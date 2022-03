Heiko Saxo Management

6 Arme für die Freiheit. 6 arms for freedom

S.O.S.

Klitschko Artwork "United" vom Artist und Visionär Heiko Saxo steht zum Verkauf

Berlin, Brüssel, Paris, Kiew, Moskau (ots)

Vitali und Wladimir Klitschko "United" 2,00m x 2,00m Acryl auf Leinwand.

Das Kunstwerk von Heiko Saxo steht bei der Golden Hearts Never Die Collection zum Verkauf. 100% des Erlöses wird einer Organisation zur Unterstützung der Ukraine zur Verfügung gestellt. info@goldenheartsneverdie.com">info@goldenheartsneverdie.com

Vitali and Wladimir Klitschko "United" 2.00m x 2.00m acrylic on canvas.

Heiko Saxo's artwork is for sale at Golden Hearts Never Die Collection. 100% of the proceeds will be donated to an organization supporting Ukraine. info@goldenheartsneverdie.com">info@goldenheartsneverdie.com

Vitali et Wladimir Klitschko "United" 2.00m x 2.00m acrylique sur toile.

L'oeuvre d'Heiko Saxo est en vente à la Golden Hearts Never Die Collection. 100% des bénéfices seront reversés à une organisation soutenant l'Ukraine. info@goldenheartsneverdie.com">info@goldenheartsneverdie.com

