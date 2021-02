LEONINE Studios

LEONINE Studios produziert in Kooperation mit moonvibe den Kinofilm "Krass Klassenfahrt"

München, Berlin (ots)

- Der Kinofilm ist die Adaption der Erfolgsserie KRASS KLASSENFAHRT - Die Story des Kinofilms wurde von den Creative Directors und Webstars Jonas Ems und Jonas Wuttke zusammen mit den Autoren Felix Charin und Thore Fahrenbach entwickelt - Felix Charin (Co-Autor 4 BLOCKS Staffel 2, HOW TO SELL DRUGS ONLINE (FAST) Staffel 1) schreibt das Drehbuch und führt Regie

LEONINE Studios produziert in Kooperation mit moonvibe den Kinofilm KRASS KLASSENFAHRT. Der Spielfilm ist die High-End Adaption der gleichnamigen Erfolgsserie, die sowohl bei Joyn wie auch auf dem YouTube Kanal KRASS KLASSENFAHRT abrufbar ist. Mit mehr als 1 Mio. Abonnenten und über 221 Mio. Aufrufen bei YouTube ist die Serie eine der erfolgreichsten IPs von moonvibe und eine phänomenale Erfolgsgeschichte. Jonas Ems und Jonas Wuttke sind die kreativen Köpfe hinter KRASS KLASSENFAHRT, sie haben die Story zusammen mit den Autoren Felix Charin und Thore Fahrenbach entwickelt und werden die Produktion als Creative Directors begleiten.

Felix Charin, der bereits als Co-Autor an 4 BLOCKS Staffel 2 und HOW TO SELL DRUGS ONLINE (FAST) Staffel 1 beteiligt war, schreibt das Drehbuch und führt Regie. Eine der Hauptrollen übernimmt Jonas Ems. Die Dreharbeiten starten im zweiten Quartal 2021. KRASS KLASSENFAHRT wird über LEONINE Studios noch in diesem Jahr in die Kinos kommen.

Über LEONINE Studios:

LEONINE Studios ist ein unabhängiges deutsches Medienunternehmen. Der Fokus liegt darauf, Zuschauer durch hochwertige Inhalte zu begeistern und Wegbegleiter für kreative Talente zu sein.

Mit seinen drei Segmenten LEONINE Production, LEONINE Distribution und LEONINE Licensing deckt das Medienunternehmen die gesamte Wertschöpfungskette des Bewegtbild-Marktes ab. LEONINE produziert Spielfilme, Serien, TV-Shows, Entertainment-Formate, Infotainment-Formate, Content für Social Media Kanäle und koproduziert nationale und internationale Fiction-Formate. Hinter den Produktionsmarken von LEONINE Studios, zu denen i&u TV, Odeon Film, Odeon Entertainment, SEO Entertainment, W&B Television und Wiedemann & Berg Film gehören, stehen preisgekrönte Produzenten und hervorragende kreative Talente. LEONINE Studios vermarktet eigenproduzierten und lizensierten Content in Kinos, auf digitalen Plattformen, im Home Entertainment und bei TV-Sendern. Das Unternehmen verfügt über eine marktführende Lizenzbibliothek mit Programmen aller Formate und Genres. Durch die Unabhängigkeit des Unternehmens können alle Marktteilnehmer mit hochwertigen Inhalten bedient werden - digitale Streaming-Anbieter, Pay-TV Partner ebenso wie öffentlich-rechtliche und private Fernsehsender.

Über moonvibe

Die moonvibe GmbH ist ein Medienunternehmen der Influencer Jonas Ems und Jonas Wuttke. Als erfahrene Social Media Creator bieten sie mit ihrer Firma alles aus eigener Hand: Konzeption, Produktion und Distribution. Das Angebot umfasst Branded Content, Influencer Content, Original Content sowie ein eigenes Talent Management. Mit ihren Social Media Original Formaten KRASS KLASSENFAHRT und VILLA DER LIEBE, deren Staffeln stets unter Partizipation der relevantesten InfluencerInnen Deutschlands entstehen, haben sie bereits mehrfach erfolgreich den Aufbau von nachhaltigen Reichweiten vollzogen. KRASS KLASSENFAHRT ist eine der erfolgreichsten Webserien in Deutschland. Die Serie der moonvibe GmbH hat auf YouTube über 1.000.000 Abonnenten, die Folgen erreichen dort regelmäßig mehr als eine Million Video Views. Auch auf der Plattform JOYN, wo die Serie ebenfalls zu sehen ist, zählen die Staffeln seit der Veröffentlichung zu den meistgesehenen Serien überhaupt.

