PAIR Finance bringt kundenorientiertes Digitalinkasso in die Niederlande

PAIR Finance setzt Expansionsstrategie in Europa fort

Niederländische Unternehmen können ab sofort mit PAIR Finance das Inkasso-Erlebnis für ihre Kund*innen optimieren

Industrie-Expertin Daniela Straube baut als Country Head das niederländische Geschäft aus

PAIR Finance, führendes Technologieunternehmen für KI-basiertes Inkasso in Deutschland und Österreich, hat heute seinen offiziellen Start in den Niederlanden bekannt gegeben. Damit setzt PAIR Finance seine Expansionsstrategie in Europa weiter fort.

Die Niederlande haben eine der fortschrittlichsten digitalen Volkswirtschaften der EU und belegen im DESI-Ranking Platz 4. Die Bürger*innen der Niederlande nutzen das Internet sehr aktiv. Gleichzeitig wird der Wunsch nach einem sozial verantwortlichen Inkassoprozess größer.

Künstliche Intelligenz verbessert Zahlungsakzeptanz

PAIR Finance revolutioniert das Inkasso durch maßgeschneiderte digitale Ansprache mit Hilfe von maschinellem Lernen, Data Science und Verhaltensforschung. So können Unternehmen eine höhere Realisierungsquote und schnellere Rückführungen erreichen und gleichzeitig Kundenbeziehungen aufrechterhalten. Verbraucher*innen profitieren von einer verbesserten Inkasso-Erfahrung und bequemen digitalen Zahlungsmöglichkeiten.

"Wir sind stolz auf den Launch von PAIR Finance in den Niederlanden, unserem dritten europäischen Markt. Aus zahlreichen Kundengesprächen wissen wir, dass sich viele niederländische Unternehmen auf unsere Lösung freuen: ein neues Inkasso-Erlebnis, das die persönliche Finanzsituation und lokale Zahlungsvorlieben berücksichtigt", sagt Stephan Stricker, Gründer und CEO bei PAIR Finance.

Country Head mit großer Expertise im niederländischen Inkasso

Die Rolle der Country Head Niederlande von PAIR Finance übernimmt Daniela Straube. Sie bringt mehr als 20 Jahre Managementerfahrung im Bereich Financial Services mit und kennt den niederländischen Markt bestens. Gemeinsam mit Robert Witte, dem Director Corporate Development von PAIR Finance, wird sie das Geschäft in den Niederlanden aufbauen und leiten.

Daniela Straube, Country Head Niederlande von PAIR Finance: "Verbraucherorientierung hat im niederländischen Markt einen hohen Stellenwert und der Wunsch ist groß, den Inkassoprozess digital und effizienter zu gestalten. PAIR Finance ist der erfolgreichste Enabler im Markt. Es ist ein toller Zeitpunkt, Teil des Unternehmens zu werden. Ich freue mich sehr darauf, die ambitionierten Wachstumspläne gemeinsam mit Stephan und dem Team voranzutreiben."

Stephan Stricker, Gründer und CEO PAIR Finance, sagt weiter: "Es gibt wenige Menschen, die mehr über die Geschäftsentwicklung im Inkasso und den niederländischen Markt wissen als Daniela. Ich freue mich sehr, dass sich Daniela unserer Mission anschließt."

Daniela Straube begann 2002 bei der Schufa Holding, dem Anbieter von Kredit- und Informationsdienstleistungen für Verbraucher und Unternehmen. Von 2007 bis 2019 hatte sie leitende Positionen bei Riverty (früher: Arvato Financial Solutions), inklusive Vice President Retail/ECommerce und Managing Director für die Benelux-Länder und Frankreich. Außerdem war sie Vorstandsmitglied des niederländischen Inkassoverbands NVI Nederlandse Vereniging Van Gecertificeerde Incasso-ondernemingen und Managing Director Niederlande des Inkassounternehmens Troy. Sie absolvierte das Executive Development Programm der Wirtschaftshochschule Insead.

Über PAIR Finance

PAIR Finance ist ein führendes Fintech für Inkasso und Forderungsmanagement. Das Unternehmen verändert die Inkassoindustrie, indem es Forderungsmanagement nachhaltig digital, effizient und kundenorientiert gestaltet: Mithilfe von Künstlicher Intelligenz, Verhaltensanalytik und Data Science setzt PAIR Finance einen neuen Standard im Inkasso, der Geschäftskund*innen und Verbraucher*innen gleichermaßen unterstützt. Mehr als 350 Unternehmen unterschiedlicher Branchen arbeiten schon jetzt erfolgreich mit der Inkassolösung für das digitale Zeitalter. Das schnell wachsende Unternehmen, das 2016 in Berlin gegründet wurde, hat mit Pollen Street einen renommierten Private Equity-Investor an seiner Seite. PAIR Finance zählt an den Unternehmensstandorten Berlin und Wien mehr als 220 erfahrene Mitarbeiter*innen und wird von Gründer und CEO Stephan Stricker geführt.

