Henri Viswat wird neuer CEO bei Randstad Deutschland

Eschborn (ots)

Im Rahmen der strategischen Neuaufstellung von Randstad vollzieht sich ein Wechsel an der Spitze des Deutschlandgeschäfts. Henri Viswat (50) tritt zum 1. April 2025 die Position des Chief Executive Officers (CEO) bei Randstad Deutschland an. Er folgt damit auf Richard Jager (54), der das Unternehmen Ende März verlässt.

Viswat, studierter Wirtschaftsökonom, ist seit 2012 im Randstad-Konzern tätig. Seine Laufbahn begann er als Regional Director Staffing bei der Randstad-Tochter Tempo-Team in den Niederlanden. Nach mehreren leitenden Funktionen in der Konzernführung übernahm er 2021 die Position des CEO von Randstad Polen, wo er maßgeblich zur Unternehmensentwicklung beitrug.

"Unternehmen in Deutschland stehen vor großen Herausforderungen - politisch, gesellschaftlich und wirtschaftlich sind wir im Wandel. Doch Veränderungen bringen immer auch Chancen mit sich und diese gilt es zu nutzen. Mit unserer Ausrichtung partner for talent bieten wir als Personaldienstleister schnell greifende und spezialisierte Lösungen, die Unternehmen und Talente gezielt zusammenbringen. So gestalten wir die Zukunft der Arbeitswelt aktiv mit", so Henri Viswat.

Mit seiner langjährigen Erfahrung in Vertrieb und Transformation wird Viswat die strategische Weiterentwicklung von Randstad Deutschland vorantreiben. Ziel ist es, die Position als führender Anbieter flexibler Personal- und HR-Lösungen auszubauen und nachhaltiges Wachstum zu sichern.

Über Randstad

Randstad ist einer der weltweit führenden Personaldienstleister mit dem Ziel, so spezialisiert und so fair zu werden wie kein anderes Unternehmen in der Welt der Arbeit. Durch die Unternehmensstrategie "partner for talent" finden, fördern und verbinden wir spezialisierte Talente mit Unternehmen - weltweit, vor Ort und immer mit hoher Geschwindigkeit. Die Angebote unserer Spezialisierungen Randstad Operational, Professional, Digital und Enterprise umfassen den gewerblich-technischen ebenso wie den Professional-Bereich, digitale Talentlösungen sowie End-to-End-Unternehmenslösungen. Wir schaffen leistungsfähige, vielfältige und agile Teams und unterstützen jeden Einzelnen dabei, eine erfolgreiche Karriere mit gleichen Chancen zu erreichen.

Randstad Deutschland ist mit rund 32.200 Mitarbeitenden, darunter 2.200 internen, und 440 Standorten in 300 Städten vertreten. Unser Umsatzvolumen umfasste 2024 1,648 Milliarden Euro.

Seit über 55 Jahren in Deutschland aktiv, gehört Randstad Deutschland zur 1960 in Amsterdam gegründeten und dort börsennotierten Randstad N.V. mit Sitz im niederländischen Diemen. 2024 hat Randstad mit rund 40.000 Mitarbeitenden weltweit mehr als 1,7 Millionen Menschen in 39 Ländern bei ihrer Suche nach einem für sie passenden Job geholfen und damit einen Gesamtumsatz von 24,1 Milliarden Euro erwirtschaftet.

