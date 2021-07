Heiko Saxo Management

SAXO BANK OF ART - goal! Zum Finale der Fussball Europameisterschaft trifft auch SAXO BANK OF ART in London ins Tor

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

London, Frankfurt, Brüssel, Zürich (ots)

SAXO BANK OF ART gegründet von Heiko Saxo 2020 in England präsentiert Value Coin Artworks- "Aktien" mit Garantie! "Kunst Währung" der Zukunft- Diamantenkunst mit System!

"Value Coin Artworks" sind originale Gemälde, Crude Oil Gemälde und Autoskulpturen mit eingearbeiteten Diamanten von VVS1 bis I1, die nun zum Verkauf stehen.

Alles Unikate. Heiko Saxo schuf diese weltweit: Gemälde ab 50cm x 60cm. Skulpturen bis zu 3m hoch und zwischen 10Kg und 1.000 Kg schwer. Wie Jean Paul Getty Cadillac Kleinskulpturen, Ferrari 250 GT und Porsche 911 Skulpturen. Royalistische Skulpturen. Und Armbanduhren mit patentierten Kolben-Zylinder-Einheiten sowie Uhren mit handbemalten Miniatur Motorsport Gemälden auf den Zifferblättern.

Aktuell sind Auszüge der "Value Coin Artworks" bei der Saxo Bank of Art Collection zwischen EUR2.500 und EUR1,2 Mio zu sehen: www.saxobankofart.com

Zu jedem "Value Coin Artwork" gibt es ein international anerkannten Zertifikat aus Antwerpen oder Mailand, eine Expertise mit Qualität, Schliff und Karat der Diamanten.

Separat eine unverbindliche Experten-Einschätzung des Wertes der Diamantenkollektion auf dem jeweiligen Artwork sowie ein Exposé über das Gesamtkunstwerk.

Alle "Value Coin Artworks", dessen Kaufpreis durch den Diamantenwert bestimmt wird, sind mit laufender Nummer dokumentiert.

Nun kommt die neue "Werteinheit" Value Coin ins Spiel. "Value Coin Artworks" können ausschliesslich mit Value Coin erworben werden.

Warum dieser Umweg über Value Coin? Der Erwerb von Value Coin ist die Voraussetzung um ein "hochkarätiges" Kunstwerk von Heiko Saxo zu erwerben.

Der Clou- durch Value Coin Gutschein Nutzung halbiert sich der Endverkaufspreis auf 50% des Diamantenwertes! Inklusive Material und Kreation! Beträgt der Preis eines "Value Coin Artworks" beispielsweise EUR10.000 stellt dies den Wert der Diamanten dar. Durch Value Coin Gutschein Nutzung reduziert sich der Kaufpreis auf EUR5.000.

Die Value Coin Gutscheine sind für jeweils 1 VC = EUR100 erhältlich. Die Value Coin Gutscheine und Value Coin Artworks kann man ab 11.7.2021 bei der Golden Hearts Never Die Collection Ltd. unter www.goldenheartsneverdie.com erwerben.

1. Bei Saxo Bank of Art Collection ein Kunstwerk auswählen. 2. Die benötigte Anzahl der Value Coin Gutscheine bei der Golden Hearts Never Die Collection erwerben. 3. Value Coin Gutscheine beim Kauf des ausgewählten "Value Coin Artworks" einlösen.

Nun folgt der ultimative Hammer! Die Kunstwerke sind nicht nur einzigartig und dekorativ sondern kalkulierbare Kapitalanlagen. Alles legal und transparent!

Ab heute werden die "Aktien der Kunst" neu definiert- "Value Coin Artworks" und Value Coin.

Kryprowährungen sind aktuell steigend aber instabil und ohne physischen Gegenwert.

Bei Value Coin, die (noch) nicht im Internet gehandelt werden, steht der Wert der Kunstwerke mit Diamanten, "Value Coin Artwork" als Wertgarantie mit Steigerungsoption.

Die SAXO BANK OF ART rechnet in den nächsten 24 Monaten die aktuelle Kollektion der "Value Coin Artworks" von Heiko Saxo verkauft zu haben.

Original-Content von: Heiko Saxo Management, übermittelt durch news aktuell