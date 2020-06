Heiko Saxo Management

Unglaublich - 16 Zylinder für das Handgelenk!

Ausnahmekünstler Heiko Saxo wartet mit Uhrensensation auf

Motorsportgrößen und Sammler wertvoller mechanischer Kunstwerke finden besonderen Gefallen

Monaco / Monte Carlo (ots)

Die Formel1 steht weltweit für Superlative, was Leistung, Technologie und Lifestyle anbetrifft. Im globalen Umfeld dieser faszinierenden und elitären Atmosphäre entstehen nicht nur Formel1-Rennwagen, sondern auch ganz andere Besonderheiten. Von diesen Gedanken inspiriert machte sich der deutsche Erfinder und Concept Creator, Motorsport Performer, Kunstmaler und Komponist Heiko Saxo ans Werk.

Saxo sorgte durch aufsehenerregende Aktionen schon seit vielen Jahren für Erstaunen und Bewunderung. So startete er die Promotion seiner ersten Armbanduhrreihe, indem er einen vergoldeten Bugatti auf Kuven an ein Powerboat gehängt, vor Monacos Küste ziehen ließ, oder mit einem Porsche 550 am Helikopter über Monaco flog.

Der in England lebende Deutsche, der schon seit 2006 Motorsportuhren kreiert, ließ der Gedanke, mehrzylindrige Uhren zu gestalten nicht mehr los. Dabei gelang es ihm, eine Armbanduhr als Motorblock zu produzieren, welche äußert filigran Kurbelwelle, Zylinder und Pleuel im Aluminiumblock, bestehend aus weit über 100 Teilen "wie ein Schweizer Uhrwerk" dynamisch in Bewegung zu setzen. Die "Mach-Edition" war geboren.

Doch damit nicht genug: Neben 4 und 8 Zylindern am Handgelenk schafften er und sein Team, bestehend aus führenden schweizer Uhrmachern und deutschen Ingenieuren es nunmehr tatsächlich 16 Zylinder (!) in die etwa 300 Gramm schwere Armbanduhr für besondere Anlässe, die "Mach3" zu integrieren. Liebhaber von Chronographen und Motorsportfans können die mechanische Handwerkskunst im gravierten und europaweit patentierten Aluminiumblock durch die Vorder- und Rückseite bestaunen.

Die erste Uhr der auf 333 Stück limitierten Edition trägt Bernie Ecclestone - viele weitere Prominente und Formel-1-Legenden nennen die "Mach3" ebenso ihr eigen, die zur "Golden Hearts Never Die Engine Watches" Serie von Saxo gehört.

Die Kostbarkeiten gibt es aktuell bei exklusiven Händlern in den USA, England, Monaco, Frankreich, Italien, Deutschland, Österreich und in der Schweiz und sind je nach Version zwischen EUR 14.900 und EUR 50.000, oder direkt bei Heiko Saxo www.goldenheartsneverdie.com zu erwerben.

Nach dem Auftakt der Promotion für die "Mach3" Uhrenserie mit Prinz Albert in Monaco postiert Saxo seinen handgemalten Cadillac 1956er Eldorado vor führenden Juwelierläden in Europa. Wir sind gespannt, was wir als nächstes von dem Ausnahmekünstler Heiko Saxo erwarten dürfen.

