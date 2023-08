Shanghai Electric

Shanghai Electric liefert die erste Charge von VRFB-Produkten nach Europa

Shanghai Electric Energy Storage Technology Co., Ltd. („Shanghai Electric Energy Storage" oder „das Unternehmen") gab den Abschluss der Werksabnahmeprüfung für die Anlage für Vanadium-Redox-Durchflussbatterien (VRFB) bekannt, die jetzt auf dem Weg nach Saragossa für ein kommerzielles Energiespeicherprojekt ist. Dies ist das erste Mal, dass das Unternehmen seine Durchflussbatterieprodukte in großen Mengen an einen europäischen Partner liefert.

Im Rahmen der Vereinbarung mit dem lokalen Partner in Spanien– dem sechsten Untervertrag, den Shanghai Electric mit dem spanischen Anbieter von Energiespeicherlösungen unterzeichnet hat – wird Shanghai Electric Energy Storage maßgeschneiderte VRFB-Produkte für nachhaltige Projekte in der Region liefern. Die Zusammenarbeit zeugt von der Marktanpassungsfähigkeit der Durchflussbatterielösungen von Shanghai Electric sowie der Fähigkeit des Unternehmens, maßgeschneiderte Produkte zu liefern, um europäischen Ländern dabei zu helfen, schneller den Weg in Richtung Energiewende einzuschlagen.

in der Zwischenzeit diskutieren Shanghai Electric und lokale Partner bereits mehrere Systemprojekte, die die Bereitstellung von standardmäßigen containerisierten Systemen und Produkten umfassen. Die beiden Unternehmen planen auch eine Zusammenarbeit beim Bau von Projekten im MW-Bereich.

Die Energiespeichertechnologie ist eine der Grundlagen für die Revolution im Bereich erneuerbare Energien und spielt eine Schlüsselrolle dabei, das Erreichen der Ziele zur CO2-Verringerung zu ermöglichen. Shanghai Electric, mit seiner langjährigen Erfolgsbilanz bei der Entwicklung neuer Energietechnologien, ist ein Pionier, der die Möglichkeiten von Batterielösungen erweitert und Innovationen für VRFB-Produkte vorantreibt, um die Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit und Erschwinglichkeit erneuerbarer Energiequellen zu steigern.

2023 gelang Shanghai Electric ein bedeutender Durchbruch im Bereich der Batteriespeichertechnologie mit der Einführung eines Energiespeichersystems mit 500 kW und 3000 kWh, einer neuen Lösung, die einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung der VRFB-Technologie darstellt. Durch die Verbesserung des Formfaktors, der Funktionalität und der Leistung von VRFBs hat Shanghai Electric neue Möglichkeiten für die Speicherung erneuerbarer Energien eröffnet und China und andere Länder in die Lage versetzt, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren und ihren Beitrag zu einer saubereren, nachhaltigeren Zukunft zu leisten.

Das System besteht aus einem leistungsstarken 65-kW-Stapel, dem größten Single-Stack der von dem chinesischen Energieunternehmen je entwickelt wurde. Die 500-kW-Batterie verfügt über 4s2p-Konfigurationen und ist somit das größte Einzelmodul unter Langzeit-Durchflussbatterien in China. Der DC-Wirkungsgrad des Systems übersteigt 85 %, wobei die Gesamtenergieeffizienz 90 % erreicht und die Stromkosten pro kWh auf RMB 0,2 (0,028 USD) gesenkt werden.

Mit seinem Elektrolyt, das aus Wasser und anorganischen Salzen besteht, ist das System in der Lage, bei normaler Temperatur und normalem Druck ohne Entzündungs- oder Explosionsrisiken zu arbeiten. Es bietet 20.000 Lade- und Entladezyklen ohne Kapazitätsdämpfung in seiner Lebensdauer.

Es ist als hochleistungsfähiges, langfristiges Energiespeichersystem für Windenergie- und Solar-PV-Projekte konzipiert. Seine erweiterbare Struktur trägt dazu bei, dass 50 % weniger Landfläche benötigt wird. Das Modul ist einfach transportierbar, schnell zu installieren und einzusetzen und eignet sich für Standorte mit einem Temperaturbereich von -30 bis 60 Grad Celsius und rauen Umgebungsbedingungen.

Ausgestattet mit modernster Batteriemanagement-Technologie, die auf digitale Zwillingstechnologie für Visualisierung und Betrieb beruht, wird der Betriebsstatus des Systems durch intelligente Algorithmen genau überwacht und optimiert. Diese maximieren den Batterieschutz, um so eine intelligente Betriebsführung zu erreichen und die langfristige Zuverlässigkeit des Produkts zu gewährleisten.

Die bahnbrechende Innovation von Shanghai Electric im Bereich VRFB brachte dem Konzen den China Energy Storage Industry Technology Innovation Brand Award und China Energy Storage Battery Brand Award 2023 ein. Die doppelte Anerkennung unterstreicht die technologische Führungsposition des Konzerns bei der Energiespeicherung und seine Fähigkeit, hochmoderne VRFB-Produkte zu entwickeln, die den zukünftigen Bedürfnissen des neuen Energiesektors entsprechen.

Darüber hinaus begannen Shanghai Electric und China Vanadium Energy Storage Technology dieses Jahr mit dem gemeinsamen Bau einer VRFB-Energiespeicherstation mit 100 MW und 600 MWh in Baicheng, in der Provinz Jilin. Shanghai Electric Energy Storage möchte umweltfreundliche, wirtschaftliche und effiziente VRFB-Produkte und integrierte Lösungen anbieten, die zur Dekarbonisierung der lokalen Wirtschaft beitragen und gleichzeitig die Entwicklung der neuen Energieindustrie in Jinlin fördern.

Da Shanghai Electric Energy Storage weiterhin innovativ im Bereich der Batterietechnologie tätig ist und seine globale Marktpräsenz erweitert, konzentriert sich das Unternehmen auch künftig darauf, seinen Kunden zuverlässige und nachhaltige Energielösungen zu bieten. Im Einklang mit dieser Verpflichtung wird das Unternehmen verstärkt in Forschung und Entwicklung investieren, um die Entwicklung von Energiespeichertechnologien weiter voranzutreiben, die Sicherheit und Umweltverträglichkeit seiner Produkte und Dienstleistungen zu verbessern und Innovationen anzustreben, um die Welt in die Lage zu versetzen, ihren CO2-Fußabdruck zu verringern und eine grünere Zukunft für alle zu fördern.

