Kein Ausbildungsplatz? Wie Zeitarbeit Einstieg und Orientierung bietet

Das Ausbildungsjahr hat gerade begonnen - doch obwohl zahlreiche Stellen in Deutschland unbesetzt bleiben, sind viele Schulabgänger:innen in diesem Jahr leer ausgegangen. Warum sich ein Überbrückungsjahr in der Zeitarbeit gerade für Berufsanfänger lohnt, erklärt Randstad Geschäftsführerin Susanne Wißfeld.

Über 250.000 freie Ausbildungsplätze vermeldete die Bundesagentur für Arbeit im Juni. Gleichzeitig haben rund 147.000 Bewerber:innen bisher kein passendes Ausbildungsunternehmen gefunden. Sie stehen vor der Frage: Was mache ich in den nächsten Monaten? "Wer jetzt noch ohne Ausbildungsplatz ist, fragt sich: Wohin soll es gehen, gerade wenn Schule oder Uni keine Option sind?", so Susanne Wißfeld, Geschäftsführerin von Randstad Deutschland. "Viele denken zuerst an Praktika oder Gelegenheitsjobs. Aber gerade für Berufsanfänger:innen ist auch ein Job in der Zeitarbeit eine spannende Idee, die viele Vorteile gegenüber einem Praktikumsplatz oder einem Minijob hat."

Fünf Gründe, warum Zeitarbeit eine gute Option ist

Praxiserfahrung sammeln: Wer frisch von der Schule kommt, hat nicht viel Berufserfahrung - das ist klar! Zeitarbeit ist deshalb gerade für Schulabgänger eine gute Möglichkeit, um praktische Erfahrungen zu sammeln und sich auszuprobieren. Netzwerken: Bei der Jobsuche sind Kontakte oft von Vorteil. Durch den Einsatz in verschiedenen Firmen in der eigenen Region können Schulabgänger:innen schon jetzt Beziehungen zu Unternehmen aufbauen, die als potenzielle Ausbildungsbetriebe in Frage kommen. Orientierung finden: Wenn man bis vor Kurzem noch die Schulbank gedrückt hat, fällt die Entscheidung für den richtigen Ausbildungsberuf oft schwer. Zeitarbeit bietet die Chance, in unterschiedlichen Branchen und Unternehmen zu arbeiten und herauszufinden, was am besten zu einem passt. Oft ergeben sich dadurch neue Perspektiven und Interessen. Flexibel bleiben: Die Arbeit an die eigenen Bedürfnisse anpassen zu können, ist vielen wichtig. In der Zeitarbeit können Berufsanfänger selbst entscheiden, ob sie in Vollzeit, Teilzeit oder zeitlich begrenzt in Projekten arbeiten wollen. Regelmäßiges Einkommen: Anders als bei Gelegenheitsjobs bietet Zeitarbeit eine feste Anstellung mit regelmäßigem Gehalt und alle üblichen Sozialleistungen. Das sorgt für finanzielle Unabhängigkeit und Sicherheit.

Zeitarbeit als Türöffner zum Ausbildungsplatz

Wer durch Zeitarbeit in ein Unternehmen einsteigt, hat außerdem häufig gute Chancen auf eine Übernahme. "Im Arbeitsalltag können sich Berufsanfänger und Arbeitgeber gegenseitig kennenlernen und wissen, wie der andere tickt", sagt Susanne Wißfeld. "Das ist ein echter Pluspunkt: Denn wenn ein Unternehmen merkt, dass man gut zusammenpasst, bietet es oft im Anschluss einen Vertrag für eine Ausbildung oder einen Direkteinstieg an."

Übrigens: Auch für junge Menschen, die gerade ihre Ausbildung oder ihr Studium beendet, aber keine Anstellung gefunden haben, ist Zeitarbeit eine gute Option. Personaldienstleister bieten ihnen eine große Auswahl an Jobs in verschiedenen Branchen an, die interessante Karrierewege bereithalten.

