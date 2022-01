Heiko Saxo Management

Akte Aston Martin!

Concept Creator gave motorsport a new art format!

Flugkonzept vom Auto- und Motoren Artist Heiko Saxo!

Gaydon, Dubai, Nürburg, Monte-Carlo (ots)

Heiko Saxo entwickelte bereits verschiedene Konzepte, die von der Industrie als Lizenz genutzt oder an sie verkauft wurden. Neben Armbanduhren mit Miniatur Verbrennungsmotoren lässt Heiko Saxo es auch im Original richtig krachen.

Seine legendären Flug Performances am Nürburgring, Berlin und Monte-Carlo sind beispiellos.

Flugshows mit Sportwagen am Helikopter hängend und auf Hoteldächer landend, kreiert und celebriert Heiko Saxo bereits seit 15 Jahren.

Visionär und Erfinder Heiko Saxo skizziert, kalkuliert, konstruiert, patentiert und verhandelt den Erfolg! "Der Rest läuft stets ohne Worte ab. Show-down!" so Saxo

Licht-Silhouetten zum "geparkten" Fahrzeug: Als Komponist schuf Heiko Saxo den Soundtrack "Eagle Fly" https://soundcloud.com/heiko-saxo/eagle-fly-from-album-the-rally-symphony zur Lasershow auf dem Hoteldach.

Am Nürburgring wurde Aston Martin Lagonda das Showkonzept persönlich überreicht um sie als Sponsor für Saxo's neue Auto-Flugshow zu gewinnen. Die Begeisterung war so groß, dass der Sportwagen Hersteller das Showkonzept von Heiko Saxo entnahm und zum 100-jährigen Jubiläum der Gründung von Aston Martin nutzte.

Die Konzepte und Storyboards zu den Flugshows sind auch im Buch "Heiko Saxo - Explosion of Art" abgebildet. Akribisch gezeichnete Kulissen wie das Burj al Arab und technische Abläufe.

Saxo Bank of Art veröffentlicht 9 Jahre nach dem Vanquish Flug die Storyboards und Großbildzeichnungen. Diese sind als limitierte Kunstwerke 1,00m x 0,70m erhältlich. Ob im Original oder in reproduzierter limitierter Auflage, die Meisterwerke von Heiko Saxo sind hoch dotiert. Echte historische Dokumente einer kreativen Epoche by Dr.h.c. Heiko Saxo. Saxo Bank of Art publishes the storyboards and large-format drawings 9 years after the Vanquish flight. These are available as limited works of art 1.00m x 0.70m. Whether in the original or in a reproduced limited edition, Heiko Saxo's masterpieces are highly valued. Real historical documents of a creative era by Dr.h.c. Heiko Saxo.

