Jetzt erschienen: Das erste große Maultaschen-Kochbuch

Rechtzeitig zum Welt-Maultaschen-Tag 2023 im Buchhandel; Vom Maultaschen-Blogger Volker Klenk; Mit seinem Maultaschen Manifest

Obwohl die Schwäbische Maultasche gemeinhin als die Königin der schwäbischen Küche gilt, gab es bislang seltsamerweise kein großes Maultaschen-Kochbuch. Diese Lücke musste geschlossen werden. "Daher habe ich sofort ja gesagt, als mich der Christian-Verlag aus München gefragt hat, ob ich so ein Kochbuch schreiben möchte", erklärt der Maultaschen-Blogger Volker Klenk. Nun liegt es vor: mit dem programmatischen Titel "Das Maultaschen Manifest". Es ist ab sofort lieferbar und kann noch rechtzeitig für Ostern bestellt werden. Denn die Osterzeit mit dem Gründonnerstag (Welt-Maultaschen-Tag) ist für die Schwaben so etwas wie der Saisonhöhepunkt für Maultaschen.

Der gebürtige Schwabe steigt mit seinem Manifest über die schwäbische Maultasche ein in die 176 Seiten. Da beschreibt er kantig und klar, was echte, traditionelle Maultaschen seiner Meinung nach ausmachen. Und was alles nicht in Maultaschenfüllungen hineingehört. Was schief läuft in der Lebensmittelindustrie und warum Maultaschen glücklich machen.

Insgesamt enthält das Kochbuch 50 verschiedene Rezepte, die man alle einfach nachkochen kann. Die Gerichte sind fotografisch hochklassig in Szene gesetzt von den ebenfalls aus dem Schwabenland stammenden, vielfach ausgezeichneten Food-Fotografen Julia Hildebrand und Ingolf Hatz. Zu den vorgestellten Gerichten gehören alle klassischen Zubereitungen wie geschmälzte oder geröstete Maultaschen. Aber es finden sich darin auch völlig neue Rezepte mit klassischen schwäbischen Herrgottsbscheißerle. Die Leserinnen und Leser erhalten zudem eine ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung für ein traditionelles Grundrezept. Klenk hat jedoch nicht nur ein Rezeptbuch, sondern auch ein Lesebuch vorgelegt: Angereichert mit spannenden Geschichten, unterhaltsamen Anekdoten und interessanten Fakten rund um die schwäbische Nationalspeise.

Das Buch

"Das Maultaschen Manifest", Christian-Verlag, 170 Seiten, 2023. Autor: Dr. Volker Klenk. Mit Fotos von Julia Hildebrand und Ingolf Hatz. Preis: 26,99 EUR

Über den Autor

Prof. Dr. Volker Klenk, aus Winnenden bei Stuttgart, VfB Stuttgart-Mitglied, Maultaschen-Fan und Unternehmer. Seit vielen Jahren schon liegt ihm die Pflege der schwäbischen Maultaschen-Kultur am Herzen. Als Deutschlands erster und einziger Maultaschen-Blogger schreibt er seit 2014 über Maultaschen und schwäbische Genusskultur. 2015 hat er das "Maultaschen Manifest" veröffentlicht. In 2019 hat er den Gründonnerstag als Welt-Maultaschen-Tag ins Leben gerufen.

Mein Maultaschen-Blog: www.oma-lisbeth.de/blog

Mein Maultaschen-Manifest: https://oma-lisbeth.de/maultaschen-manifest

Welt-Maultaschen-Tag https://www.weltmaultaschentag.de

