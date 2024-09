dhpg

dhpg setzt in der Prüfung von Nachhaltigkeitsberichten auf neues KI-Tool

Das mittelständische Prüfungs- und Beratungsunternehmen dhpg hat gemeinsam mit Deep Neuron Lab, dem führenden Anbieter für KI-basierte Prüfung von Berichtspflichten, ein KI-Tool zur effizienteren Prüfung von Nachhaltigkeitsberichten nach den European Sustainability Reporting Standards (ESRS) entwickelt. Ab 2024 sind Unternehmen mit einer Bilanzsumme von 25 Mio. Euro, Umsatzerlösen von 50 Mio. Euro oder mit durchschnittlich 250 Mitarbeitenden verpflichtet, einen Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen. Die dhpg wird das KI-Tool 2025 für die Prüfung von Nachhaltigkeitsberichten einsetzen.

Neue Anforderungen durch ESRS

Die Einführung der ESRS stellt Unternehmen und Wirtschaftsprüfer vor neue Herausforderungen. Unternehmen müssen eine Vielzahl an Datenpunkten erfassen und eine präzise Wesentlichkeitsanalyse ist notwendig, um relevante Themen zu identifizieren. Für Prüfer erfordert dies ein tiefgreifendes Fachwissen und neue Bewertungsmethoden für nicht-finanzielle Informationen.

"2025 ist das erste Berichtsjahr", so Hagen Müller, Senior Partner der dhpg und verantwortlich für das Projekt. "Für viele Unternehmen ist die Nachhaltigkeitsberichterstattung noch völlig neu. Deshalb gehen wir davon aus, dass die Daten nicht so strukturiert vorliegen, wie wir es aus der klassischen Abschlussprüfung kennen. Hier kann uns die KI unterstützen und den Prüfungsprozess effizienter gestalten."

KI macht den Prozess effizienter

Dabei bildet die Wesentlichkeitsanalyse die Grundlage für die Identifikation der relevanten Themen und Datenpunkte, die anschließend erfasst und geprüft werden müssen. Hier kommt der Notes Auditor ins Spiel. Das KI-Tool von Deep Neuron Lab passt den Prüfungsumfang basierend auf der vom Mandanten erstellten Wesentlichkeitsanalyse an.

"Der Notes Auditor bietet eine dynamische Checkliste, die sich an unternehmensspezifische Kriterien anpasst, wie Unternehmensgröße, Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse und Einführungsphase (Phase-In). Dadurch konzentriert sich die Prüfung auf die relevanten Teile der Standards, was die Komplexität und den Umfang der Prüfung handhabbar macht", erklärt Andreas Schindler, CEO von Deep Neuron Lab.

Anhand der Checkliste, die laufend auf die aktuellen ESRS angepasst wird, führt die Software die Prüfer Schritt für Schritt durch die Prüfung. Die Prüfungshandlungen werden automatisch dokumentiert. Der Einsatz von KI macht die Prüfung von Nachhaltigkeitsberichten um ein Vielfaches einfacher.

Anwendung ab 2025 zur Prüfung von Nachhaltigkeitsberichten geplant

Die dhpg plant den Einsatz des KI-Tools ab der kommenden Prüfungssaison. Derzeit sind viele mittelständische Unternehmen noch dabei, ihre Daten für die Berichterstattung im kommenden Jahr zusammenzutragen. "Viele Unternehmen befinden sich noch in der Phase, ihre Berichtsinhalte zu konkretisieren und Berichtsstrukturen aufzubauen", so Hagen Müller. Die dhpg prüft nicht nur den Nachhaltigkeitsbericht, sondern unterstützt den Mittelstand auch bei den Vorarbeiten. Dazu gehören die Klärung des Status quo, die Festlegung der wesentlichen Bereiche und die Definition messbarer Ziele.

Über die dhpg:

Die dhpg ist eines der führenden, mittelständischen Prüfungs- und Beratungsunternehmen in Deutschland, das sich auf die Kernbereiche Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Rechtsberatung, Insolvenzverwaltung und Sanierungsberatung sowie IT-Services spezialisiert hat. Mit mehr als 900 Mitarbeitenden an 18 Standorten gehört die dhpg in Deutschland zu den Top Ten der inhabergeführten Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften. Die dhpg ist Mitglied der CLA Global Limited ( CLA Global), einem weltweiten Zusammenschluss unabhängiger Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen. Mit 14.000 Mitarbeitenden vertritt das Netzwerk Mandantinnen und Mandanten in mehr als 100 Ländern und belegt im Ranking der weltweit 25 umsatzstärksten Prüfungs- und Beratungsnetzwerke Platz 10.

Über DNL:

Deep Neuron Lab (DNL) ist der führende Anbieter für KI-gestützte Prüfung von Berichtspflichten im deutschsprachigen Raum. Mit dem Notes Auditor bietet das Unternehmen eine Lösung zur Prüfung von Anhängen, Lageberichten und Nachhaltigkeitsberichten gemäß Standards wie HGB, IDW, IFRS und ESRS. Ziel ist es, die Effizienz und Qualität im Prüfungsprozess zu steigern. So können sich Prüfer auf die wesentlichen Aspekte der Prüfung zu konzentrieren.

