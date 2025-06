Silpion IT-Solutions GmbH

Ströer X und Softwareallianz Deutschland (SWAD) vereinbaren strategische Partnerschaft

Hamburg (ots)

Die Softwareallianz Deutschland (SWAD) und Ströer X haben eine strategische Partnerschaft vereinbart. Die SWAD wird in Zukunft die IT-Dienstleistungen im Rahmen des Gesamtangebots von Ströer X bereichern und weiter skalieren.

Ströer X, der BPO-Spezialist der Ströer Gruppe für Customer Experience, Sales Services und digitale Transformation, begleitet Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette - über alle Kommunikationskanäle hinweg, technologiegestützt und mit klarem Fokus auf effiziente und nachhaltige Kundenbindung. Mit den Tochterunternehmen Ranger und Avedo sowie der Sparte Value Added Services bündelt Ströer X Expertise in den Bereichen Field Sales, Contact Center, digitale Chat- & Bot-Technologien und Conversational AI.

Um weiterhin agil und flexibel die Weiterentwicklung von digitalen Kundenlösungen entlang der gesamten Customer Journey mit maßgeschneiderten Lösungen voranzutreiben, gehen Ströer X und die Softwareallianz Deutschland eine strategische Partnerschaft ein.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit übernimmt die Softwareallianz Deutschland zusätzliche Aufgaben in der Beratung, Prozessbegleitung, IT-Architektur und agilen Projektumsetzung und wird den weiteren Ausbau des Ströer X Portfolios im Value Added Services-Bereich supporten.

"Da digitale Leistungen in erfolgreichen Kundenbeziehungen eine immer größere Rolle spielen, ist der Zugriff auf die Expertise der Softwareallianz Deutschland für uns ein großer Gewinn. Mit der SWAD haben wir einen professionellen Partner gefunden, der uns dabei unterstützt, unseren Kunden und Auftraggebern im Bereich der digitalen Dienstleistungen agile und anbieterunabhängige Produktlösungen mit hervorragender Preis-Performance zu bieten", sagt Uwe Lamnek, CEO & Geschäftsführer von Ströer X.

SWAD mit IT-Workforce von 20.000 Fachleuten

Die SWAD vereint mehr als 250 kleine und mittelständische Partnerunternehmen, die insgesamt über 20.000 Experten zu allen Fachthemen im Bereich IT und Digitalisierung beschäftigen. Von E-Commerce, SAP-Lösungen, Front- und Backendprogrammierung, UX-Design- und Programmierung über Cyber Security bis hin zu Artificial Intelligence: Die SWAD bietet Fachexpertise in jeder denkbaren Disziplin, nachgewiesene Erfahrung in jeder Branche und hervorragende Referenzen.

"Ströer X hat einen Partner gesucht, der die internen IT-Kapazitäten unterstützen kann. Die Softwareallianz bietet die entsprechende Bandbreite an Kompetenzen und hat die Fähigkeit, das Angebot europaweit zu skalieren. Zudem teilen wir die hohen Qualitätsstandards von Ströer X", sagt Patrick Postel, Geschäftsführer der Softwareallianz Deutschland.

Ströer X verfügt über ein weitreichendes Netzwerk mit 36 Contact Centern & Customer Experience Standorten und mehr als 300 Sales-Standorten mit insgesamt 7.000 Mitarbeitenden in ganz Europa.

Patrick Postel sieht im Selbstverständnis beider Unternehmen Gemeinsamkeiten: "Innovationskraft und große Flexibilität zeichnen auch den deutschen IT-Mittelstand aus. KMUs verstehen regionale Besonderheiten, tiefes Fachwissen zeichnet sie aus. Uns vereint der Anspruch, unseren Kunden genau das zu liefern, was sie benötigen, um in ihrem eigenen Business erfolgreich zu sein."

Original-Content von: Silpion IT-Solutions GmbH, übermittelt durch news aktuell