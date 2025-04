Eckes-Granini Group GmbH

Bewusste Wahl für eine gesunde Ernährung und hohe Qualität mit hohes C

Bild-Infos

Download

Nieder-Olm (ots)

Wer auf eine gesunde Ernährung achtet, weiß: Guter Geschmack, wertvolle Inhaltsstoffe und höchste Qualität gehören zusammen. Genau dafür steht hohes C - eine Marke, der Menschen seit Jahrzehnten vertrauen*. hohes C ist die einzige Marke, mit 100% natürlichem Vitamin C in jedem Glas - und trägt damit zur normalen Funktion des Immunsystems bei**. Kein Wunder, dass hohes C für viele die erste Wahl ist, wenn es um hochwertigen, gesunden Saft geht!

"Seit jeher ist es unser Anspruch, nicht nur den besten, gut schmeckenden Saft anzubieten, sondern einen echten Beitrag zur Gesundheit zu leisten. hohes C steht für natürliches Vitamin C - ganz ohne künstliche Zusätze und mit dem gewissen Extra für das Immunsystem. Damit setzt hohes C Maßstäbe, die so kein anderes vergleichbares Produkt erreicht. Unsere Mission ist es, Menschen für diese besondere Qualität zu begeistern und ihnen die beste Option für ihre Gesundheit zu bieten", sagt Christina Denbrock, Diplom Oecotrophologin bei Eckes-Granini.

Ein Glas voller Qualität, wichtiger Nährstoffe, Tradition und Innovation

1958 hat hohes C mit dem ersten trinkfertigen Orangensaft in Flaschen die Art des Saftgenusses revolutioniert. Heute bietet die Marke eine breite Auswahl an hochwertigen Säften und Fruchtsaftgetränken, die Geschmack und wertvolle Nährstoffe vereinen - stets ohne zugesetzten Zucker, Farb- oder Konservierungsstoffe und vollständig vegan. Dabei verbindet hohes C Tradition mit Innovation und entwickelt kontinuierlich neue Produkte, die den individuellen Bedürfnissen der Konsumentinnen und Konsumenten gerecht werden.

Mehr als nur ein Saft - ein täglicher Begleiter für bewusste Genießer

hohes C bringt nicht nur ein Stück Tradition auf den Tisch, sondern auch ein Qualitätsprodukt, das hält, was es verspricht. Bewusste Entscheidungen zahlen sich aus - und das schmeckt man. Mit hohes C setzen Fruchtsaft-Fans auf Qualität, die spürbar ist. Eine ausgewogene Ernährung und die tägliche Versorgung mit wichtigen Nährstoffen lassen sich so ganz einfach in den Alltag integrieren.

Weitere Informationen finden Sie unter www.hohesc.de

* ipsos Brand Health Study 2024

** Vitamin C trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems und zu einem normalen Energiestoffwechsel bei. Ein Glas (= 250 ml) deckt deinen Tagesbedarf an Vitamin C. Eine ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise werden empfohlen.

Original-Content von: Eckes-Granini Group GmbH, übermittelt durch news aktuell