittliche Kühltechniken, Composable Memory und Silizium. Die von der OCP Community entwickelten offenen Innovationen sollen allen zugute kommen und werden unter den Gesichtspunkten Wirkung, Effizienz, Umfang und Nachhaltigkeit optimiert.

Erfahren Sie mehr unter: www.opencompute.org.

