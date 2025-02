HONOR

Neue HONOR-Technologie: Branchenweit erste KI-basierte Deepfake-Erkennung ab April 2025 weltweit verfügbar

Alle fünf Minuten findet heute weltweit ein Deepfake-Angriff statt, so das Entrust Cybersecurity Institute. Kein Wunder: Manipulierte Bilder, Audios und Videos sind immer schwerer zu erkennen. Laut Deloitte's 2024 Connected Consumer Study 2024 können 59 % der Befragten KI-generierte Inhalte kaum von menschlichen Inhalten unterscheiden.

Ab April hilft die neue KI-Deepfake-Erkennungstechnologie von HONOR dabei, Nutzer vor dieser wachsenden Bedrohung zu schützen. Die neue Sicherheitsfunktion unterstützt dabei die wichtigsten Videochat-Tools. Durch KI-gestützte Echtzeitanalyse von Videos und Bildern warnt sie sofort vor potenziell manipulierten Inhalten. Die Technologie, die erstmals auf der IFA 2024 vorgestellt wurde, analysiert subtile Unstimmigkeiten, die dem menschlichen Auge oft entgehen - etwa auf Pixelebene, an den Rändern von Bildern, in der Abfolge von Einzelbildern und bei Frisuren und Gesichtszügen. Wird ein Deepfake erkannt, erhält der Nutzer sofort eine Warnung.

Mehr Sicherheit für Benutzer: Die neue Technologie wird in einigen HONOR Smartphones direkt abrufbar sein. Welche der Geräte die Funktion anbieten, wird HONOR in wenigen Tagen auf dem MWC in Barcelona verkünden.

Neben der proaktiven Erkennung setzt HONOR auf Vernetzung in der Branche zum Thema unter anderem mit Organisationen wie C2PA (Content Provenance and Authenticity), die an Standards zur Zertifizierung der Herkunft digitaler Inhalte arbeiten.

Marco Kamiya, Leiter des Regionalbüros der UNIDO (Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung) in Jakarta, kommentiert die Innovation von HONOR und deren Bedeutung für die Branche:

"KI-basierte Deepfake-Erkennung auf Mobilgeräten ist ein mächtiges Werkzeug im Kampf gegen Deepfakes. Sie erkennt Fehler in manipulierten Inhalten, die dem menschlichen Auge oft entgehen, wie beispielsweise beim Augenkontakt, der Beleuchtung, der Bildklarheit und der Videowiedergabe. So werden Menschen vor potenziellen Risiken geschützt. Einzelpersonen, KMUs sowie ganze Branchen können so die Vorteile der digitalen Kommunikation nutzen, ohne sich über Datenschutzverletzungen und Betrugsrisiken sorgen zu müssen."

