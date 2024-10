Falconeri

Prominente Gäste bei Wiesn-Event von Falconeri und "Women in Fashion"-Netzwerk

O'zapft is! Im Rahmen des Oktoberfests 2024 lud Mode-Label Falconeri gemeinsam mit dem Netzwerk "Women in Fashion" 30 ausgewählte Gäste zu einem besonderen Event in München ein. Nach einem stilvollen Get-Together im Falconeri Store mit Frühstück und Styling Lounge, ging es danach in Kufflers Weinzelt auf der Wiesn. Zu den Anwesenden gehörten auch prominente Gesichter wie Schauspielerin Julia Pohl, Moderatorinnen Diana Schell und Sabine Piller sowie die Designerin Sonja Kiefer. Auch Nina und Julia Meise samt Ehemann Felix vom Berge waren mit von der Partie. Es war der erste öffentliche Auftritt des frisch gebackenen Ehepaars.

Es ist wieder soweit - das Oktoberfest lockt Münchner und Touristen von nah und fern auf die Wiesn. Auch Cashmere Spezialist Falconeri lud in diesem Jahr unter dem Motto "Falconeri goes Oktoberfest" dorthin ein. In Kooperation mit dem von Sibel Brozat gegründeten Netzwerk "Women in Fashion" fand am gestrigen Mittwoch ein Networking Event statt, das um 10.00 Uhr im Falconeri Store auf der Theatinerstraße begann. Dreißig ausgewählte Gäste, darunter Top-Kunden des Mode Labels, Influencer und prominente Gäste wie Nina Meise, Schauspielerin Julia Pohl, Moderatorinnen Diana Schell und Sabine Piller sowie die Designerinnen Sonja Kiefer und Julied Estelle fanden sich zum morgendlichen Get Together mit Frühstücks-Häppchen im Falconeri Store ein. Auch Julia Meise und Ehemann Felix vom Berge ließen es sich nicht nehmen, dabei zu sein. Die Veranstaltung war der erste öffentliche Auftritt des Paars nach ihrer Hochzeit im Juli. Es wurde gegessen und sich ausgetauscht. Zudem konnte neben der aktuellen Herbst-Kollektion von Falconeri auch die "Schatzi Dirndl"-Kollektion von Trachtlerin entdeckt werden. Außerdem gab es eine Styling Lounge, in der Hair und Make-up Artists den Gästen zum perfekten Wiesn-Look verhalfen.

Gekleidet in Trachtlerin-Dirndl und Falconeri Jacke wurden die Gäste im Anschluss gegen 12.00 Uhr zum Oktoberfest geshuttelt. In Kufflers Weinzelt wurde am "Falconeri x Women in Fashion" Tisch dann ausgiebig geschmaust und gefeiert.

Über Falconeri:

Cashmere Spezialist Falconeri steht für zeitlose Eleganz, erstklassige Materialien und exzellente Handwerkskunst. Mit einem globalen Netzwerk von Boutiquen bietet Falconeri Mode, die sowohl im Alltag als auch bei besonderen Anlässen überzeugt und setzt dabei auf höchste Standards in Bezug auf Design, Komfort und Langlebigkeit. Weitere Informationen sind unter www.falconeri.com/de zu finden.

Über Women in Fashion:

Women in Fashion ist ein Netzwerk für führende Frauen in der Fashion und Lifestyle Branche. Initiatorin Sibel Brozat hat sich zum Ziel gesetzt, andere Frauen durch individuelle Coachings und verschiedene Veranstaltung erfolgreicher zu machen. Ihre Mission: Die Förderung der Wirtschaftlichkeit von Marken, die sich im Fashion- und Lifestyle-Segment etablieren möchten. Weitere Informationen sind unter https://womeninfashion.de zu finden.

