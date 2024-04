KonTent Champion

Fußball, Wein, Musik und Unternehmergeist: Fritz Keller - der Initiator des Pinot and Rock Festivals

Freiburg/Breisach (ots)

Kaum ein Name ist in der Region Kaiserstuhl und Baden so eng mit Fußball und einer exzellenten Weinexpertise verbunden wie seiner: Fritz Keller war viele Jahre Präsident des Bundesligisten SC Freiburg und anschließend Präsident des Deutschen Fußball-Bunds (DFB). Außerdem ist er Winzer, Hotelier und erfolgreicher Unternehmer. Auf seinem Weingut nahe Freiburg begrüßte er am 23. April Gäste und Journalisten zum offiziellen Medien Kick-Off des Pinot und Rock Festivals.

Fritz Keller unterstützt mit seinem einmaligen Unternehmergeist ein Projekt, das ihm persönlich sehr am Herzen liegt. Als Initiator und Mitbegründer des Pinot and Rock Festivals in Breisach am Rhein schafft Keller mit seinen Partnern die Basis für das erste Musik-und Genussfestival in Deutschland. Nicht ohne Risiko, das eine solche Neukonzeption stets mit sich bringt, wird beim Pinot und Rock auf die Kombination Live-Musik und kulinarische Extraklasse gesetzt. Ein herausragendes Line-Up gepaart mit ausgewählten Wein- und Food-Spezialisten soll den Startschuss für eine prägende Festival-Ära ebnen.

Fritz Keller fungierte seit 1994 als Marketingvorstand des SC Freiburg und blieb dem Verein in den kommenden Jahren als erster Vorsitzender und seit 2014 als Präsident treu. Nach insgesamt 25 Jahren beim SC Freiburg wurde er 2019 einstimmig zum 13. DFB-Präsidenten gewählt. Heute ist Keller vor allem als Winzer und Weinspezialist in der Region Baden bekannt. Sein eigenes Weingut in Vogtsburg im Kaiserstuhl mitsamt Hotel und Gastwirtschaft ist seit Jahrzehnten Anlaufstelle für Weinliebhaber.

"Musik, Wein und gutes Essen direkt am Kaiserstuhl. Und das alles an einem Sommerabend in einem schönen Park mit Blick auf den Rhein! Gemeinsam mit vielen Winzern und großartigen Musikern kann ich mir kaum etwas Schöneres vorstellen. Bei Pinot and Rock genießen wir im Juli 2024 Lebensfreude mit allen Sinnen. Das ist unser Ziel!", resümiert Keller über die anstehende Premiere von Pinot und Rock in Breisach.

Festivaltickets gibt es ab sofort unter www.pinotandrock.com und www.reservix.de.

Konzert-Übersicht:

Do 04.07.2024 Peter Fox | Alli Neumann | Black Sea Dahu | u. viele mehr

Fr 05.07.2024 Die Fantastischen Vier | Milky Chance | und viele mehr

Sa 06.07.2024 Scorpions | Alice Cooper | Suzi Quatro und viele mehr

So 07.07.2024 Sarah Connor | Nico Santos | Joris | und viele mehr

Download Pressefotos Line-Up

