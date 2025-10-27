Leder & Schuh AG

Advance Capital Partners und Mass übernehmen Leder & Schuh

Graz, Ljubljana (ots)

Advance Capital Partners und der slowenische Einzelhändler Mass haben mit den Eigentümern von Leder & Schuh eine Vereinbarung über den Erwerb des österreichischen Schuhunternehmens getroffen. Einer der ältesten Schuhhändler Europas betreibt 210 HUMANIC- und SHOE4YOU-Filialen in neun Ländern, beschäftigt über 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von über 300 Millionen Euro. Nach der Genehmigung durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden wird Leder & Schuh Teil der Mass-Gruppe, bleibt jedoch ein eigenständig operierendes Unternehmen mit Hauptsitz in Graz. Die kombinierte Gruppe mit einem Umsatz von mehr als 400 Millionen Euro, 290 stationären und 10 Online-Filialen sowie über 2.300 Beschäftigten wird zu den zehn größten Schuhhändlern Europas zählen. Der Abschluss der Transaktion wird in der ersten Hälfte des Jahres 2026 erwartet.

„Unser Ziel ist es, den Schuhhandel fit für die Zukunft zu machen und eine stabile Basis für nachhaltiges Wachstum zu schaffen. Mit Mass gewinnen wir einen starken und erfahrenen Partner, der unsere Vision teilt, während Advance Capital Partners uns die finanzielle Stabilität bietet, die für unsere weitere Entwicklung entscheidend ist. Ich freue mich sehr darauf, diesen Weg gemeinsam zu gehen und der Branche neue Impulse zu verleihen“, sagte Armin Weger, CEO von Leder & Schuh. Leder & Schuh ist seit über 153 Jahren ein bedeutender Akteur in der europäischen Schuhindustrie und konzentriert sich auf Qualität, Service und moderne Produktlinien. Mit seinen beiden Einzelhandelsmarken HUMANIC und SHOE4YOU hat sich Leder & Schuh im mittleren Preissegment des Marktes für Schuhe und Modeaccessoires etabliert und ist heute in Österreich, Deutschland, Slowenien, Kroatien, Ungarn, Tschechien, der Slowakei, Rumänien und Bulgarien vertreten.

Wie Sašo Apostolovski, CEO und Gründer von Mass, betonte, plant die vereinigte Gruppe, in den nächsten fünf Jahren rund 60 neue Filialen zu eröffnen. Zudem sollen die Marken HUMANIC, SHOE4YOU und Mass sowie das Skechers-Einzelhandelsnetz gepflegt und weiterentwickelt werden. „Mass und Leder & Schuh sind natürliche Partner, die sich sowohl geografisch als auch strategisch perfekt ergänzen. Die Partnerschaft wird die Umsetzung unserer Wachstumsstrategie weiter beschleunigen und wir planen, in den kommenden Jahren alle unsere Marken weiter auszubauen und zu entwickeln. Unser Ziel ist klar: Wir wollen der führende Omnichannel-Einzelhändler für Schuhe und Modeaccessoires in Mittel- und Osteuropa werden“, sagte Sašo Apostolovski und fügte hinzu, dass die Integration in die Mass-Gruppe auch neue Karrierechancen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Leder & Schuh schaffen werde.

„Die Partnerschaft zwischen zwei Unternehmen mit starken Traditionen und gemeinsamen Ambitionen wird einen echten Schuhhandelsriesen in Mittel- und Osteuropa schaffen. Die erweiterte Mass-Gruppe, die mehrheitlich im Besitz von Advance Capital Partners ist, wird in neun Märkten mit insgesamt rund 150 Millionen Einwohnern tätig sein und voraussichtlich bis 2029 einen Jahresumsatz von über 500 Millionen Euro erzielen. Im Rahmen der Transaktion werden wir auch alle bestehenden Bankdarlehen der österreichischen Gruppe refinanzieren, was dem Unternehmen eine solide Grundlage für langfristige finanzielle Stabilität bieten und die Voraussetzungen für weiteres Wachstum schaffen wird“, erklärte Aleš Škerlak, Vorstandsvorsitzender von Advance Capital Partners, anlässlich der Unterzeichnung der Vereinbarung.

Mass wurde 1990 gegründet, als das Unternehmen sein erstes stationäres Geschäft in Ljubljana eröffnete. Zwei Jahrzehnte später trat es in den kroatischen Markt ein und expandierte im Jahr 2024 nach Österreich, wo Mass unter der eigenen Marke sowie als Franchise-Partner von Skechers tätig ist. Die Gruppe betreibt insgesamt 79 Mass- und Skechers-Geschäfte in Slowenien, Kroatien und Österreich, die sich über eine Verkaufsfläche von rund 55.000 Quadratmetern erstrecken, und investiert seit mehreren Jahren intensiv in den Ausbau und die Weiterentwicklung ihrer E-Commerce-Plattform. Für 2025 plant die Mass-Gruppe ein zweistelliges Umsatzwachstum auf rund 110 Millionen Euro.

Leder & Schuh ist eines der ältesten Schuhhandelsunternehmen Europas mit Wurzeln, die bis ins Jahr 1872 zurückreichen, als D.H. Pollak das Unternehmen in Graz gründete. Mit seiner Vision des modernen Schuhhandels legte er den Grundstein für die starke Markenbekanntheit, die HUMANIC bis heute genießt. Leder & Schuh, das derzeit 210 Filialen betreibt, zählt heute zu den größten Schuhhändlern Europas mit den beiden Marken HUMANIC und SHOE4YOU ( www.humanic.net & www.shoe4you.com ). In den letzten Jahren hat das Unternehmen erhebliche Investitionen in den Ausbau des Geschäfts, die Entwicklung eines Omnichannel-Geschäftsmodells und die Digitalisierung des Verkaufs getätigt und damit seine Position als einer der führenden Anbieter hochwertiger Schuhe und Modeaccessoires in der Region weiter gestärkt.

Advance Capital Partners ist auf Private-Equity-Investitionen spezialisiert und definiert für jedes Portfoliounternehmen eine klare Wachstumsstrategie. Das Unternehmen hat Zusageverpflichtungen in Höhe von 198 Millionen Euro für seinen ACP SIS Fonds eingeworben und damit den größten Private-Equity-Fonds der Adria-Region geschaffen. Die letzte Finanzierungsrunde soll bis Ende 2025 abgeschlossen werden. Der Fonds plant Investitionen in bis zu zwölf Unternehmen, die zu führenden Akteuren in der Adria Region entwickelt werden sollen. Zielsektoren sind unter anderem Spezialhandel/E-Commerce, Energielösungen, IT, Mobilität/Logistik, Gesundheitswesen, industrielle Technologien und weitere Sonderinvestitionschancen. Der ACP SIS Fonds hält Mehrheitsbeteiligungen an Mass, dem kroatischen Solarmodulhersteller Solvis, dem E-Bike-Händler A2U, dem IT-Unternehmen Margis sowie an der Tourismusgesellschaft Unitur, die Terme Zreče und das Skigebiet Rogla betreibt. Der zweite alternative Investmentfonds des Unternehmens, ACP AIS II, hält eine Mehrheitsbeteiligung an der Big Bang Group, die in den letzten Jahren auf Kroatien, Serbien und Bosnien-Herzegowina expandiert hat. Bis 2028 wird ein jährlicher Umsatz von rund 600 Millionen Euro erwartet.

