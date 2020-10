PRO CURA MEDICI GMBH

German Medical Award für herausragende Leistungen zur besseren medizinischen Versorgung

Köln (ots)

Der Preis wird am 17. November 2020 in der Messe Düsseldorf an Kliniken, niedergelassene Ärzte, Wissenschaftler, Studenten, Unternehmen des Gesundheitswesens und eine Bürgerinitiative verliehen. Medizinerin des Jahres ist die Hamburger Infektiologin Prof. Marylyn Addo.

So aktuell war der GERMAN MEDICAL AWARD, der zum vierten Mal verliehen wird, noch nie. Denn angesichts der COVID-Pandemie erlebt eine breite Öffentlichkeit, wie grundlegend medizinischer Fortschritt für eine Gesellschaft ist. Das Team um Prof. Marylyn Addo hat gerade mit den klinischen Studien für einen Impfstoff gegen SARS-CoV-2 begonnen, und eine ganze Gesellschaft hofft darauf, dass die Wissenschaftler und Mediziner schnellen und nachhaltigen Erfolg haben werden. Prof. Addo wird in der Düsseldorfer Messe mit dem Medical Woman of the Year Award ausgezeichnet.

Doch auch abseits von COVID ist die Frage, wie Patienten von Innovation in der Medizin profitieren, hochaktuell. Das zeigt die lange Liste an Bewerbern aus unterschiedlichsten Bereichen für den GERMAN MEDICAL AWARD. Ausgezeichnet werden Kliniken, niedergelassene Ärzte, Wissenschaftler und Unternehmen für ihren Beitrag zur herausragenden und innovativen Patientenversorgung. "Der Fortschritt in der Medizin ist rasant. Die Digitalisierung eröffnet den Ärzten und Forschern völlig neue Möglichkeiten. Doch die Zukunftsmedizin ist kein Selbstzweck. Es muss immer darum gehen, Patienten besser zu versorgen. Das ist das Hauptmotiv für unseren Award", sagt Yvonne Esser, Vorsitzende des German Medical Club e.V.

Aus diesem Grunde ist das Programm am 17. November 2020 zweigeteilt. Vor der eigentlichen Preisverleihung gibt es ein hochkarätig besetztes Symposium, das Patienten die Möglichkeit gibt, sich über den Fortschritt in der Medizin zu informieren. So spricht PD Dr. Christian Weißenberger, Leiter des Strahlentherapie und Radioonkologie Zentrums in Freiburg über neue Methoden in der Strahlentherapie. Prof. Dr. Matthias Keidel, Chefarzt der Klinik für Akutneurologie und klinischen Neurophysiologie in Bad Neustadt, erklärt, wie Patienten vom Smart Health im Smart Home profitieren können. Und Prof. Dr. Konrad Karcz, Facharzt für Allgemeine Chirurgie und Viszeralchirurgie der Ludwig-Maximilian-Universität München erklärt, welche medizinische Disziplinen am meisten von der Digitalisierung in der Medizin profitieren werden. Da wegen COVID in diesem Jahr deutlich weniger Menschen in der Messe Düsseldorf dabei sein können, wird das Symposium genau wie die abendliche Preisverleihung live auf www.germanmedicalaward.com gestreamt.

Erneut werden auch herausragende akademische Abschlussarbeiten ausgezeichnet. Zudem ehrt der veranstaltende German Medical Club e.V. eine ehrenamtliche Bürgerinitiative in Medizin und Pflege aus Düsseldorf. "Die Zahl und die Qualität der nationalen und internationalen Bewerbungen, die uns von Kliniken, Ärzten und Unternehmen der Gesundheitsbranche erreicht haben, zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Dieser Preis hat in der Branche hohes Renommee", sagt Yvonne Esser. Zu den Laudatoren bei der feierlichen Preisverleihung gehören Serap Güler (Staatssekretärin im Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes NRW), Dr. Eckart von Hirschhausen (Arzt und Kabarettist), Wolfgang Bosbach (Politiker) und Torsten Rantzsch (Pflege-Direktor, Uni-Klinikum Düsseldorf).

Schirmherr des GERMAN MEDICAL AWARD ist Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen. Zur Eröffnung der Preisverleihung spricht Prof. Dr. Andreas Meyer-Falcke, CIO im Wirtschafts- und Digitalministerium der Landesregierung NRW. Der Award wird zum zweiten Mal in Kooperation mit der Landeshauptstadt Düsseldorf und mit Unterstützung der Medica Düsseldorf veranstaltet. Kooperationspartner sind das Medizinunternehmen Richard Wolf und die Städtischen Kliniken Mönchengladbach.

Wir laden Sie herzlich zur Berichterstattung für die Veranstaltung am 17. November 2020 in der Messe Düsseldorf ein. Bitte akkreditieren Sie sich unter www.germanmedicalaward.com. Dort finden Sie auch weitere Informationen zum Award. Fragen zur Veranstaltung und Interviewwünsche richten Sie gerne an:https://germanmedicalaward.com/presse/

