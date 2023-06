Coupa Software

43,1 Milliarden Euro an Kosten sparen europäische Unternehmen mit Coupa ein

Ettenheim, Deutschland (ots/PRNewswire)

Coupa stärkt mit seiner Plattform die finanzielle Widerstandsfähigkeit von Unternehmen und ernennt angesichts der steigenden Nachfrage in Europa Paul Maguire als Senior Vice President.

Mehr als 1,4 Billionen Euro an kumulierten Geschäftsausgaben verwaltet der Business Spend Management-Anbieter Coupa für europäische Unternehmen. Nach einer aktuellen Auswertung der Geschäftszahlen hat die Coupa-Plattform Unternehmen seit 2014 dabei unterstützt, mehr als 43,1 Milliarden Euro einzusparen – davon 10,2 Milliarden Euro allein im Jahr 2022. Weltweit belaufen sich die kumulierten Unternehmensausgaben, die über Coupa abgewickelt wurden, auf über 3,7 Billionen Euro und die Einsparungen seit 2014 auf 143,5 Milliarden Euro, wovon allein 34,7 Milliarden Euro auf das vergangene Jahr entfallen.

Kosteneinsparungen setzen Kapital für Investitionen frei

Coupa unterstützt Unternehmen dabei, sich an die derzeit schwierige globale Wirtschaftslage anzupassen. Dazu gehört, die Verwaltung ihrer Geschäftsausgaben zu reorganisieren sowie den Überblick über ihre Finanzen zu verbessern. Kunden von Coupa konnten dadurch in Milliardenhöhe Kapital zur Finanzierung wichtiger Projekte freizusetzen. Ein Beispiel hierfür ist Kantar: Das Unternehmen für Data Science, Insights und Consulting mit Hauptsitz in London konnte mit der Coupa-Plattform die Rentabilität durch Kosteneinsparungen steigern. Gleichzeitig fördert ein mithilfe von Coupa wachsendes Programm zur Lieferantenvielfalt die Diversitäts- und Inklusionsziele (D&I) des Unternehmens.

„Anstatt die Kostenreduzierung als primäres Ziel zu sehen – wie es oft im Einkauf der Fall ist – konzentrieren wir uns auf die strategischen Themen, die sich auf das Endergebnis auswirken. Auf diese Weise sind wir besser in der Lage, langfristige und nachhaltige Kostensenkungen zu erzielen", so Stephen Day, Chief Procurement Officer bei Kantar. „Außerdem stellen wir unsere D&I-Ziele in den Mittelpunkt des gesamten Beschaffungsprozesses. Wir arbeiten dabei nicht nur daran, eine vielfältige und inklusive Beschaffungsorganisation aufzubauen. Wir nutzen stattdessen auch die Daten von Coupa, um genau zu bestimmen, wie wir die Vielfalt in unserer Lieferkette herstellen und messen."

Paul Maguire verantwortet ab sofort als SVP EMEA den europäischen Markt

Im vergangenen Jahr ist der Kundenstamm von Coupa in der EMEA-Region um 25 Prozent gewachsen. Zu den jüngsten Neukunden in Europa zählen unter anderem Villeroy & Boch sowie Ratepay. Um Unternehmen in Europa dabei zu unterstützen, ihre finanzielle Widerstandsfähigkeit zu erhöhen, hat Coupa Paul Maguire zum Senior Vice President, EMEA, ernannt. Maguire ist seit mehr als 30 Jahren in der Unternehmenssoftwarebranche tätig.

Vor seiner Tätigkeit bei Coupa war Maguire SVP International bei Appian und bekleidete Führungspositionen bei Genesys, Staffware (jetzt Tibco) und Pegasystems, wo er innerhalb von acht Jahren zu einer Versechsfachung des Wachstums beitrug. Er begann seine Karriere im Software-Engineering und war in den vergangenen 20 Jahren in den Bereichen Beratung, Projektmanagement, Pre-Sales und Vertrieb tätig. Um das Wachstum in Europa weiter voranzutreiben, hat Coupa mit Patrick Scully als VP of Operations außerdem einen weiteren hochrangigen Experten an Bord geholt.

„Coupa unterstützt Unternehmen dabei, ihre Basis zu verbessern, um Kapital freizusetzen und sich für die Zukunft zu rüsten", sagt Paul Maguire, SVP EMEA bei Coupa. „Ein wichtiger Teil meiner Aufgabe ist es, dass unsere wachsende Kundenbasis in Europa den größtmöglichen Nutzen aus unserer Business Spend Management-Plattform zieht. Diese soll ihnen helfen, in diesen schwierigen Zeiten nicht nur zu überleben, sondern zu wachsen."

Vom 19. bis 21. Juni 2023 bringt Coupa seine globale Business Spend Management-Community auf der Inspire zusammen. Hier treffen sich Branchenexpert:innen aus den Bereichen Supply Chain, Beschaffung, IT, Finanzen und Treasury, um mit Gleichgesinnten an Innovationen zu arbeiten. Die Veranstaltung soll Unternehmen dabei helfen, ihre Leistung zu steigern und ihre Ziele zu erreichen.

Über Coupa Software

Coupa stellt eine Cloud-Plattform für Business Spend Management (BSM) bereit, die Prozesse in den Bereichen Supply Chain, Beschaffung und Finanzen vereinheitlicht. Mithilfe von Coupa können Unternehmen auf der ganzen Welt den Wert ihrer Geschäftsausgaben maximieren und ihre Ziele erreichen. Mehr Infos unter Coupa.com/de.

Hinweis: Die Währung wurde am 15. Juni 2023 mithilfe von XE.com von US-Dollar in Euro zu einem Wechselkurs von 1,00 US Dollar = 0,914109 Euro umgerechnet.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/818424/coupa_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/43-1-milliarden-euro-an-kosten-sparen-europaische-unternehmen-mit-coupa-ein-301853558.html

Original-Content von: Coupa Software, übermittelt durch news aktuell