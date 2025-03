Jonathan Plum

Jonathan Plum: Wie Handwerksbetriebe durch exklusive Leads planbar wachsen

Ebringen (ots)

Viele Handwerksbetriebe kämpfen mit schwankender Auftragslage und unzuverlässigen Lead-Portalen. Geschäftsführer Jonathan Plum von Anfragenfluss hat es sich zur Aufgabe gemacht, Handwerksbetrieben in der Photovoltaik- und SHK-Branche planbare und hochwertige Anfragen zu liefern – ohne Multi-Leads und Preiskämpfe. Wie das System funktioniert und wie Betriebe durch diese strategische Lead-Generierung langfristig wachsen können, erfahren Sie hier.

Viele Handwerksbetriebe stehen vor einer doppelten Krise: Die Auftragslage bricht ein, während gleichzeitig qualifizierte Fachkräfte fehlen. Wer sich auf klassische Lead-Portale verlässt, erlebt eine teure Enttäuschung – denn die dort gekauften Anfragen werden an mehrere Anbieter verkauft, was zu ruinösen Preiskämpfen und miserablen Abschlussquoten führt. Auch viele Marketingagenturen bieten kaum individuelle Lösungen, sodass Betriebe mit ineffizienten Strategien auf der Stelle treten. Die Folge: Unternehmen kämpfen um jeden Auftrag, während die Konkurrenz zunehmend günstiger wird. Noch schlimmer ist der Fachkräftemangel – denn selbst wenn Anfragen kommen, fehlen oft die Mitarbeiter, um die Aufträge umzusetzen. Viele Betriebe spüren, dass ihre bisherigen Strategien nicht mehr funktionieren, doch sie wissen oft nicht, welche Alternativen wirklich nachhaltig helfen. "Die Zeiten, in denen man einfach abwarten konnte, bis die Kunden anklopfen, sind vorbei", warnt Jonathan Plum, Geschäftsführer von Anfragenfluss. "Wer heute erfolgreich sein will, muss strategisch denken und gezielt die richtigen Kunden sowie die passenden Mitarbeiter anziehen."

"Es ist nicht verwunderlich, dass die meisten Handwerksbetriebe Leads jagen müssen – doch wir sorgen dafür, dass die richtigen Kunden zu Ihnen kommen", erklärt Vertriebsleiter Philip Klein. Als kreative Strategen hinter Anfragenfluss haben er und Jonathan Plum eine klare Mission: Sie helfen Betrieben in der Photovoltaik- und SHK-Branche, konstant neue Kunden und Mitarbeiter zu gewinnen – ohne sich mit schlechten Leads oder ineffizientem Marketing herumschlagen zu müssen. "Wir sorgen für exklusive Anfragen von echten Interessenten, sodass anbieterüberflutete Leads von klassischen Portalen für unsere Kunden komplett überflüssig werden", erklärt Jonathan Plum. Der Erfolg spricht für sich: Mit über 160 Kunden und mehr als 16 Millionen generierten Aufrufen hat Anfragenfluss bereits bewiesen, dass die Strategie funktioniert. Doch der Geschäftsführer und sein Team liefern weit mehr als nur Neukunden: Sie helfen Betrieben auch, ihre Vertriebsprozesse zu optimieren, die Kundenbetreuung zu verbessern und ihre Abschlussquote nachhaltig zu steigern. Denn was bringt der beste Kunde, wenn er am Ende nicht abschließt?

Warum klassische Agenturen für Handwerksbetriebe oft nicht funktionieren – und was Anfragenfluss anders macht

Anders als klassische Agenturen, die "alles für jeden" anbieten, ist Anfragenfluss ausschließlich auf Handwerksbetriebe in der Photovoltaik- und SHK-Branche spezialisiert. Durch jahrelange Erfahrung kennt das Team genau die Herausforderungen dieser Branchen – und weiß, welche Strategien wirklich funktionieren. Trotzdem sieht Anfragenfluss, wie Handwerksunternehmen das Potenzial digitaler Kundenakquise maßlos unterschätzen – trotz fehlender Aufträge und einem Mitarbeiter-Mangel. "Die meisten von ihnen sind zunächst davon überzeugt, dass Facebook und Instagram nicht für ihre Zielgruppe funktionieren oder dass Social-Media-Leads minderwertig seien", erklärt der Geschäftsführer. Doch die Erfahrung der beiden Experten beweist das Gegenteil: Durch zielgerichtete Kampagnen und exklusive Leadgenerierung lassen sich hochwertige Anfragen generieren – ohne Preiskämpfe und ohne verschwendete Marketingbudgets.

Um solche zielgerichteten Kampagnen strategisch auszurichten, beginnt die Zusammenarbeit mit Anfragenfluss für jeden Kunden mit einer detaillierten Analyse des Unternehmens, um die Zielgruppe präzise zu definieren und eine individuelle Strategie zu entwickeln. Dabei setzt die Agentur nicht auf standardisierte Lösungen, sondern auf exklusive Werbekampagnen, bei denen die generierten Leads nicht an mehrere Anbieter verkauft werden. Ausschlaggebend ist jedoch die kontinuierliche Optimierung: Das Team analysiert Kampagnendaten, testet verschiedene Ansätze und verbessert fortlaufend die Performance. Durch Split-Testing, smarte Analysen und datenbasierte Anpassungen werden die Kosten pro Lead gesenkt, die Conversion-Rate erhöht und der gesamte Prozess effizienter gestaltet.

Die Ergebnisse sprechen für sich: So startete die GreenVolt GmbH ohne digitale Leads und generiert nun durch die strategische Ausrichtung von Jonathan Plum und Philip Klein ganze 50 Anfragen pro Monat mit einer Abschlussquote von 20 Prozent. Ein Handwerksbetrieb aus Bingen hingegen konnte für Leadkosten von gerade einmal 20 Euro pro Anfrage extrem hohe Abschlussquoten realisieren, während die Sunray Solutions GmbH innerhalb von einem Monat über 100 qualifizierte Leads für gerade einmal 20 Euro gewinnen konnte. Alle drei Unternehmen haben nun endlich wieder volle Auftragsbücher – denn durch die Beratung der Experten von Anfragenfluss gelingt es ihnen auch, die interessierten Kunden langfristig zu binden. "Unser Ziel ist es letztendlich nicht nur, mehr Anfragen zu generieren, sondern die Abschlussquote der Betriebe zu maximieren – damit sie endlich wieder skalieren können", fasst Philip Klein zusammen.

Marketing-Genie statt Medizinstudium: Warum Jonathan Plum sich für die digitale Kundenakquise entschied

Hinter dem Erfolg von Anfragenfluss steckt Jonathan Plums Leidenschaft für digitales Marketing. Schon in jungen Jahren tauchte er tief in die Welt des digitalen Marketings ein: Während andere noch mit klassischen Nebenjobs ihr Taschengeld aufbesserten, verwaltete er bereits Millionenbeträge in Werbebudgets, um zu verstehen, welche Strategien wirklich funktionieren. Diese frühe Erfahrung im Performance-Marketing gab ihm einen entscheidenden Vorteil – er erkannte, wie Werbekampagnen systematisch optimiert werden können, um Unternehmen messbar wachsen zu lassen. Ursprünglich wollte er Medizin studieren, entschied sich aber gegen diese akademische Laufbahn und stattdessen für den Aufbau seiner eigenen Agentur. Mit Anfragenfluss verfolgte er somit heute eine klare Vision: Handwerksbetrieben eine verlässliche und skalierbare Strategie für nachhaltiges Wachstum zu bieten.

In der Photovoltaik- und SHK-Branche stieß sein Ansatz schnell auf große Nachfrage: Durch herausragende Ergebnisse, starke Weiterempfehlungen und konsequente Optimierung wuchs Anfragenfluss stetig weiter und gilt heute als einer der führenden Adressen in der Handwerksbranche für hochwertige Leadgenerierung. "In Zukunft wollen wir auch andere Branchen bei der Leadgenerierung unterstützen", erklärt Jonathan Plum abschließend. "Doch bis dahin bleiben wir die Nummer eins für Photovoltaik- und SHK-Betriebe, die sich trotz aller Widrigkeiten strategisch und erfolgreich am Markt durchsetzen wollen."

