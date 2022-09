The Medical Network

Die TOP Meinungsmacher der E-Health-Branche

+++ Die Kommunikationsberatung The Medical Network zeichnet erstmals die zehn Key Opinion Leader der E-Health-Branche mit dem "TOP Meinungsmacher"-Siegel aus +++ Die Gewinner mit 95 von 100 möglichen Punkten sind Ada Health, AMBOSS und Oviva. Es folgen sieben Unternehmen mit je 90 Punkten +++

Welche Unternehmen lenken den öffentlichen Diskurs in der E-Health-Branche? Wer hat die stärksten Stimmen in seinen Reihen und wo hören andere genau hin? Die Kommunikationsberatung The Medical Network hat durch eine Datenerhebung die TOP Meinungsmacher identifiziert und vergibt erstmals das gleichnamige Siegel an Digital-Health-Unternehmen, die es auf einen der ersten zehn Plätze geschafft haben.

Ada Health, AMBOSS und Oviva erreichen höchste Punktzahlen

Die Kommunikationsspezialist:innen von The Medical Network haben 147 Unternehmen im Hinblick auf ihre Medien-Präsenz und ihre Teilhabe am öffentlichen Dialog der Branche untersucht. Insgesamt konnten 100 Punkte erreicht werden - drei Unternehmen platzieren sich mit jeweils 95 Punkten an der Spitze: Ada Health, AMBOSS und Oviva. Die TOP 10 vervollständigen Clue, Freeletics, Jameda, Mindmaze, Meditopia, MySugr und der Urban Sports Club mit je 90 Punkten.

"Die Analyse verrät zum Beispiel, welchen Unternehmen man bei LinkedIn und Twitter folgen sollte. So verpasst man garantiert keinen Trend, keine neue Entwicklung und hat den Finger immer am Puls der Branche. Zugleich ist es ein Weckruf für Unternehmer:innen, sich selbst und die Mitarbeiter:innen zu motivieren, Teil der Debatte zu werden", sagt Andrea Buzzi, die Gründerin und Geschäftsführerin von The Medical Network.

Zur Methodik

Basis für die Datenerhebung war eine von Speedinvest erstellte Firmenübersicht. Alle 147 im DACH-Raum (Hauptsitz) ansässigen Unternehmen wurden in insgesamt fünf Kategorien bewertet, die das Expert:innenteam von The Medical Network gezielt ausgewählt hat. Das Expert:innenteam hat bei der Auswahl die Vergleichbarkeit und die Relevanz in den Vordergrund gestellt: Größe nach Mitarbeiter:innen (wie auf LinkedIn angegeben), Reichweite nach Follower:innen in einem Business-Netzwerk (LinkedIn), Reichweite nach Follower:innen in Social Media (Twitter), Einfluss nach Key-Opinion-Leader:innen (kurz: KOL) sowie Branchenzugehörigkeit (Geschäftsfelder der Unternehmen). Als KOL wertet der Index alle Mitarbeiter:innen, die zum Zeitpunkt der Erhebung mindestens 500 Kontakte auf LinkedIn hatten.

Das Punkte-System

Für die Mitarbeiter:innenzahl konnten bis zu 25 Punkte erreicht werden (ab 500 Mitarbeiter:innen), die Business-Reichweite wurde mit bis zu 30 Punkten (ab 2500 Follower:innen) bewertet, die Social-Reichweite mit maximal 25 Punkten (ab 1500 Follower:innen). In der Kategorie Einfluss durch KOL konnten Unternehmen einen Höchstwert von 20 Punkten erzielen (bei 20 oder mehr KOL im Unternehmen). Die vier ermittelten Zahlenwerte wurden addiert und entweder mit dem Faktor 1 oder mit 0,75 (bei Unternehmen, die auch in Geschäftsfeldern außerhalb des Bereichs E-Health tätig sind) multipliziert, um einen Gesamtscore zu errechnen. Der mögliche Höchstwert sind 100 Punkte.

Die Daten wurden in einem Zeitraum von zehn Tagen erhoben (20. - 29. Juni 2022). Durch eine eigene Branchenumfrage konnte The Medical Network vorab die relevanten Medienkanäle und Netzwerke identifizieren.

"TOP Meinungsmacher"-Siegel

Die besten zehn Unternehmen in der aktuellen Bewertung sind berechtigt, das eigens geschaffene Siegel "TOP Meinungsmacher 2022" zu führen. Alle ausgezeichneten Unternehmen haben 90 oder mehr Punkte erreicht.

Insgesamt konnten zehn weitere Unternehmen zwischen 75 und 89 Punkten sammeln. Das Ranking der TOP 10 erhalten Sie über die Website von The Medical Network. Das vollständige Ranking gibt The Medical Network auf Anfrage heraus.

Die "TOP Meinungsmacher 2022"

AMBOSS konnte in zwei Kategorien ("Mitarbeiterzahl" und "LinkedIn-Follower") den höchsten Wert erzielen und kommt insgesamt auf 95 Punkte. Das Unternehmen bietet ein Nachschlagewerk für Ärzt:innen und Medizinstudent:innen sowie konkrete Diagnostik- und Therapieempfehlungen in einer gleichnamigen App.

Mit 95 von 100 möglichen Punkten ebenfalls in den TOP 3 des E-Health Branchenindex 2022 sind die Unternehmen Ada Health (Sieger bei Social-Reichweite) und Oviva. Ada Health hat einen digitalen Symptomchecker entwickelt. Oviva vertreibt eine App zur Ernährungsberatung.

Alle folgenden Unternehmen haben jeweils 90 Punkte erreicht: Clue, Freeletics, Jameda, Mindmaze, Meditopia, MySugr und der Urban Sports Club.

Die "TOP Influencer 2022"

Im nächsten Quartal veröffentlicht The Medical Network einen weiteren E-Health-Branchenindex. Darin befasst sich die Kommunikationsagentur intensiv mit einzelnen Personen, die den Dialog in der Branche entscheidend mitgestalten und Entwicklungen vorantreiben. Melden Sie sich hier für den Newsletter von The Medical Network an und erhalten Sie die "TOP Influencer 2022" exklusiv per Mail. Sie möchten eine Person für das Ranking vorschlagen oder The Medical Network auf ein Unternehmen aufmerksam machen, das Sie in dem Branchenindex vermissen? Hier können Sie Ihre Vorschläge einreichen.

Bildmaterial: Grafik TMN Branchenindex Unternehmen 2022 (Bildnachweis: The Medical Network)

ÜBER THE MEDICAL NETWORK

The Medical Network GmbH (TMN) ist eine auf E-Health spezialisierte Kommunikationsberatung mit Sitz in Hamburg. Als eine der ersten und einzigen Agenturen Deutschlands konzentriert sich TMN auf Kunden, die Produkte und Services für eine digitale, innovative Gesundheitsversorgung anbieten. Das Leistungsportfolio von TMN umfasst schwerpunktmäßig die Konzeption und Umsetzung wirkungsvoller PR-Strategien, etwa für den Eintritt in den deutschen Gesundheitsmarkt, die Investorenansprache oder einen Produktlaunch. Um dem Thema digitale Gesundheit Gehör zu verschaffen, publiziert TMN die preisgekrönte Podcast-Reihe "E-Health Pioneers". Zu den Kunden der Agentur zählen aktuell zahlreiche DiGAs und Medtech-Unternehmen. www.themedicalnetwork.de

