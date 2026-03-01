HONOR

HONOR präsentiert Robot Phone, humanoide Roboter und Magic V6 auf dem MWC 2026

Robotik-Innovation und neue Flaggschiff-Geräte

Barcelona (ots)

Auf dem MWC 2026 hat HONOR, weltweit führender Anbieter eines KI-Geräte-Ökosystems, seine Vision der Augmented Human Intelligence (AHI) vorangetrieben und den ALPHA PLAN durch drei miteinander verbundene Säulen beschleunigt: Alpha Phone, Alpha Store und Alpha Lab. Im Zuge seines kontinuierlichen Engagements für humanzentrierte KI gewährte HONOR einen Ausblick auf das Robot Phone - eine kühne Erforschung verkörperter Intelligenz und neue Smartphone-Spezies, die die Integration von Bewegung und räumlichem Bewusstsein in künftigen KI-Geräten neu definiert.

Gleichzeitig enthüllte HONOR mit dem Magic V6 den Höhepunkt seiner faltbaren Innovation: Es vereint bahnbrechende Silizium-Karbon-Akkutechnologie, fortschrittliche Display-Technik und KI-gesteigerte Produktivität in seinem bisher raffiniertesten faltbaren Design. Ergänzt durch die neuen Ökosystem-Geräte HONOR MagicPad 4 und MagicBook Pro 14, bekräftigen diese Neuheiten HONORs Strategie, intelligente Hardware und Software an den realen menschlichen Bedürfnissen auszurichten.

"Innovationen für den Menschen zu entwickeln, ist unser Leitgedanke", erklärt James Li, CEO von HONOR. "Wir lenken die Entwicklung der KI durch die harmonische Verbindung von IQ und EQ, um drei Intelligenzformen zu vereinen. Mit dem Alpha Phone erforschen wir das neue Paradigma für KI-Geräte, mit dem Alpha Store gestalten wir das neue Paradigma eines KI-Ökosystems und mit dem Alpha Lab bauen wir das neue Paradigma einer Silizium-Carbon- Civilization auf. Mit den drei Säulen des Alpha Plans sind nun alle Komponenten vorhanden, und wir treiben diese Reise mit voller Geschwindigkeit voran."

Ein Blick auf das HONOR Robot Phone: Eine neue Smartphone-Spezies

Das Robot Phone definiert sich als eine neue Smartphone-Spezies, die verkörperte KI-Interaktion mit roboterähnlicher Bewegung und kinematischer Bildgebungsfähigkeit vereint. Anstatt ausschließlich über Bildschirme und Sprachbefehle zu reagieren, verleiht HONOR seinen Geräten der nächsten Generation im übertragenen Sinne nicht nur ein Gehirn, sondern auch "Hände und Füße", indem es KI mit physischerer, ausdrucksstärkerer Interaktion durch Bewegung und Kamerabewegung kombiniert. Dies übertrifft die Fähigkeiten statischer Smartphones, indem es menschlichere und ausdrucksstärkere Interaktionen in den Alltag bringt und seine Perspektive in Echtzeit anpasst. Die multimodale Wahrnehmung ermöglicht es, Geräusche zu identifizieren, Bewegungen zu verfolgen und visuelles Bewusstsein zu erhalten. Der Vorteil: ein Interaktionsmodell, das natürlicher, sensorischer und intuitiver ist.

Das Robot Phone sorgt für eine besonders natürliche und ausdrucksstarke verkörperte KI-Interaktion. Es bietet KI-Videoanrufe, bei denen die roboterähnliche Bewegungssteuerung dem Nutzer aus jedem Winkel folgt. Darüber hinaus reagiert es mit emotionaler Körpersprache, wie ausdrucksstarkem Nicken und Kopfschütteln, und kann sogar zum Takt der Musik tanzen - optimal für spielerische und lebensechte Interaktionen im Smartphone-Erlebnis.

Die Integration eines Roboters in ein Smartphone erforderte eine Neudefinition von Platzbedarf, Robustheit und Gewicht auf mikroskopischer Ebene. Dafür adaptierte HONOR das für faltbare Geräte entwickelte Know-how in puncto Hochleistungsmaterialien und Zuverlässigkeit und entwickelte einen eigens konstruierten Mikromotor, der extreme Kompaktheit und Stärke vereint. Durch die signifikante Reduzierung der Motorgröße konnte HONOR ein ultrakompaktes 4DoF-Gimbal-System in das Telefon integrieren und so die Hardware-Grundlage für roboterähnliche verkörperte Bewegungssteuerung schaffen.

Diese mechanische Architektur unterstützt ein dreiachsiges Gimbal-Stabilisierungssystem, das selbst in dynamischen Umgebungen präzise und flüssige Bewegungen gewährleistet. Der Super Steady Video-Modus optimiert die Stabilität bei hohen Bewegungsszenarien, während die KI-Objektverfolgung Motive in Echtzeit intelligent erfasst. AI SpinShot erweitert die kreative Kontrolle durch intelligente 90°- und 180°-Rotationsbewegungen für flüssige, filmische Übergänge, selbst bei einhändiger Bedienung.

Das Robot Phone, ausgestattet mit einem 200-MP-Sensor und einem stabilisierten Gimbal-Kamerasystem, wurde konzipiert, um Nutzern das Einfangen ganzer Lebensgeschichten zu ermöglichen, die über bloße Momentaufnahmen hinausgehen. Durch die Kombination aus Stabilisierung, intelligenter Verfolgung und kinematischer Kamerabewegung schließt es die Lücke zwischen Smartphone-Videos und professionellem Storytelling.

Diese Fähigkeiten demonstrieren eindrucksvoll das Potenzial verkörperter KI für innovative Aufnahme- und Interaktionsformen: Es markiert einen wegweisenden Schritt für HONOR auf dem Weg zu intelligenteren, anpassungsfähigeren Geräten und gibt im Rahmen des ALPHA PLANs einen Ausblick darauf, wie verkörperte Intelligenz die mobile Technologie der nächsten Generation prägen wird.

HONOR Magic V6: Ein neuer faltbarer Maßstab

Während das Robot Phone die Zukunft der verkörperten Intelligenz beleuchtet, steht das Magic V6 für Spitzeninnovation bei faltbaren Flaggschiff-Geräten. Aufbauend auf HONORs führender Position im faltbaren Design verkörpert das Magic V6 ein Gerät, das auf Langlebigkeit, Leistung und intelligente Produktivität ausgerichtet ist.

Das Magic V6 besticht durch ein ultradünnes, geschlossenes Profil von 8,75 mm mit verstärkter struktureller Integrität und fortschrittliche Scharnierarchitektur. Es ist auf langfristige Zuverlässigkeit bei außergewöhnlicher Schlankheit konzipiert. Die IP68- und IP69-Zertifizierung für Wasser- und Staubbeständigkeit unterstreicht seine Robustheit im Alltag. In dieses ultradünne Falt-Design integriert HONOR zudem seine Silizium-Carbon-Akkutechnologie der nächsten Generation.

Dank der Kooperation mit ATL erhält das Magic V6 HONORs Silizium-Carbon-Material der fünften Generation, das eine optimale Balance aus Schlankheit und hoher Energiedichte schafft. Diese Innovation ermöglicht es dem HONOR Magic V6 als branchenweit erstem Gerät einen Siliziumanteil von 25 % und unterstützt so eine höhere Energiedichte im ultradünnen Falt-Design. Das Ergebnis: ein 6.660 mAh Akku in einem der dünnsten Foldables am Markt, der neue Maßstäbe für Ausdauer in dieser Kategorie setzt, ohne Kompromisse beim Design einzugehen.

Auf dem MWC 2026 präsentierte HONOR zudem die Akkuinnovation der nächsten Generation: den neuen HONOR Silizium-Carbon-Blade-Akku. Mit 32 % Siliziumanteil und 900+ Wh/L ist er darauf ausgelegt, faltbaren Geräten den Eintritt in die 7000-mAh-Ära zu ermöglichen, und markiert einen signifikanten Fortschritt in der ultradünnen Hochenergie-Akkutechnologie.

Das Magic V6 setzt neue Maßstäbe in der faltbaren Display-Innovation. Seine dualen Flaggschiff LTPO 2.0 Bildschirme, mit 6,52 Zoll extern und 7,95 Zoll im aufgeklappten Zustand, bieten adaptive Bildwiederholfrequenzen von 1-120 Hz und erreichen Spitzenhelligkeiten von bis zu 6.000 Nits bzw. 5.000 Nits für HDR-Inhalte. Das innere Display zeichnet sich durch ultradünnes, flexibles Glas mit SGS Minimized Crease Certification aus, was die Faltentiefe um 44 % gegenüber der Vorgängergeneration reduziert und eine deutlich flachere, immersivere Oberfläche schafft. Eine auf Siliziumnitrid basierende Antireflexschicht minimiert die Reflexion auf lediglich 1,5 %, während fortschrittliches 4320Hz PWM Dimming[5] und ein AI Defocus Display den Komfort bei längerem Gebrauch verbessern. Diese Innovationen verleihen dem Magic V6 im täglichen Einsatz eine überlegene Raffinesse und Langlebigkeit.

Im aufgeklappten Zustand optimiert das großzügige Display des Magic V6 mittels KI-gesteuerter Funktionen Multitasking, Content-Erstellung und Kommunikation. Cross-Ecosystem-Tools erhöhen zudem die Flexibilität und etablieren das Gerät als leistungsstarken Begleiter, der nahtlos mit Apples Ökosystem zusammenarbeitet.

Als erstes faltbares Gerät, das vom Snapdragon 8 Elite Gen 5 angetrieben und mit einer fortschrittlichen Dampfkammerkühlung für nachhaltige Leistung ausgestattet ist, ermöglicht das Magic V6 ein extrem flüssiges Gaming- und Multitasking-Erlebnis sowie die souveräne Bewältigung anspruchsvoller Arbeitslasten.

HONOR KI-Ökosystem: MagicPad 4 und MagicBook Pro 14

Über Smartphones hinaus erweiterte HONOR auf dem MWC 2026 sein KI-gestütztes Portfolio und integrierte das MagicPad 4 sowie das MagicBook Pro 14 in sein Flaggschiff-Ökosystem.

Das HONOR MagicPad 4, angetrieben von der Snapdragon 8 Gen 5 Mobilplattform, bietet Flaggschiff-Leistung in einem ultradünnen 4,8 mm Tablet-Format. Sein klassenführendes 3K OLED-Display mit 165 Hz Bildwiederholfrequenz und KI-gestützten Multitasking-Tools unterstützt flüssige Produktivität und Content-Erstellung auf dem 12,3-Zoll-Display. Wie beim Magic V6 ermöglicht die geräteübergreifende Zusammenarbeit eine nahtlose Interaktion mit Smartphones und Multi-Plattform-Umgebungen, inklusive Apples Ökosystem. Darüber hinaus lässt sich der OpenClaw KI-Assistent über das integrierte Linux Lab auf dem MagicPad 4 ausführen. Dies erweitert die Einsatzmöglichkeiten erheblich und eröffnet Perspektiven für weitere Effizienztools und Produktivitätsszenarien in der Zukunft.

Das HONOR MagicBook Pro 14 festigt HONORs Angebot im KI-Laptop-Segment und wird von den Intel Core Ultra Series 3 Prozessoren[8] angetrieben. Entwickelt für anspruchsvolle Arbeitslasten, kreative Anwendungen und den effizienten Arbeitsalltag, kombiniert es ein farbgenaues 14,6-Zoll-OLED-Display mit klassenbester Akkuleistung, intelligentem Leistungsmanagement und einem ultraleichten Design für verbesserte Portabilität.

Das MagicPad 4 und das MagicBook Pro 14 unterstreichen HONORs Strategie, KI geräteübergreifend zu integrieren und damit vernetzte, intelligente Erlebnisse jenseits des Smartphones zu realisieren.

Intelligente Geräte und Roboter für die KI-Ära vorantreiben

Im Rahmen seiner Launch-Veranstaltung stellte HONOR zudem seinen ersten humanoiden Roboter vor - ein strategischer Schritt, um das Know-how in der Mobiltechnologie auf die Entwicklung von Robotern für Endverbraucher zu übertragen. Dabei fokussieren sich HONORs Roboter auf drei Kernszenarien: Einkaufsassistenz, Arbeitsplatzinspektionen und insbesondere unterstützende Begleitung. Anders als traditionelle Robotikunternehmen profitiert HONOR von einem tiefgreifenden Nutzerverständnis, das es durch die Entwicklung von Smartphones und vernetzten Geräten gewonnen hat. Diese Ökosystem-Kontinuität befähigt zukünftige verkörperte KI-Geräte dazu, Nutzer zu erkennen, deren Bedürfnisse zu verstehen und von Beginn an personalisierte physische Unterstützung zu leisten.

Gemeinsam demonstrieren das Robot Phone, der humanoide Roboter, das HONOR Magic V6, MagicPad 4 und MagicBook Pro 14, wie HONOR Augmented Human Intelligence in digitalen und physischen Erlebnissen erweitert. Denn jede dieser Innovationen unterstreicht eine tiefere Integration von Intelligenz über Hardware und Software hinweg - von der Erforschung verkörperter KI über die Entwicklung faltbarer Flaggschiff-Geräte bis hin zur KI-gesteuerten Produktivität.

Verfügbarkeit und Preise

Das HONOR Magic V6 wird im zweiten Halbjahr dieses Jahres in ausgewählten Märkten verfügbar sein; die regionale Verfügbarkeit wird noch bestätigt. Detaillierte Informationen zu Konfigurationen, Farboptionen und Preisen erfolgen lokal.

Das HONOR MagicPad 4 wird in den Farben Gray und White ab 599EUR erhältlich sein. Die Verfügbarkeit, Konfigurationen und Aktionspakete können regional variieren.

