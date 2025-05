KonTent Champion

CLOCKCLOCK kündigen neue Headliner-Tour für 2026 an: "Dream Forever"- Der emotionale Abschluss einer Ära

Mit über 200 Millionen Streams, drei Nummer-1-Radiohits und zwei ausverkauften Tourneen zählt CLOCKCLOCK zu den spannendsten Acts der deutschsprachigen Poplandschaft. Jetzt kündigt das Trio rund um Sänger Boki, aktuell in der VOX-Erfolgsshow "Sing meinen Song" zu sehen, seine dritte Headliner-Tour an: "Dream Forever" startet im Februar 2026 und führt CLOCKCLOCK durch 15 Städte in Deutschland und Österreich. Die neue Tour setzt einen bewegenden Schlusspunkt unter die "Dreamers"-Ära - und gleichzeitig den Startschuss für einen neuen Abschnitt in der Bandgeschichte. Der exklusive Pre-Sale läuft derzeit bei Reservix.

Mit ihrem im Herbst 2024 erschienenen Album "Dreamers" haben CLOCKCLOCK einen Nerv getroffen: Songs wie "Over", "Someone Else" oder "Sorry" erzählen von Selbstzweifeln, Aufbruch und innerer Stärke - immer ehrlich, immer nahbar. Das Album wurde zur Hymne für eine Generation, die gelernt hat, an sich selbst zu glauben.

Die "Dream Forever"-Tour führt diesen Gedanken weiter - live, intensiv und mitreißend. CLOCKCLOCK spielen dabei erstmals das komplette "Dreamers"-Album live - ergänzt um neue, bisher unveröffentlichte Songs, die einen Ausblick auf das nächste Kapitel geben. "Diese Tour ist für uns ein Danke an alle, die uns bis hierher begleitet haben", sagt Sänger Boki. "Mit der 'Dreamers'-Phase geht für uns ein besonderer Abschnitt zu Ende - aber wir stehen schon in den Startlöchern für das, was kommt. Die neue Musik ist noch mutiger, noch persönlicher - und wir können es kaum erwarten, sie mit unseren Fans zu teilen."

Live 2026: Zwischen Gänsehaut, Beats und Aufbruchsstimmung

Bekannt für ihre starke Bühnenpräsenz und den einzigartigen Mix aus elektronischen Beats und emotionaler Tiefe, haben CLOCKCLOCK zuletzt auf internationalen Festivalbühnen überzeugt - u.a. beim Pinkpop (NL), Sziget (HU) und Colors of Ostrava (CZ) sowie als Support für Größen wie P!NK, Simply Red und OneRepublic. 2025 spielen sie u.a. auch auf dem Pinot and Rock in Breisach bei Freiburg. Mit der "Dream Forever"-Tour 2026 bringen sie diese Energie nun auf die deutschsprachigen Bühnen und machen aus einem Traum Wirklichkeit.

Tourdaten "Dream Forever" 2026:

08.02 - München | Muffathalle

09.02 - Wien | Arena

11.02 - Graz | PPC

12.02 - Linz | Posthof

14.02 - Stuttgart | Wagenhalle

15.02 - Frankfurt | Zoom

16.02 - Nürnberg | Löwensaal

18.02 - Bremen | Modernes

19.02 - Münster | Skaters Palace

20.02 - Hamburg | Docks

22.02 - Hannover | Capitol

23.02 - Leipzig | Täubchenthal

24.02 - Magdeburg | Factory

26.02 - Mannheim | Rosengarten

27.02 - Köln | Carlswerk Victoria

28.02 - Berlin | Astra Kulturhaus

Der exklusive Pre-Sale über Reservix läuft derzeit und noch bis zum 20.05.25.

Ab dem allgemeinen VVK-Start am Freitag, 23.05.2025, um 12:00 Uhr, gibts die Tickets für die Shows unter diesem Link.

