adesso insurance solutions GmbH

Auf Expansionskurs: adesso insurance solutions gründet Tochterunternehmen in der Schweiz

Dortmund

Die adesso insurance solutions GmbH wächst und expandiert in das benachbarte Ausland: Unter der Leitung von Maik Fettig als Geschäftsführer soll die adesso insurance solutions Schweiz GmbH den Rückenwind der deutschen Muttergesellschaft nutzen, um bestehende Kundenbeziehungen auszubauen und neue Versicherungsgesellschaften als Kunden zu gewinnen. Dazu werden spezifisch auf den Schweizer Markt zugeschnittene Lösungen aus der in|sure Ecosphere künftig die Bedürfnisse Schweizer Versicherungen im Hinblick auf Digitalisierung und Modernisierung ihrer IT bedienen.

Fokus auf Kranken-, Unfall-, Schaden- und Lebensversicherungen

adesso insurance solutions Schweiz wird sich zum Markteintritt zunächst auf die Bereiche Kranken- und Unfallversicherung sowie Schaden- und Lebensversicherung fokussieren. "Nach dem Motto "in der Schweiz für die Schweiz" geben wir mit der Gründung der Landesgesellschaft ein klares Commitment für den Schweizer Markt ab", sagt Maik Fettig, der von Basel aus die Geschicke des Unternehmens lenken wird. "Wir unterstützen unsere Schweizer Versicherungskunden bei der Digitalisierung durch moderne, cloudfähige Backendlösungen, um ihnen schnellstmöglichen, nachhaltigen Mehrwert zu generieren. Durch unsere innovative E2E Prozessautomatisierung oder durch den schnellen Aufbau eines Online-Direktkanals können wir rasch und dauerhaft die Effizienz unserer Kunden steigern."

SaaS und Cloudtransformation

Auch in der Schweiz gilt: Versicherungen müssen ihr Geschäft verstärkt digitalisieren, um den Bedürfnissen der Versicherten nach mehr Flexibilität, individualisierten Produkten und Preisen Rechnung tragen zu können. Dazu wird eine IT-Landschaft benötigt, welche die nötige Agilität und Flexibilität bietet, um Partnerschaften auch technisch zu ermöglichen. "Digital" muss ein Teil der Firmen-DNA werden und das bereits bei der Entwicklung neuer Versicherungsprodukte. Der Einsatz von Cloud-Technologie ist für zukunftsfähige Versicherungen alternativlos. adesso insurance solutions Schweiz wird die in Deutschland erfolgreichen "Software as a Service (SaaS)" -Modelle sowie cloudbasierte Infrastrukturdienste für den Schweizer Markt adaptieren und zur Verfügung stellen. So können Versicherungen in der Schweiz den Herausforderungen der Digitalisierung erfolgreich begegnen und unter anderem Potenziale für Kosteneinsparungen und Effizienzsteigerungen durch eine reduzierte IT-Infrastruktur heben.

Wachstum durch Internationalisierung

"Internationalisierung ist integraler Bestandteil unserer Wachstumsstrategie. Dazu soll unsere erfolgreiche in|sure-Software über nationale Grenzen hinweg, lokal erfolgreich vermarktet werden", kommentiert Oliver von Ameln, Geschäftsführer bei adesso insurance solutions in Deutschland, die Gründung der Tochtergesellschaft. "Die Schweiz ist der stärkste Auslandsmarkt für adesso mit den meisten MitarbeiterInnen vor Ort, ausgewiesenen Insurance-SpezialistInnen und der besten Marktdurchdringung. Zudem sind viele Schweizer Unternehmen auch in Deutschland aktiv und umgekehrt. Für diese ist es besonders attraktiv, auf eine Standardsoftware zu setzen, die in beiden Märkten funktioniert."

Original-Content von: adesso insurance solutions GmbH, übermittelt durch news aktuell