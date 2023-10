MiQua. LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln

Öffentliche Ringvorlesung zum Wintersemester 2023/2024 über die Vertreibung der Jüdinnen und Juden aus Köln im Jahr 1423. Kooperation der Universitäten Köln und Münster in Zusammenarbeit mit dem MiQua. LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln

Vor 600 Jahren, im August 1423, fasste der Rat der Stadt Köln den Beschluss, die Aufenthaltsgenehmigung für Jüdinnen und Juden in Köln nicht mehr zu verlängern. Der jüdischen Gemeinde Kölns sollte nur ein Jahr Zeit bleiben, um ihre Habe vor Ort zu verkaufen und einen neuen Lebensmittelpunkt zu finden. Ihr Auszug bedeutete das Ende der dauerhaften jüdischen Ansiedlung innerhalb der Stadt für die nächsten fast vier Jahrhunderte. Über dieses einschneidende Ereignis informiert uns heute nur noch ein kurz gefasstes Ratsprotokoll. Erst acht Jahre später legte der Stadtrat seine Gründe für die Vertreibung in einem Brief an Sigismund, den königlichen Stadtherrn und damit obersten Schutzherrn der Kölner jüdischen Gemeinde, dar.

Ausgehend von den Kölner Ereignissen thematisiert die Ringvorlesung die große Zahl an Judenvertreibungen im europäischen Kontext, die ab dem 14. Jahrhundert wellenartig einsetzten. Neben den Motiven für den wachsenden Judenhass sollen auch die massiven Auswirkungen für Jüdinnen und Juden in den Blick genommen werden.

Die Ringvorlesung startet im Wintersemester 2023/24 am 10. Oktober 2023, um 18 Uhr im Stiftersaal des Wallraf-Richartz-Museums mit dem Vortrag "Ressentiment trifft politisches Kalkül. Die Entscheidung des Kölner Rates zur Ausweisung der jüdischen Gemeinde 1423/24" vonFrau Prof. Dr. Carla Meyer-Schlenkrich aus Münster. Diese Veranstaltung findet in Kooperation von MiQua und Freunde des Wallraf-Richartz-Museums und des Museum Ludwig e.V. im Rahmen der Vortragsreihe "KunstBewusst" statt.

Die Folgeveranstaltungen finden jeweils dienstags um 18:00 Uhr an den Universitäten Köln und Münster statt. Aufgrund der beiden universitären Standorte werden die einzelnen Vorträge der ausgewiesenen Expert*innen nicht nur als Präsenzveranstaltung gehalten, sondern parallel auch über einen Livestream zugänglich gemacht. Die entsprechenden Links sind kurz vor den Terminen verfügbar auf den Seiten

https://histinst.uni-koeln.de/forschung/forschungsstellen/geschichte-koelns/aktuelles und https://www.uni-muenster.de/Geschichte/histsem/LG-G/Termine/ringvorlesung.html.

Die Aufzeichnungen der Vorträge werden im Anschluss über das Wissenschaftsportal L.I.S.A. der Gerda-Henkel-Stiftung dauerhaft verfügbar bleiben.

Themen & Termine im Überblick

Köln, 10.10.2023

Prof. Dr. Carla Meyer-Schlenkrich (Münster): Ressentiment trifft politisches Kalkül. Die Entscheidung des Kölner Rates zur Ausweisung der jüdischen Gemeinde 1423/24

Köln, 17.10.2023

Prof. Dr. Dorothea Weltecke (Berlin): Judenfeindlichkeit im lateinischen Mittelalter: Wie sie Kirche und Juden geprägt hat

Münster, 24.10.2023

Prof. Dr. Georg Jostkleigrewe (Halle): Im Zwangsgriff des monarchischen Staates? Das Judentum in Frankreich und die Vertreibungen am Beginn des Spätmittelalters

Köln, 31.10.2023

Dr. Jörg Müller (Trier): Die Wiederansiedlung der Juden nach den Pestpogromen im Spannungsfeld jüdischer Initiativen, herrschaftlicher Ambitionen und innerstädtischer Interessen

Münster, 07.11.2023

Dr. Christiane Twiehaus (Köln): Texte - Bilder - Stille: Die Verarbeitung der mittelalterlichen Pogrome durch die jüdischen Gemeinden

Köln, 14.11.2023

Dr. Tanja Potthoff/Michael Wiehen (Köln): Die Umgestaltung der Stadt: Das Kölner Judenviertel nach 1349 und 1424

Köln, 21.11.2023

PD Dr. Martha Keil (St. Pöltern): Auf Befehl des Judenschutzherrn - Vertreibung, Mord und Zwangstaufe im Herzogtum Österreich 1420/21

Köln, 28.11.2023

Dr. Sophia Schmitt (Schmitt): Mit Recht und Diplomatie: Die Regensburger Judengemeinde im Kampf gegen ihre Vertreibung

Münster, 05.12.2023

Dr. David Schnur (Frankfurt/Trier): Vom Quartier zur Gasse. Die jüdische Gemeinde in Frankfurt am Main im späten Mittelalter

Köln, 12.12.2023

Dr. Christoph Cluse (Trier): Jüdische Lebenswege nach den Vertreibungen im 15. Jahrhundert

Münster, 09.01.2024

Prof. Dr. Wolfram Drews (Münster): Judenfeindschaft im spätmittelalterlichen Spanien. Zwischen Ausgrenzung, Vertreibung und jüdischem Widerstand

Münster, 16.01.2024

Dr. Rainer Josef Barzen (Münster): Von den Städten ins Dorf? Das "Landjudentum" zwischen Mittelalter und Früher Neuzeit

Köln, 23.01.2024

Dr. Jan-Hendryk de Boer (Düsseldorf): Ein Hort der Judenfeindschaft? Antijüdische Publizistik und der 'Judenbücherstreit' im Köln des frühen 16. Jahrhunderts

Köln, 30.01.2024

Dr. Barbara Staudinger (Wien): Über die Präsenz des mittelalterlichen Anti-Judaismus

Die Teilnahme an allen Vorlesungsveranstaltungen ist kostenfrei

Veranstaltungsorte

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud/Stiftersaal, Obenmarspforten 40, 50667 Köln

Universität zu Köln, Hauptgebäude/Hörsaal II, Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln

Universität Münster, Fürstenberghaus/Raum F2, Domplatz 20-22, 48413 Münster

