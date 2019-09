Promega GmbH

Promega Journalistenworkshop mit neuem Internetauftritt

Der 2003 von der Promega GmbH ins Leben gerufene Journalistenworkshop ist ab sofort unter der Webseite www.journalistenworkshop.de zu erreichen. Auf dem Internetauftritt finden Journalistinnen und Journalisten Informationen zu anstehenden Workshops, einen Rückblick zu bereits behandelten Themen, sowie Blogbeiträge (http://ots.de/Cf24h9), die sich mit den Themen Wissenschaftskommunikation und Trends in der Biologie auseinandersetzen. Pressevertreter haben außerdem die Möglichkeit, Präsentationen vergangener Workshops und Hilfe bei der Kontaktaufnahme mit den Sprechern anzufordern.

Wissenschaft trifft auf Journalismus

Der Journalistenworkshop gibt Pressevertretern innerhalb eines Tages einen umfangreichen und neutralen Überblick von renommierten Wissenschaftlern zu gesellschaftsrelevanten Themen. Spannende Inhalte rund um die Lebenswissenschaften werden in verständlicher Sprache vorgestellt und Schlagwortthemen in einen Kontext gesetzt. Die Promega GmbH nimmt dabei die Rolle des Vermittlers zwischen beiden Seiten ein. Dafür werden Trends zielgruppengerecht aufgearbeitet, Wissenschaftler als Sprecher für den Workshop begeistert und schließlich alle zusammen an einen Tisch gebracht.

Kostenlos, persönlich, neutral

Die Teilnahme am Journalistenworkshop ist kostenlos und richtet sich an Journalistinnen und Journalisten aller Medien und Fachrichtungen. Die erfahrenen Sprecher nutzen eine klare, verständliche Sprache, um ihre Themen vorzustellen. Damit eignet sich der Workshop auch für Nichtbiologen. Mit gemeinsamen Kaffee- und Mittagspausen und einer begrenzten Teilnehmerzahl stellt das Format sicher, dass genügend Zeit zum Austausch bleibt. Nachdem der erste Kontakt auf dem Journalistenworkshop geknüpft wurde, können die Teilnehmer im Anschluss unabhängig entscheiden, wie sie die neu gewonnenen Erkenntnisse für ihre Arbeit nutzen.

Nachwuchskommunikatoren willkommen

Die Digitalisierung der Medienlandschaft bietet Wissenschaftskommunikatoren vielfältige Möglichkeiten Inhalte zu kommunizieren. Da Promega die Vermittlung von Wissenschaft in die breite Bevölkerung am Herzen liegt, begrüßt das Unternehmen als Organisator des Workshops auch die Teilnahme angehender Journalistinnen und Journalisten, Blogger, Vlogger, Podcast-Enthusiasten und Vertreter aus der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Weitere Informationen unter: www.journalistenworkshop.de

