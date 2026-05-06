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Die HONOR 600 Serie im Premium-Mid-Range-Segment: KI-Revolution für mobile Kreativität und Flaggschiff-Erlebnisse

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Düsseldorf (ots)

HONOR 600 und HONOR 600 Pro definieren mobiles Storytelling neu. Mit branchenexklusiver Funktion KI Bild-zu-Video 2.0 und herausragender Performance eröffnen sie Kreativen unvergleichliche Möglichkeiten.

HONOR, weltweit führender Anbieter eines KI-Geräte-Ökosystems, stellt die brandneue HONOR 600 Serie vor. Die Modelle wurden für eine neue Generation von Kreativen entwickelt, die Momente nicht nur festhalten, sondern diese individuell gestalten und mit der Welt teilen möchten. Die HONOR 600 Serie kombiniert das branchenexklusive Bearbeitungstool KI Bild-zu-Video 2.0 mit einer 200 MP Ultra-klaren Nachtkamera[1] auf Flaggschiff-Niveau, einem in diesem Segment führenden 6400 mAh Akku mit langer Lebensdauer, Snapdragon-Prozessoren der Flaggschiff-Klasse und einem ultrahellem 6,57-Zoll[2] Display mit 8000 Nits HDR-Spitzenhelligkeit. All dies ist eingebettet in das raffinierteste Design, das die Nummerserie je gesehen hat. Die HONOR 600 Serie übertrifft die Erwartungen ihrer Kategorie - durch Leistung und Erlebnis.

Branchenexklusive Funktion KI Bild-zu-Video 2.0[3]: Mobile Kreativität neu gedacht

Das Herzstück der kreativen Möglichkeiten der HONOR 600 Serie bildet die branchenexklusive Funktion KI Bild-zu-Video 2.0. Das KI-Bearbeitungstool basiert auf dem branchenweit ersten einheitlichen multimodalen Videogenerierungsmodell - ein System, das Videogenerierung, -bearbeitung und -verständnis nahtlos in einem Workflow vereint. Nutzer können bis zu drei Bilder über einfache Textbefehle kombinieren, um beeindruckende 3 bis 8-sekündige Videosequenzen zu erstellen. Anfangs- und Endbilder lassen sich für die volle narrative Kontrolle präzise definieren. Zudem bietet die branchenweit umfangreichste Bibliothek kinoreifer Vorlagen stilisierte Ergebnisse mit cineastischem Look per Fingertipp.

Eine spezielle KI-Taste bietet direkten Zugriff auf die Videogenerierung aus der Galerie und erweitert so die kreativen Möglichkeiten. Der KI-Agent für Fotos ermöglicht zudem eine natürlichsprachliche Bildbearbeitung durch einfache Textbefehle. Vielseitige Bearbeitungsfunktionen für Bewegungsfotos, darunter der Bewegungsfoto-Radierer und die Breakout-Collage, vervollständigen das kreative Toolkit mit dynamischen 3D-Kompositionen. Der Erfolg früherer Modelle der Serie bestätigt den Bedarf: Über 13,4 Millionen Sekunden an KI-generierten Videoinhalten unterstreichen die Nachfrage nach ausdrucksstarkem, dynamischem Storytelling auf Mobilgeräten.

Das segmentführende Nachtkamerasystem

Aufbauend auf dem 200 MP Kamera-Erbe der HONOR 400 Serie, stellt sich die HONOR 600 Serie der größten Herausforderung der mobilen Fotografie: der Nachtfotografie. Angetrieben von HONORs AiMAGE Bildgebung-Architektur der nächsten Generation, ist die Serie mit einer 200 MP Ultra-klaren Nachtkamera ausgestattet. Ihr 1/1,4-Zoll-Sensor, einer der größten seiner Klasse, ermöglicht eine 16-in-1-Funktion mit äquivalenten 2,24 Mikrometer Superpixeln. Unterstützt durch die E2E AI Remosaic-Technologie führt dies zu einer um 24 % höheren Lichtempfindlichkeit.

Die Hardware-Basis wird ergänzt durch eine 12 MP Ultraweitwinkelkamera[4], einen dedizierten Farbtemperatursensor und eine 50 MP Frontkamera[5]. Exklusiv für die Pro-Version erweitert eine 50 MP Periskop-Telekamera mit 3,5-facher Vergrößerung die Reichweite auf einen 120-fachen Zoom[6].

HONORs proprietäres SOIS-System sichert Stabilität. Es erzielt mit CIPA 6.0 (Hauptkamera)[7] und CIPA 6.5 (Teleobjektiv der Pro-Version)[8] segmentführende Werte, die spiegellosen Kameras der Einstiegsklasse Konkurrenz machen. Farbtreue garantiert die exklusive AI Color Engine. Diese Multi-Kamera-Kollaborationslösung debütiert im Premium-Mid-Range-Segment und korrigiert intelligent den Weißabgleich für naturgetreue Farbtöne, direkt aus der Kamera.

Eine umfassende Suite von KI-Nachtalgorithmen, unterstützt durch AI Cloud Enhancement, rundet das System ab. Dazu zählen: KI-verbesserte Nachtaufnahmen über 0,6-10x Zoom sowie KI-verbesserte Nachtporträts mit vielfältigen Bokeh-Effekten (Pro). Des Weiteren gehören AI Super Zoom 2.0 mit erweitertem Aktivierungsbereich und SuperMoon 2.0 zum Funktionsumfang der Pro-Version für dramatische Mondkompositionen mit klarer Vordergrunddarstellung.

Premium-Design trifft auf außergewöhnliche Akkulaufzeit

Die HONOR 600 Serie löst den Konflikt zwischen großem Akku und schlankem Design. Dank dem Flaggschiff-Kaltbearbeitungsverfahren entsteht ein nahtloser Unibody - die raffinierteste Form in der Geschichte der Nummerserie. Ein matter Metallrahmen mit Satin-Finish, Androids größte symmetrische R-Ecke und der branchenweit schmalste 0,98 mm schwarze Bildschirmrand[9] prägen das unverkennbare Premium-Design. Erhältlich in Orange, Golden White und Black[10] bietet die Serie eine stilvolle Farb-Auswahl.

Trotz ihres schlanken Profils ermöglicht die Serie einen 6400 mAh Akku mit langer Lebensdauer. Dank branchenführender Stapeltechnologie ist dies der größte Akku in der Geschichte der Nummerserie, ohne zusätzliche Dicke oder Gewicht gegenüber der Vorgängergeneration. Eine KI-Akkulaufzeitplanungs-Engine optimiert dynamisch die Stromverteilung für Kommunikation, Verarbeitung und Touch-Reaktion. So wird eine Zwei-Tages-Ausdauer selbst bei anspruchsvoller Nutzung gewährleistet. Auch bei - 20 °C mit nur 20 % Ladung bleiben Kernfunktionen wie Anrufe, Video und Fotografie voll einsatzbereit.

Das Aufladen passt sich jedem Szenario an: Die gesamte Serie unterstützt 80 W kabelgebundenes HONOR SuperCharge[11], die Pro-Version zusätzlich 50 W kabelloses HONOR SuperCharge[12]. Beide Modelle bieten zudem 27 W kabelgebundenes Reverse Charging[13]. Das Akkudesign ist auf fünf Jahre Langlebigkeit und bis zu 1.600 Ladezyklen ausgelegt. So bleibt die Leistung dauerhaft hoch.

8000 Nits ultrahelles Display und integrierte Robustheit

Das 6,57-Zoll Display der HONOR 600 Serie setzt neue Maßstäbe in der visuellen Darstellung. Es besticht durch eine Spitzenhelligkeit von 8000 Nits[14], 458 PPI[15], eine Bildwiederholrate von 120 Hz[16], 3840 Hz risikofreies PWM-Dimming[17] und 1,07 Milliarden Farben. Der Sonnenlichtmodus gewährleistet Lesbarkeit im Freien durch eine verbesserte Helligkeitskurve, optimiertes Wärmemanagement und dynamische APL-basierte Helligkeitsanpassung, die bis zu 4000 Nits bei 20 % APL liefert. Für langfristigen Sehkomfort sorgt das HONOR Eye Comfort Display mit intelligenter Helligkeits- und Farboptimierung, die diese Brillanz ausbalanciert.

Ein Display dieser Leistungsfähigkeit erfordert einen gleichermaßen robusten Schutz. Der Wasser- und Staubschutz nach IP68, IP69 und IP69K[18] stellt - zusammen mit der SGS 5-Sterne Premium Performance Zertifizierung für Sturz- und Druckbeständigkeit[19] - sicher, dass das Gerät Spritzern, Staub, Stürzen und der Unvorhersehbarkeit des Alltags standhält.

Flaggschiff-Performance und nahtlose Apple-Ökosystem-Integration

Das HONOR 600 wird vom Snapdragon 7 Gen 4 angetrieben. Dieser bietet eine um 27 % gesteigerte CPU- und 30 % gesteigerte GPU-Leistung für leistungsstarkes Gaming und flüssige Alltagsaufgaben. Das HONOR 600 Pro hingegen integriert den Snapdragon 8 Elite auf 3nm-Prozesstechnologie. Es liefert mit einer um 45 % verbesserten CPU- und 44 % verbesserten GPU-Performance eine echte Flaggschiff-Reaktionsfähigkeit bei anspruchsvollen Anwendungen und Multitasking.

Die HONOR 600 Serie erweist sich auch als idealer Begleiter für das Apple-Ökosystem. Das aktualisierte OneHop ermöglicht die Synchronisierung von HONOR- und iPhone-Benachrichtigungen sowie den Ein-Klick-Dateiaustausch mit iPhone und Mac. Hinzu kommen Hotspot-Freigabe und die Anzeige von Apple Watch-Nachrichten. HONOR Notizen und Telefondateien können zudem als lokale Dateien auf dem Mac abgerufen werden. So wird eine nahtlose plattformübergreifende Produktivität zwischen Android und Apple geschaffen.

HONOR trifft auf POP MART: Die MOLLY Limited Edition

Ergänzend zur neuen Produktreihe präsentiert HONOR die HONOR 600 Pro MOLLY Limited Edition - die erste internationale Kollaboration der Marke mit POP MART. Diese Sonderedition bietet, neben Flaggschiff-Hardware, ein immersives MOLLY-Thema, das sich durch Design, Verpackung und Software-Oberfläche zieht. Die Kollaboration unterstreicht HONORs Engagement, Technologie mit Popkultur und Selbstdarstellung zu verbinden.

Preis und Verfügbarkeit

Die HONOR 600 Serie ist ab dem 06. Mai 2026 um 16:00 Uhr in Deutschland über https://www.honor.com/ erhältlich. Der UVP für das HONOR 600 liegt bei 649,90EUR und für das HONOR 600Pro bei 999,90EUR.

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Über HONOR

HONOR ist ein weltweit führender Anbieter eines KI-Geräte-Ökosystems. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, die Interaktionen zwischen Mensch und Gerät zu revolutionieren, um das KI-Ökosystem mit allen Verbrauchern in der Ära der KI-Agenten und darüber hinaus zu verbinden. HONOR ist bestrebt, industrielle Grenzen durch offene, nahtlose Zusammenarbeit zu öffnen, um gemeinsam mit Branchenpartnern ein werteteilendes Ökosystem zu schaffen. Mit einem innovativen Produktportfolio, das KI-Smartphones, PCs, Tablets, Wearables und mehr umfasst, zielt das Unternehmen darauf ab, jeden Menschen zu befähigen, die neue intelligente Welt anzunehmen.

Weitere Informationen zu HONOR erhältst du online unter www.honor.com

[1] 200 MP ist ein Kamerapixelparameter. Die tatsächlich genutzten Fotopixel können je nach Kameramodus variieren. Bitte die tatsächliche Situation beachten. Die Aktivierung von 200 MP erfordert den Wechsel in den HIGH-RES-Modus.

[2] Aufgrund des Designs mit abgerundeten Displayecken beträgt die Bildschirmdiagonale 6,57 Zoll, gemessen nach dem Standardrechteck. Der tatsächlich sichtbare Bereich ist etwas kleiner.

[3] Die KI Bild-zu-Video-Funktion wird per OTA-Update bereitgestellt. Die tatsächliche Leistung kann je nach Nutzungsszenario und Umgebungsbedingungen variieren. Verfügbarkeit und spezifische Nutzungsbedingungen, einschließlich der Berechtigung für eine kostenlose Testphase während des anfänglichen Verkaufszeitraums, können je nach Region variieren. Nach Ablauf der kostenlosen Testphase kann die weitere Nutzung kostenpflichtig sein. Bitte an das HONOR Kundendienstzentrum oder den lokalen Dienstanbieter wenden, um detaillierte Informationen zu unterstützten Regionen, anfallenden Gebühren und der Berechtigung für einen erweiterten Zugriff basierend auf der tatsächlichen Nutzungshäufigkeit zu erhalten.

[4] 12 MP ist ein Kamerapixelparameter. Die tatsächlich genutzten Fotopixel können je nach Kameramodus variieren. Bitte die tatsächliche Situation beachten.

[5] 50 MP ist ein Kamerapixelparameter. Die tatsächlich genutzten Fotopixel können je nach Kameramodus variieren. Bitte die tatsächliche Situation beachten. Die Aktivierung von 50 MP erfordert den Wechsel in den HIGH-RES-Modus.

[6] 50 MP ist ein Kamerapixelparameter. Die tatsächlich genutzten Fotopixel können je nach Kameramodus variieren. Bitte die tatsächliche Situation beachten.

[7] Die professionelle CIPA 6.0 Stabilisierung basiert auf dem CIPA-Teststandard und gilt für die Hauptkameras der Modelle HONOR 600 und HONOR 600 Pro.

[8] Die professionelle CIPA 6.5 Stabilisierung basiert auf dem CIPA-Teststandard und gilt für das Teleobjektiv der Pro-Version.

[9] Die HONOR 600 Serie ist derzeit das Produkt mit den schmalsten Bildschirmrändern unter allen globalen Smartphones mit geradem Display, die vom TÜV Rheinland Lab getestet wurden.

[10] Die verfügbaren Farbvarianten können je nach Region unterschiedlich sein. Bitte die in der jeweiligen Region angebotenen Varianten beachten.

[11] 80 W kabelgebundenes HONOR SuperCharge bedeutet, dass die maximale Ausgangsleistung des Ladegeräts 80 W beträgt. Es muss mit dem originalen kabelgebundenen SuperCharger und Ladekabel verwendet werden. Die tatsächliche Ladeleistung passt sich intelligent an verschiedene Szenarien an. Maßgeblich ist die tatsächliche Nutzung.

[12] 50 W kabelloses HONOR SuperCharge wird unterstützt. Der Erwerb für ein separates HONOR SuperCharging Wireless-Ladegerät mit einer Ladespezifikation von mindestens 50 W ist nötig. Die tatsächliche Ladeleistung passt sich intelligent an verschiedene Szenarien an. Maßgeblich ist die tatsächliche Nutzung.

[13] Es unterstützt das maximale 27 W kabelgebundene Reverse Charging und ist in der Lage, Geräte aufzuladen, die die Tests der HONOR Labs bestanden haben, darunter auch iPhones.

[14] Die Angabe zur Spitzenhelligkeit von 8000 Nits stammt aus dem HONOR Lab und gilt nur in bestimmten Szenarien.

[15] Die Auflösung der HONOR 600 Serie beträgt 2728 x 1264, und der PPI ist 458. Der tatsächlich sichtbare Bildschirm hat aufgrund der abgerundeten Ecken etwas weniger effektive Pixel, da sich die genannte Auflösung auf ein Standardrechteck bezieht.

[16] Das Display unterstützt eine maximale Bildwiederholrate von 120 Hz. Die Bildwiederholrate kann je nach App-Oberfläche und Spielgrafik leicht variieren. Maßgeblich ist die tatsächliche Nutzungserfahrung.

[17] Die Daten stammen aus dem HONOR Lab. Die 3840 Hz PWM-Dimming-Technologie mit ultra-hoher Frequenz erreicht ein risikofreies Dimming-Niveau. Der Prüfstandard basiert auf dem Zusammenhang zwischen Flickerrisiko und Flickerfrequenz gemäß IEEE Std 1789-2015. Als flickerfrei gilt dabei ein Niveau mit einer Dimming-Frequenz von über 3125 Hz. Das Smartphone ist kein medizinisches Gerät und nicht für Behandlungszwecke bestimmt.

[18] Das Smartphone ist nicht professionell wasserdicht. Es ist unter normalen Nutzungsbedingungen spritzwasser-, wasser- und staubgeschützt. Es wurde unter kontrollierten Laborbedingungen getestet und erreicht die Schutzarten IP68 und IP69 gemäß IEC 60529 sowie IP69K gemäß IEC ISO 20653:2023. Der Schutz gegen Spritzwasser, Wasser und Staub ist nicht dauerhaft und kann durch alltägliche Abnutzung nachlassen.

[19] Die HONOR 600 Serie hat die Schweizer SGS 5-Sterne Premium Performance Zertifizierung für Sturz- und Druckbeständigkeit erhalten, die den technischen Zuverlässigkeitsspezifikationen von SGS entspricht. Als präzises elektronisches Produkt besteht bei einem Sturz des Smartphones weiterhin ein Beschädigungsrisiko. Bitte darauf achten, Stürze oder Kollisionen zu vermeiden.

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