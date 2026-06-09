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PAIR Finance beschleunigt Wachstum in Frankreich und ernennt Thomas Duvacher zum Managing Director

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Paris/Berlin (ots)

PAIR Finance eröffnet sein Pariser Büro und bekräftigt damit sein langfristiges Engagement in einem seiner wichtigsten europäischen Wachstumsmärkte.

Thomas Duvacher, ehemaliger Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender von Intrum France, übernimmt die Position des Managing Directors.

Der Schritt baut auf der Expansion von PAIR Finance in zwölf europäischen Ländern auf, wo das Unternehmen mehr als 600 Geschäftskunden aus den Bereichen E-Commerce, Banking, Versicherung, Telekommunikation, Mobilität und Energie betreut.

PAIR Finance, Europas führender KI-basierter digitaler Inkassoanbieter, ernennt Thomas Duvacher zum Managing Director von PAIR Finance France. Diese strategische Personalentscheidung markiert eine neue Phase in der beschleunigten Expansion des Unternehmens auf dem französischen Markt.

Seit seiner Gründung im Jahr 2016 hat sich PAIR Finance in zwölf europäischen Ländern etabliert und betreut mehr als 600 Geschäftskunden mit seinem technologiegetriebenen Modell, das die Standards im Inkasso neu definiert. Anders als traditionelle Ansätze hat das Unternehmen eine Plattform entwickelt, die jede Interaktion mit Verbraucher*innen in Echtzeit personalisiert und optimiert damit Inkassoleistung, Kundenerlebnis und Kundenbindung.

Thomas Duvacher übernimmt die Rolle des Managing Directors von PAIR Finance France. Er bringt mehr als zwanzig Jahre Erfahrung in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Kreditmanagement und Inkasso mit und wechselt von Intrum France, wo er als Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender tätig war.

Ein klares Ziel: Marktführerschaft im Inkasso

"Frankreich bietet erhebliches, noch nicht ausgeschöpftes Potenzial. Unser neues Büro spiegelt unsere Ambition wider, das Wachstum im ganzen Land zu beschleunigen und die Beziehungen zu unseren Kund*innen zu vertiefen. Wir freuen uns daher sehr, Thomas Duvacher als Managing Director von PAIR Finance France begrüßen zu dürfen. Seine tiefgreifende Erfahrung im klassischen Inkasso, gepaart mit seiner Fähigkeit, echte Ergebnisse zu erzielen, wird ein entscheidender Faktor für das sein, was als Nächstes kommt. Thomas' Ernennung sendet ein klares Signal: PAIR Finance ist in Frankreich, um zum führenden Inkassoanbieter zu werden", sagt Stephan Stricker, CEO und Gründer der PAIR Finance Group.

"Das nächste Jahrzehnt im Inkasso wird durch KI geprägt sein. Nach mehr als zwanzig Jahren in dieser Branche bin ich überzeugt, dass PAIR Finance das Modell entwickelt hat, das den Standard setzen wird. Inkasso ist nicht länger der vernachlässigte letzte Schritt der Customer Journey - es ist einer ihrer strategisch bedeutsamsten Berührungspunkte. Meine Ambition für Frankreich: PAIR Finance zum bevorzugten Partner für Unternehmen zu machen, die Inkasso in einen Treiber für Rückführung, Kundenbindung und Markenwert verwandeln wollen", sagt Thomas Duvacher, Managing Director von PAIR Finance France.

Künstliche Intelligenz für effektiveres und verbaucherorientiertes Inkasso

PAIR Finance ist heute der innovativste Akteur der Branche in Europa. Die firmeneigene Plattform kombiniert Künstliche Intelligenz, Data Science und Verhaltenspsychologie, um Inkassoprozesse dynamisch auf die Profile und das Verhalten der Verbraucher*innen abzustimmen. Dieser Ansatz erzielt im Durchschnitt rund 15 % höhere Rückführungsquoten als traditionelle Anbieter.

Die KI-Technologie passt Kommunikationskanälen in Echtzeit an - SMS, E-Mail, Telefon, Messaging - mit einem doppelten Ziel: die Inkassoleistung zu maximieren und zugleich die Kundenerfahrung deutlich zu verbessern.

Die erzielten Ergebnisse belegen diesen Wandel und befähigen Unternehmen, ihre Inkassoziele zu erreichen: PAIR Finance verfügt über einen TrustScore von 4,7/5 auf Trustpilot, ein Wert, der die im Inkassobereich üblichen Standards weit übertrifft.

Ein Markt, reif für Veränderung

Frankreich ist einer der größten Konsumentenkreditmärkte Europas. Die Kosten für die Kundengewinnung erreichen Rekordhöhen, während die Zahl offener Forderungen im Jahr 2025 um 9,8 % gestiegen ist (Quelle: Banque de France). Dieser doppelte Druck macht deutlich: Inkasso ist heute ebenso eine Frage der Kundenbeziehung wie eine finanzielle. Unternehmen können es sich nicht länger leisten, mühsam gewonnene Kund*innen im letzten Schritt, der Begleichung einer offenen Forderung zu verlieren.

PAIR Finance verwandelt diesen kritischen Berührungspunkt in eine Chance zur Kundenbindung: Verbraucher*innen werden dabei unterstützt, offene Forderungen schneller und bequemer zu begleichen, ohne die Reibung, die traditionell mit Inkasso verbunden wird. Das Unternehmen bringt Inkassoleistung, Markenimage und Nutzererlebnis in Einklang.

Bildmaterial zur redaktionellen Verwendung unter:

https://pairfinance.com/en/media-kit-france/

Über PAIR Finance

PAIR Finance ist ein führendes Fintech-Unternehmen für digitales Inkasso und Forderungsmanagement. Mit seinem nachhaltig digitalen, effizienten und kundenzentrierten Ansatz verändert das Unternehmen die Inkassobranche grundlegend. Mithilfe von Künstlicher Intelligenz, Verhaltenspsychologie und Data Science setzt PAIR Finance neue Maßstäbe im Inkasso, die Geschäftskunden und Verbraucher gleichermaßen unterstützen. Mehr als 600 Unternehmen aus verschiedenen Branchen arbeiten erfolgreich mit der Inkassolösung für das digitale Zeitalter. Das schnell wachsende Unternehmen, das 2016 in Berlin gegründet wurde, hat mit Pollen Street einen renommierten Private-Equity-Investor an seiner Seite. PAIR Finance beschäftigt mehr als 250 erfahrene Mitarbeiter (FTEs) an seinen Standorten in Amsterdam, Berlin, Mailand, Stockholm, Paris, Warschau, Wien und Zürich und wird von Gründer und CEO Stephan Stricker geleitet.

Website: pairfinance.com I LinkedIn: linkedin.com/pairfinance

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