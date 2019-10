Meininger Verlag GmbH

Meiningers Rotweinpreis - die besten deutschen Rotweine 2019: VDP-Weingut Franz Keller mit "Kollektion des Jahres 2019" ausgezeichnet

Deutsche Rotweine stellen exzellente Qualität unter Beweis

Neustadt/Weinstraße (ots)

Das VDP-Weingut Franz Keller aus Baden wird bei Meiningers Rotweinpreis mit der "Kollektion des Jahres 2019" ausgezeichnet. Fritz Keller, der vergangene Woche einstimmig zum DFB-Präsidenten gewählt wurde, beweist mit seinem Sohn Friedrich eindrucksvoll, dass der Traditionsbetrieb zu den besten Weingütern in Deutschland zählt. Die Experten-Jury vergab mit 93 Punkten zweimal die höchste Bewertung für die beiden 2017er Spätburgunder Großen Gewächse aus den Spitzenlagen Enselberg und Eichberg. Der gereifte Spätburgunder aus dem Jahrgang 2013 und der Lage Eichberg wurde mit 91 Punkte bewertet.

Auf Platz zwei folgt das Weingut Meyer-Näkel von der Ahr, die ebenfalls mit ihren Spätburgundern die Jury überzeugten und mit ihrem 2013 Walporzheimer Kräuterberg Spätburgunder Großes Gewächs beeindruckten.

Die Brüder Andreas and Steffen Rings, belegen Rang drei. Ihr 2017 Saumagen Spätburgunder Großes Gewächs erhielt die Höchstbewertung von 93 Punkten. 2015 Das Kreuz Réserve, eine Rotweincuvée, die an große Bordeaux-Weine erinnert, wurde mit 92 Punkten bewertet. Der Ortswein 2017 Freinsheim Spätburgunder "Vom Quarzsand" unfiltriert wurde mit 91 Punkten Sieger der Kategorie Spätburgunder trocken.

Christian Wolf, Verkostungsleiter von Meiningers Rotweinpreis: "Der Jahrgang 2017 hält sein Versprechen, ein sehr guter Rotweinjahrgang zu sein. Die Spätburgunder aus den besten Einzellagen Deutschlands haben uns tief beeindruckt. Besonders gefallen haben uns auch die anderen "heimischen" Sorten wie Lemberger, Portugieser, Frühburgunder oder St. Laurent. Es gibt viele deutsche Winzer, die diesen Weinen zu neuem Glanz verhelfen."

Die Ergebnisse von Meiningers Rotweinpreis im Überblick

Ganze 245 Weine wurden in diesem Jahr von der knapp 50-köpfigen Jury mit einer Spitzenbewertung von 90 Punkten und mehr bewertet. Jeweils siebenmal vergab die Jury die Top-Bewertungen 93 bzw. 92 Punkte.

Unter den ausgezeichneten Weinen stammen die meisten aus dem Jahrgang 2017 (421 Auszeichnungen), gefolgt vom Jahrgang 2016 mit 376 Auszeichnungen und 2015 mit 192 Auszeichnungen.

Als bestes Anbaugebiet schneidet die Pfalz mit 279 Prämierungen ab, Platz 2 geht an Württemberg (197), Platz 3 an Baden (147), gefolgt von Rheinhessen (112) und der Ahr (31). Die Reihenfolge spiegelt sich auch in der Punktezahl wider: Zehn Rotweine aus der Pfalz wurden mit 91 Punkten und mehr bewertet, gefolgt von Baden (8) und Württemberg (4). Von den sieben Top-Weinen mit 93 Punkten stammen fünf aus Baden.

Der Spätburgunder führt auch in diesem Jahr die Siegerliste an: Insgesamt 333 Auszeichnungen gingen an die Kategorie Spätburgunder (133) und an die Kategorie Lagen-Spätburgunder (200). Rang 2 belegen internationale Rebsorten mit 151 Auszeichnungen, Rang 3 die Kategorie Sortenvielfalt mit 117 Auszeichnungen.

Alle prämierten deutschen Rotweine sind ab sofort auf MEININGER ONLINE abrufbar. Mehr Informationen finden Sie ebenfalls auf unserer Facebook Seite www.facebook.com/MeiningersRotweinpreis.

Die diesjährigen Sieger bei Meiningers Rotweinpreis 2019

Kategorie I - Spätburgunder

1. Platz 2017 Freinsheim Spätburgunder "Vom Quarzsand" unfiltriert Weingut Rings, Freinsheim (Pfalz)

2. Platz 2015 Pinot Noir Réserve trocken Weingut Karl May, Osthofen (Rheinhessen)

2. Platz 2015 Pinot Noir Violette Weingut von Winning, Deidesheim (Pfalz)

Der 2. Platz wurde zweimal vergeben. Ein 3. Platz wurde deshalb nicht vergeben.

Kategorie II - Lagen-Spätburgunder

1. Platz 2017 Enselberg Spätburgunder Großes Gewächs Weingut Franz Keller, Vogtsburg-Oberbergen (Baden)

2. Platz 2017 Oberrotweiler Eichberg Spätburgunder trocken Weingut Landerer, Vogtsburg-Oberrotweil (Baden)

3. Platz 2017 Eichberg Spätburgunder Großes Gewächs Weingut Franz Keller, Vogtsburg-Oberbergen (Baden

3. Platz 2017 Malterdinger Bienenberg Spätburgunder Großes Gewächs Weingut Huber, Malterdingen (Baden)

3. Platz 2017 Saumagen Spätburgunder Großes Gewächs Weingut Rings, Freinsheim (Pfalz)

Der 3. Platz wurde dreimal vergeben.

Kategorie III - Lemberger

1. Platz 2015 Lemberger Superior im Barrique gereift trocken Merkle Wildspontan® Weingut Georg und Anja Merkle, Ochsenbach (Württemberg)

2. Platz 2014 Dicker Franz Blaufränkisch Großes Gewächs trocken Weingut Burg Ravensburg, Östringen-Tiefenbach (Baden)

3. Platz 2017 Nummer Eins Nordheimer Heuchelberg Lemberger trocken Rolf Willy Privatkellerei, Nordheim (Württemberg)

Kategorie IV - Internationale Rebsorten

1. Platz 2016 handgemacht Cuvée Rot trocken unfiltriert Weingut Schroth, Asselheim (Pfalz)

1. Platz 2016 Impuls Merlot trocken Weingut Schwarz, Stuttgart (Württemberg)

3. Platz 2015 Das Kreuz Réserve Rotweincuvée trocken Weingut Rings, Freinsheim (Pfalz)

Der 1. Platz wurde zweimal vergeben. Deshalb gibt es keinen 2. Platz.

Kategorie V - Heimische Rebsorten

1. Platz 2015 St Laurent Réserve trocken Weingut Wageck, Bissersheim (Pfalz)

2. Platz 2016 Pleisweiler-Oberhofen Schlossberg Frühburgunder trocken Weingut Wilker, Pleisweiler-Oberhofen (Pfalz)

3. Platz 2016 Frühburgunder Vogelsang trocken Weingut Neiss, Kindenheim (Pfalz)

Kategorie VI - Sortenvielfalt

1. Platz 2014 Servator trocken Weingut Emil Bauer und Söhne, Landau-Nußdorf (Pfalz)

2. Platz 2016 Gerold Cuvée Noir trocken Weingut Weingut - Weinhaus Bimmerle, Renchen-Erlach (Baden)

3. Platz 2015 Cuvée Wilhelm Réserve trocken Weingut Wageck, Bissersheim (Pfalz)

Kategorie VII - Gereifte Rotweine (Jahrgang 2011 und älter)

1. Platz 2013 Walporzheimer Kräuterberg Spätburgunder Großes Gewächs Weingut Meyer-Näkel, Dernau (Ahr)

2. Platz 2011 Endinger Engelsberg Spätburgunder *** "R" trocken Weingut Knab, Endingen (Baden)

3. Platz 2013 Oberrotweiler Eichberg Spätburgunder trocken Weingut Franz Keller, Vogtsburg-Oberbergen (Baden)

Kategorie VIII - Feinfruchtige Rotweine

1. Platz 2018 Beilsteiner Steinberg Wildmuskat Trockenbeerenauslese Weingut Amalienhof, Heilbronn (Württemberg)

2. Platz 2016 Lemberger halbtrocken Rolf Willy Privatkellerei, Nordheim (Württemberg)

3. Platz 2018 Sankt Veit Samtrot Beerenauslese Barrique Genossenschaftskellerei Heilbronn, Heilbronn (Württemberg)

Über den Wettbewerb Meiningers Rotweinpreis 2019

Meiningers Rotweinpreis wurde vom Meininger Verlag, Neustadt an der Weinstraße, im Jahr 2015 erstmalig veranstaltet. Als einziger, ausschließlich dem deutschen Rotwein vorbehaltener Wettbewerb ist Meiningers Rotweinpreis als offizieller Wettbewerb vom Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau des Landes Rheinland-Pfalz anerkannt. Die Weine werden verdeckt verkostet und nach dem international bekannten 100-Punkte-Schema bewertet. Prämiert wurden nur Weine, die die Hürde von 87 Punkte erreicht haben.

Die deutschen Rotweine wurden in acht Kategorien eingeteilt. Die besten der jeweiligen Kategorie wurden zusätzlich zur erreichten Punktzahl mit den Plätzen 1 bis 3 ausgezeichnet. Die 50-köpfige Jury bestand aus Experten aus dem gehobenen Weinfachhandel, der Spitzen-Gastronomie, ausgewählten Top-Winzern und der Fachpresse.

