Grizzly Investors: Berliner Immobilienfirma berät Kunden zu Mietendeckel, Mietpreisbremse und Co.

Grizzly Investors, einer der führenden Dienstleister in den Bereichen Investment und Asset Management, verstärkt ab sofort das Beratungsengagement für seine Kunden. Grund ist der kürzlich vom Rot-Rot-Grünen Senat beschlossene Mietendeckel 2.0. Denn trotz der Tatsache, dass die Politik sich durch den Beschluss der Maßnahme eine Entspannung am Wohnungsmarkt erhofft, bezweifelt eine Vielzahl von Immobilienexperten ihre Wirksamkeit. Um Eigentümern Planungssicherheit zu geben, erstellt Grizzly Investors unter der Führung des erfahrenen Geschäftsführers Olivier Bourdais derzeit umfangreiche Strategiereviews für die Portfolios seiner Kunden. Dabei werden für jeden einzelnen Kunden spezifische Strategien entwickelt und zahlreiche Fragen berücksichtigt: Was sind die finanziellen Konsequenzen für die nächsten Jahre? Macht es noch Sinn, Wohnobjekte zu halten? Wie müssen die Investitionspläne angepasst werden? Sollen freiwerdende Wohnungen noch saniert werden? Wie wird die Vermietungsstrategie beeinflusst? Das Credo: Transparenz in der Beratung, Ausräumen von Bedenken und die Klärung von Rückfragen bezüglich der Umsetzung im Detail. Alles muss offen auf den Tisch gelegt werden.

Grizzly Investors: Viele offene Fragen aufgrund des Mietendeckels

Mit dem Beschluss des Mietendeckels hat der Berliner Senat bei Bauträgern, Immobilienfirmen und privaten Eigentümern für große Unsicherheit gesorgt. Denn zuallererst stellt sich die Frage nach der verfassungsrechtlichen Legitimation: Juristen, die sich ausgiebig mit dem Thema beschäftigt haben, sind sich einig, erklärt Bourdais: "Es ist schon verwunderlich, dass Berlin ein Gesetz erlassen darf, welches die Verfassung so offensichtlich nicht respektiert. Für Immobilienakteure sorgt der Mietendeckel in doppelter Hinsicht für Schwierigkeiten: Einerseits müssen sie flexible Strategien entwickeln, die anpassungsfähig sind, wenn und sobald das neue Gesetz wieder für unwirksam erklärt wird. Doch bis dieses Szenario eintritt, können sechs Monate, aber auch 3 Jahre vergehen."

Katastrophale Auswirkungen für Eigentümer

Der Mietendeckel bedroht vor allem die Eigentümer, die sich in der Vergangenheit mit moderaten Mieteinnahmen begnügten. Denn auch sie müssen befürchten, künftig nicht mehr wirtschaftlich operieren zu können. Damit bröckelt die Idee der Altersabsicherung durch privates Eigentum, Genossenschaften und Immobilienfirmen werden zusehends in finanzielle Schwierigkeiten geraten.

Konsequenzen für Mieter lassen sich bereits beobachten

Was als Mieterschutz getarnt verabschiedet wurde, wird laut Einschätzung von Grizzly Investors-Geschäftsführer Olivier Bourdais zu einer noch stärkeren Separierung einkommensschwacher und zahlungskräftiger Haushalte führen: "Man braucht nur das Beispiel Stockholm zu betrachten, wo vergleichbar strenge Regulierungen seit Jahren in Kraft sind. Dort haben einkommensschwache Haushalte keine Chance mehr, einen normalen Mietvertrag zu bekommen. Stattdessen gibt es für die wenigen verfügbaren Wohnungen lange Wartelisten mit über 650.000 Bewerbern, was eine Wartezeit von 20 Jahren bedeutet! Der Schwarzmarkt für zeitbegrenzte teilweise illegale Untervermietungen blüht und es lässt sich ein Anstieg der Korruption beobachten. Der Wohnungsmangel hat sich weiter verschärft, da Investoren gestoppt haben, in Mietwohnungen zu investieren und Bauträger sich auf Büros konzentrieren. In Berlin zeigen sich die ersten vergleichbaren Auswirkungen: Viele Eigentümer haben ihre Investitionen in Gebäude und Wohnungssanierungen zurückgefahren, da die Finanzierungsmodelle erschwert wurden. Zahlreiche private Eigentümer denken zudem ernsthaft darüber nach, ihre als Altersvorsorge gedachten Mietwohnungen zu verkaufen. Doch dies ist nur der Anfang."

Auf diese Entwicklungen gilt es vorbereitet zu sein und angemessen zu reagieren. "Als nachhaltig arbeitender Asset Manager haben wir uns auf Wohnimmobilien spezialisiert. Dabei verfolgen wir für unsere Kunden stets langfristige Strategien ohne Spekulationsabsichten - ohne dabei die Rendite aus dem Auge zu verlieren. Deshalb legen wir und unsere Kunden einen großen Wert auf diverse Mietergemeinschaften. Hier kommt es für uns darauf an, verlässliche Antworten zu liefern und eine Perspektive zu geben, die auch für die nächsten kritischen Jahre Rentabilität und Werterhaltung garantiert."

Immobilien in Berlin: Renditeerwartung und soziale Verantwortung für die Mieter

Als Spezialist in der Assetklasse Wohnen beschäftigt Grizzly Investors ein breit angelegtes Netzwerk im Bereich Immobilien, darunter Architekten, Handwerksfirmen, Gutachter, sowie externe Berater. Wie auch viele andere Kritiker der Mietpreisbremse und des Mietendeckels prognostizieren sie einen Investitionsrückgang als Reaktion der Wirtschaft. "Wir haben bereits heute eine sehr angespannte Marktsituation in Berlin, was Wohnraum betrifft. Deshalb bezweifeln wir, dass das Ausgeben öffentlicher Gelder für Bestandswohnungen und Instrumente wie der Mietendeckel den von der Politik gewünschten Entspannungseffekt erzielen werden. Solang jedes Jahr Zehntausende in die Hauptstadt ziehen, wird kein Weg an der Schaffung neuen Wohnraums vorbeiführen. Alles andere ist Homöopathie", erklärt Bourdais. "Grizzly Investors steht für verantwortungsvolles Immobilienmanagement und nachhaltige Investments. Uns ist sehr wichtig, die soziale Verantwortung in unserer Arbeit zu sehen - insbesondere zu Zeiten, in denen es für einkommensschwache Haushalte in Berlin zunehmend schwieriger wird, eine Wohnung zu finden."

Über Grizzly Investors

Seit der Gründung im Jahr 2011 hat sich Grizzly Investors zu einen der führenden Dienstleistern im Bereich Investment und Asset Management mit Fokus auf die Bundeshauptstadt Berlin entwickelt. Als eigentümergeführter, unabhängiger Full Service-Dienstleister unter der Leitung von Immobilienexperte Olivier Bourdais verfügt Grizzly Investors über jahrzehntelange Erfahrung in der Assetklasse Wohnen und dem Berliner Immobilienmarkt.

