Digitaler Gewerbeversicherer mailo vervierfacht Bestand und treibt Wachstumsstory voran

Der Gewerbeversicherer mailo kann auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2021 zurückblicken. Der Versicherer, der seinen Fokus auf digitale Versicherungslösungen für Gewerbemakler legt, konnte im letzten Jahr den Bestand auf einen mittleren einstelligen Millionenbetrag aufstocken. Damit treibt das Insurtech auch weiterhin den Ausbau seiner vorhandenen IT-Infrastruktur und die Expansionsstrategie voran.

"Als kunden- und maklerorientiertes Versicherungsunternehmen sehen wir es als unsere Aufgabe an, die Digitalisierung der Versicherungsbranche - und insbesondere der Gewerbeversicherungsbranche - voranzutreiben. Durch das überaus erfolgreiche Geschäftsjahr 2021 können wir unserem konsequenten Wachstumskurs einen weiteren entscheidenden Schub geben", betont Dr. Matthias Uebing, Gründer und Vorstand der mailo Versicherung AG.

Grund für den steilen Anstieg seien zum einen die vielen neuen Vertriebspartner, die der Gewerbeversicherer im letzten Jahr akquirieren und aktivieren konnte und zum anderen die individuellen Zielgruppenkonzepte, die mit ausgewählten Maklerpartnern umgesetzt wurden. Weiter seien der Handwerkertarif, der im letzten Jahr an den Markt gegangen ist, der Gastronomietarif und dort insbesondere die Aktion #versichertbleiben, in der der Versicherer seinen Kunden in der kritischen Corona-Lock-down-Phase mit einem Preisnachlass von 50% entgegengekommen ist, auf durchweg positive Resonanz gestoßen und haben dafür gesorgt, dass der Bestand an Neugeschäft vervierfacht werden konnte.

"Neben unseren vorhandenen Tarifen, die wir im letzten Jahr optimieren und an den Markt bringen konnten, beobachten wir ein steigendes Interesse an individuellen, digitalen Produktlösungen bis hin zur vollständigen Digitalisierung vorhandener Bestände am Markt. Durch die Gewinnung neuer Vertriebspartner und die damit einhergehende Einführung moderner und digitaler Versicherungslösungen konnten wir uns im Bereich der Gewerbeversicherer ganz klar positionieren - Unter anderem mit dem renommierten Maklerhaus Büchner Barella haben wir einen Vertriebspartner für uns gewinnen können, der unsere vorhandene Technologie nutzt, um beispielsweise seine Cyber-Assekuradeurslösung mit der ERGO vollständig zu digitalisieren. Hier agieren wir nicht als Risikoträger, sondern bieten unsere einzigartige Technologie einem Partner und einer anderen Versicherung gemeinsam zur Digitalisierung und Automatisierung ihrer Produkte und Abläufe an. Aber auch Vertriebspartner, die bereits bei uns angebunden waren, haben im vergangenen Jahr deutlich mehr produziert", betont Uebing.

"Das Vertrauen, das uns entgegengebracht wird, bestätigt, dass wir mit unseren digitalen Konzepten die Problematik am Markt erkannt haben und einzigartige Lösungen entwickeln konnten, die eine zukunftsweisende Technologie für einen vollständig digitalisierten Gewerbeversicherungsprozess ermöglicht. Unsere Wachstumsstory geht weiter und wir sind sehr zuversichtlich, dass wir auch im Jahr 2022 unseren Bestand weiter vervielfachen können und als Problemlöser am Markt agieren", sagt Uebing abschließend.

Unternehmensprofil mailo Versicherung AG

Die mailo Versicherung AG (https://mailo.de/) ist ein auf die Versicherung von Gewerberisiken spezialisiertes Versicherungsunternehmen. Mittels einer einzigartigen Versicherungstechnologie und einer langjährigen Gewerbeexpertise biete mailo eigene, auf Gewerbe-Zielgruppen zugeschnittene, Betriebshaftpflicht-, Vermögensschadenhaftpflicht-, Sachinhalt- und Cyber-Versicherungsprodukte an. Darüber hinaus bietet mailo für Gewerbemakler und Versicherer einzigartige, individuelle Produkt- und Prozesslösungen zur Digitalisierung und Effizienzsteigerung in der Gewerbeversicherung.

Die mailo-Versicherungslösungen können für Gewerbemakler, Assekuradeure und andere Versicherer auch als White-Label-Produkte entwickelt und betrieben werden.

Die mailo Versicherung AG wurde im Dezember 2017 gegründet und ist seit Februar 2019 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zum Geschäftsbetrieb als Versicherer in Deutschland zugelassen. Hinter mailo stehen neben den Gründern Armin Molla, Sten Nahrgang und Dr. Matthias Uebing auch starke Rückversicherer, Partner und Kapitalgeber, darunter die Deutsche Rück, STS Ventures, Hevella Capital und WENVEST Capital.

