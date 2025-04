woom Kinderfahrräder

woom mit bestem Quartal der Unternehmensgeschichte

Wien (ots)

Umsatz des Marktführers für Kinder- und Jugendfahrräder steigt in Q1 2025 auf 44 Millionen Euro (Q1 2024: 31,5 Mio. Euro) – Zuwachs von 40 % gegenüber dem Vorjahresquartal

Stärkstes Quartal in der Unternehmensgeschichte mit Rekordwerten bei Umsatz und Profitabilität

woom gewinnt mit 124.000 verkauften Rädern in allen Segmenten Marktanteile in einem weiterhin rückläufigen Markt

woom, der weltweit führende Anbieter von hochwertigen Kinder- und Jugendfahrrädern hat im ersten Quartal 2025 das stärkste Quartalsergebnis seiner Unternehmensgeschichte erzielt. Der Umsatz stieg auf 44 Millionen Euro, was einem Anstieg von 40 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Insgesamt wurden 124.000 Fahrräder verkauft. Dieser Erfolg ist maßgeblich auf die kontinuierliche Innovationskraft und die erfolgreichen Markteinführungen zurückzuführen. woom legt damit den Grundstein für ein weiteres positives Geschäftsjahr.

Die konsequente Investition in neue Produkte sowie deren Weiterentwicklung machen sich für das Wiener Unternehmen bezahlt: In den letzten zehn Monaten hat woom fünf neue Produkte auf den Markt gebracht, die mit renommierten Designpreisen ausgezeichnet wurden. Zu den innovativen Produktneuheiten gehören die woom EXPLORE Modelle für Kinder und Jugendliche ab 6 Jahren, die woom GO Serie für den Einstieg ins Radfahren (für Kinder von 1,5 bis 8 Jahren), der READY Kinderhelm, der POP Kinderfahrradkorb sowie das woom EXPLORE e, das erste Allround-E-Bike von woom. Mit diesen Innovationen, die gezielt auf die Bedürfnisse junger Riderinnen und Rider ausgerichtet sind, zeigt woom, wie eine starke und visionäre Marke nicht nur den Kinderradmarkt prägen, sondern auch neue Bedürfnisse wecken und Chancen für die Zielgruppe eröffnen kann.

Turnaround eingeleitet trotz herausfordernder Marktbedingungen

In den vergangenen zwei Jahren hat woom unter schwierigen Marktbedingungen eine neue Ära eingeleitet. Während der Gesamtmarkt weiterhin mit großen Herausforderungen konfrontiert ist, zeigt sich bei woom eine klare Trendumkehr: Die Weichen für profitables Wachstum in den nächsten Jahren sind gestellt. woom erwirtschaftet in einem weiterhin rückläufigen Fahrradmarkt ein Umsatzplus und gewinnt in allen Segmenten Marktanteile dazu.

„Ich bin sehr zufrieden mit der Entwicklung von woom im ersten Quartal 2025. Trotz der Volatilität auf dem Fahrradmarkt zeigen unsere Ergebnisse, dass wir durch Innovationen und eine gezielte Markt- und Kanaldiversifikation weiterhin wachsen können. Besonders begeistert mich, wie unsere Innovationskraft, die Liebe zum Detail und der fantastische Einsatz unseres Teams diesen Erfolg prägen“, erklärt woom CEO Bernd Hake. „Die Umsatzsteigerung von 40 Prozent trotz herausfordernder Marktbedingungen beweist, dass wir die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden perfekt treffen. Für 2025 sind wir gut aufgestellt und blicken optimistisch auf weiteres profitables Wachstum. Unser Fokus auf Innovation, Qualität und Kundennähe zahlt sich aus.“

Kasper Rørsted, Chairman of the Board bei woom, zeigt sich ebenfalls zufrieden mit den jüngsten Entwicklungen: „Die beeindruckenden Zahlen des ersten Quartals bestätigen unsere Strategie und stärken das Vertrauen unserer Investoren in unseren Wachstumskurs. Sie sind ein klares Signal, dass woom auch unter schwierigen Marktbedingungen herausragende Ergebnisse erzielen kann. Mit einer starken Marke, einem hochmotivierten Team und einer klaren Innovationsagenda sehen wir enormes Potenzial, unsere Führungsposition im Bereich hochwertiger Kinderfahrräder weiter auszubauen und den Markt insgesamt zu beleben.“

Regionale Diversifizierung als Wachstumstreiber

woom verzeichnet weiterhin starke Wachstumszahlen in allen Regionen. Im DACH-Raum wächst das Unternehmen trotz einer bereits etablierten Marktpräsenz zweistellig – konkret mit einem Plus von 16 % beim Fahrradabsatz. Besonders dynamisch entwickelt sich das Geschäft außerhalb der DACH-Region: Unter anderem in den nordischen Ländern, Großbritannien und Benelux stieg der Absatz um 50 %. Auch in den USA konnte woom seine Präsenz weiter ausbauen.

Innovation als Schlüssel zum Wachstum

Mit dem Rückenwind des erfolgreichen ersten Quartals 2025 und dem positiven Start in den April durch ein starkes Ostergeschäft setzt woom seinen Wachstumskurs fort. Im Herbst 2025 wird das Unternehmen ein neues Marktsegment erschließen: Ein Produkt, das speziell auf die Bedürfnisse von Kleinkindern ab 9 Monaten zugeschnitten ist und Kindern den Einstieg in die Mobilität und den Spaß am Fahren ermöglicht.

Über woom

woom ist ein international tätiger Kinder- und Jugendfahrradhersteller mit Sitz in Wien (Österreich). Das Unternehmen wurde im Jahr 2013 von den fahrradbegeisterten Vätern Christian Bezdeka und Marcus Ihlenfeld in einer Garage in Wien gegründet. Da sie das perfekte Fahrrad für ihre Kinder nicht auf dem Markt finden konnten, entschieden sie sich, es selbst zu entwickeln und zu bauen. Mit niedrigem Gewicht, zeitlosem Design, hochqualitativen Komponenten und auf die Bedürfnisse von Kindern angepasster Geometrie setzt woom neue Maßstäbe bei Premium-Kinderrädern. Innerhalb weniger Jahre wurde woom in Österreich vom Geheimtipp zum Marktführer. Heute ist woom weit über die Grenzen Österreichs bekannt. In mittlerweile über 40 Ländern – bis in die USA – radeln Kids und Teens auf woom bikes.

