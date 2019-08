Association of Change Management Professionals (ACMP)

Europäische Change Management Konferenz mit Fokus Digitalisierung und Medien: Wie sich die Transformation arbeitnehmergerecht umsetzen lässt

Auf der Europakonferenz der internationalen Association of Change Management Professionals® (ACMP) beleuchten Experten aus Industrie, Wissenschaft und Beratung mit hohem Praxisbezug Themen, die in den Bereichen Digitalisierung und Change eine maßgebliche Rolle spielen. Mehrere Präsentationen greifen insbesondere auch die Disruption durch Digitalisierung in Industrie und Medien auf. Im Kern geht es beim Change Management immer um Maßnahmen, mit deren Hilfe Unternehmen Transformationen gemeinsam mit ihren Mitarbeitern möglichst reibungslos umsetzen können.

Aus Sicht des deutschen Chapters der ACMP gibt es gerade bei den Ansätzen für Digitalisierung erheblichen Bedarf für Change Management. Dabei kann auch die modernste Technologieimplementierung nicht den gewünschten Effizienzgewinn bringen, wenn sie von den Menschen abgelehnt wird, die damit arbeiten. Für Gerald Kimmel, Vorsitzender des deutschen Chapter der ACMP, sind es vor allem drei kritische Punkte, die durch gezielte Change-Maßnahmen unterstützt werden müssen: Vermitteln des geteilten Nutzens anstehender Veränderungen, Entmündigungsängste überwinden sowie agile Arbeitsmethoden etablieren. All dies stelle für Mitarbeiter eine enorme Umstellung dar.

"Die Organisation mit ihren Strukturen und Prozessen muss von Beginn an in die Planung und Umsetzung mit einbezogen werden", so Kimmel. Andernfalls könne schnell eine Atmosphäre der Unsicherheit und Angst entstehen, die den Erfolg verhindere und sich bei Ablehnung sogar negativ auf die Produktivität auswirkten.

Referenten u.a. von Axel Springer SE, Beiersdorf, Cisco, Deutsche Telekom oder Lufthansa sprechen über Lösungen und Herausforderungen. Die zweitägige ACMP-Konferenz startet am 28. Oktober 2019 in der Event-Location "Klassikstadt" in Frankfurt am Main. Die vollständige Agenda befindet sich hier: https://www.acmpconference.com/europe/Program/Full-Program

Über die ACMP Die ACMP ist der internationale Branchendachverband für Change Management, der das Ziel verfolgt, das Fachgebiet rund um Change Management kontinuierlich weiterzuentwickeln und zu verbessern. https://www.acmpglobal.org

