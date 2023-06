The Voice of Germany

Neue Coaches bei "The Voice of Germany": Bill und Tom Kaulitz suchen nach den besten Stimmen Deutschlands

Unterföhring (ots)

Premiere! Doppelt hören, doppelt fighten, doppelt coachen: Bill und Tom Kaulitz werden neue Coaches bei "The Voice of Germany". Die beiden Brüder sitzen auf einem Doppelstuhl und feiern neben Shirin David, Ronan Keating und Giovanni Zarrella in der 13. Staffel der Musikshow ihr Debüt als #TVOG-Coaches. ProSieben und SAT.1 zeigen "The Voice of Germany" ab Herbst im Wechsel.

Daniel Rosemann, Senderchef von ProSieben und SAT.1:

"'The Voice of Germany' 2023 wird neu - und bleibt vertraut. Mit Shirin David, Ronan Keating, Giovanni Zarrella und Bill und Tom Kaulitz sitzen gleich fünf Musiker:innen zum ersten Mal am Buzzer vor dem roten Stuhl. Das ist neu - und gab es bislang nur zur #TVOG-Premiere.

Vertraut ist das Versprechen: 'It's nothing but the Voice.' Zuschauer:innen und Fans können sich auf ein 'The Voice of Germany' 23 freuen, das sie in dieser Form noch nie erlebt haben."

Über Bill und Tom Kaulitz

Mit ihrer Band "Tokio Hotel" dominieren die 33-jährigen Brüder aus Magdeburg die Charts auf der ganzen Welt: "Durch den Monsun", "Love Who Loves You Back", "Melancholic Paradise", "White Lies", "Fahr mit mir (4x4)" u.v.m. In Staffel 13 von Deutschlands erfolgreichster Musikshow sind die beiden erstmals Coaches bei "The Voice" und nehmen auf einem Doppelstuhl Platz.

Moderiert wird "The Voice of Germany" von Melissa Khalaj und Thore Schölermann. Produzent ist Bildergarten Entertainment. ProSieben und SAT.1 zeigen "The Voice of Germany" ab Herbst 2023 im Wechsel. Tickets für die Aufzeichnungen der Blind Auditions gibt es unter https://tvtickets.de/thevoice.

